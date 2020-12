Επιστολή της Ένωσης Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας και των Πρακτόρων ΟΠΑΠ για τη φορολόγηση κερδών από τυχερά παιχνίδια

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 16:56

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της για τις αλλαγές στο πεδίο της φορολόγησης κερδών από τυχερά παιχνίδια, απέστειλε η (υπο σύσταση) Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας. Ανάλογη επιστολή προς το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης απέστειλε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ όπου επισημαίνει -μεταξύ άλλων- ότι η νέα διάταξη θα αποτελέσει πλήγμα για τον κλάδο, θα δημιουργήσει τρύπες στα έσοδα του Δημοσίου, και θα οδηγήσει σε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, λόγω της στροφής των παικτών στη μάστιγα του παράνομου τζόγου.

Ειδικότερα, στην επιστολή, της (υπο σύστασης) Ένωσης Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας, η οποία κοινοποιείται και στους υπουργούς και υφυπουργούς κ.κ. Χ. Σταϊκούρα, Άδ. Γεωργιάδη, Λ. Μενδώνη, Γ. Γεραπετρίτη, Απ. Βεσυρόπουλο και Κ. Φραγκογιάννη, η Ένωση αναφέρει:



"Aξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Στη χώρα μας, χάρη στην συστηματική προσπάθεια της Κυβέρνησής σας τον τελευταίο χρόνο και με την παράλληλη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ρυθμίζεται αυτήν την περίοδο οριστικά η αγορά τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο με την έκδοση μονίμων αδειών. Μία ρύθμιση η οποία σύμφωνα με όλες τις μελέτες και προβλέψεις που έχουν εκπονηθεί αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στην ανάπτυξη αλλά και τον έλεγχο αυτής της αγοράς αλλά και να αποφέρει επιπρόσθετα έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο ήδη από την έναρξη εφαρμογής της στις αρχές του 2021.

Το θετικό σημείο της ρύθμισης αυτής είναι ότι θα ανακόψει ένα μεγάλο μέρος της παράνομης δραστηριότητας κατευθύνοντάς το προς την νόμιμη και ελεγχόμενη από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή (ΕΕΕΠ) αγορά.

Αυτή η μετάβαση προς το νόμιμο παιχνίδι ξεκίνησε το 2011 με την εφαρμογή του Νόμου 4002 και του μεταβατικού καθεστώτος που προέβλεπε το άρθρο 50 του νόμου με την νόμιμη συμμετοχή εταιρειών που είχαν έδρα σε χώρες της ΕΕ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα μικτά έσοδα (GGR) του διαδικτυακού κλάδου τυχερών παιγνίων, από 287 εκατομμύρια ευρώ το 2017, αυξήθηκαν σε 435 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ενώ το 2020 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 540 εκ ευρώ αποδίδοντας στο ελληνικό δημόσιο 190 εκ ευρώ φόρων αυτήν την χρονιά.

Ενώ όμως βρίσκεται σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία και έχουν κατατεθεί και εν πολλοίς αξιολογηθεί οι πρώτες υποψηφιότητες με συμμετοχή πολλών και μεγάλων εταιρειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κατατέθηκε αιφνιδίως χθες Παρασκευή 18.12.2020 στην Βουλή σε μη σχετιζόμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για ρυθμίσεις Covid-19 το άρθρο 57 το οποίο τροποποιεί και καθιστά πιο επαχθή τον τρόπο φορολόγησης των κερδών των παικτών για όλα τα τυχερά παιχνίδια, με σκοπό όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο και την χρηματοδότηση αθλητικών ομάδων.

Σημειώνεται κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης ότι παρόμοια ρύθμιση για χρηματοδότηση δράσεων του Αθλητισμού και του Πολιτισμού προβλέπεται ήδη και στον Νόμο 4002/2011.

Όμως επιτρέψτε μας να αναφέρουμε ότι η νομοθετική αυτή παρέμβαση αναδεικνύει την σχετική αδυναμία της χώρας μας αφενός ως προς την σταθερότητα συστημάτων φορολόγησης και αφετέρου ως προς την εξασφάλιση σταθερών κανόνων για την ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας και προσέλκυσης ξένων και εγχώριων επενδύσεων. Σημείο που γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας πόσο πολύ επί σειρά δεκαετιών έχει τραυματίσει τη διεθνή εικόνα της χώρας μας και την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδυτών. Ειδικά όταν κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία του κλάδου μας έχει κληθεί και έχει καταθέσει σαν μέρος του φακέλου αδειοδότησης, λεπτομερή επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια στην Αδειοδοτική Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (ΕΕΕΠ).

Επανερχόμενοι στο θέμα της φορολόγησης των τυχερών παιγνίων: Στον νόμο 4002 το έτος 2011 ορίσθηκε η φορολόγηση των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα με κλίμακα 30% στα μικτά έσοδα (GGR) κατ’ αρχήν και μεταγενέστερα (το 2016) σε κλίμακα 35% που ισχύει σήμερα. Η κλίμακα αυτή είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον κλάδο των τυχερών παιγνίων.

Να προσθέσουμε εδώ επίσης, ότι το κόστος για τις 2 υπό έκδοση άδειες στο διαδίκτυο όπως προβλέπει ο σχετικός Νόμος 4002 ως ισχύει σήμερα, ανέρχεται σε ποσό 5 εκ ευρώ για διάρκεια 7 χρόνων, κόστος που είναι μακράν το υψηλότερο σε όλη την ΕΕ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω 2 στοιχεία καθίσταται σαφές ότι η συμμετοχή στην αγορά τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο στην χώρα μας είναι ιδιαίτερα "ακριβή". Οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση επιβληθεί κινδυνεύει να καταστήσει την συγκεκριμένη αγορά μη ελκυστική (μη κερδοφόρα).

Επιτρέψτε μας να επαναλάβουμε ότι πέραν της σημαντικής του φορολογικής συνεισφοράς, ο κλάδος του διαδικτύου συμμετέχει με πλέον των 70 εκ ευρώ ετησίως σε χορηγικά προγράμματα (κυρίως στον αθλητισμό – επαγγελματικό και ερασιτεχνικό) και σε διαφήμιση στα ΜΜΕ, σε μία περίοδο που η διαφημιστική αγορά αλλά και ο Αθλητισμός στην χώρα μας γνωρίζουν σημαντική ύφεση.

Σημειωτέον δε ότι ο φόρος επί των κερδών των παικτών ανά στήλη που ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα σε όλα τα τυχερά παίγνια – και πλέον προτείνεται να υπολογιστεί ανά δελτίο – αποτελεί μια ελληνική πρωτοτυπία καθώς δεν υφίσταται αντίστοιχη φορολόγηση κερδών παικτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο νέος σχεδιαζόμενος φόρος (2,5 -5 -7,5%) παικτών παρότι χαμηλότερος από τον ισχύοντα (15-20%), προορίζεται σε μία πολύ πιο διευρυμένη βάση παικτών με την προσδοκία της περαιτέρω αύξησης των δημόσιων εσόδων, αγνοώντας πιθανά ότι παράλληλα θα προκαλέσει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών και κατά συνέπεια των εσόδων του δημοσίου από τον φόρο του 35%.

Επιπρόσθετα ο νέος τρόπος φορολόγησης των κερδών των παικτών θα δημιουργήσει σοβαρό αντικίνητρο σε μεγάλο αριθμό παικτών, οι οποίοι για να αποφύγουν την φορολόγηση των κερδών τους, θα επιλέξουν την παράνομη/μη αδειοδοτημένη αγορά.

Συμπερασματικά τι προτείνουμε:

Κατανοώντας την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία ευρισκόμαστε και την ανάγκη εύρεσης νέων πόρων για το κράτος, προτείνουμε να εξετασθούν και να εφαρμοστούν αναπτυξιακά μέτρα που θα συμβάλουν στην μεγέθυνση της νόμιμης αγοράς και κατά συνέπεια στην αύξηση δημοσίων εσόδων από το νόμιμο και υπεύθυνο παιχνίδι, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εν εξελίξει αδειοδοτική διαδικασία. Ειδικότερα:

- Να παραμείνει αμετάβλητος ο τρόπος και τα ποσοστά φορολόγησης των κερδών των παικτών.

- Να εκδοθούν νέες άδειες για παίγνια που έως σήμερα δεν προσφέρονται στο διαδίκτυο που θα δημιουργήσουν νέες αγορές και συνεπακόλουθα αύξηση των εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Με την ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την είσοδο νέων εταιρειών στην Ελλάδα αλλά και μέσα από τον έλεγχο για εφαρμογή των κανόνων "Υπεύθυνου παιχνιδιού " και την καταπολέμηση του παράνομου παιχνιδιού, διαμορφώνονται οι συνθήκες για σημαντική μεγέθυνση της αγοράς τυχερών παιγνίων και κατά συνέπεια των δημοσίων εσόδων.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Ένωση Εταιρειών Διαδικτυακών Παιγνίων Ελλάδας (υπό σύσταση)

Kaizen Gaming International Ltd / Stoiximan Lucky Stream / bet365

Logflex Ltd

Winmasters

Sportingbet

Bwin

Interwetten Gaming Ltd / interwetten.gr Rebels Gaming Ltd

Love2celebrate Ltd / NetBet.gr

Επιστολή και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ

Επιστολή στο οικονομικό επιτελείο έστειλε ωστόσο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ), η οποία επισημαίνει πως με έκπληξη διαπίστωσε ότι την 17η/12/2020 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τον κορωνοϊό, κατατέθηκαν στις Επιτροπές Κοινωνικών και Οικονομικών Υποθέσεων, αιφνιδιαστικά, διατάξεις που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης των κερδών από τυχερά παίγνια (άρθρο 57).

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή:

- Όλα αυτά εν μέσω lockdown, με κλειστά τα πρακτορεία μας και με τις οικονομικές υποχρεώσεις μας να έχουν συσσωρευτεί δημιουργώντας τεράστια απειλή για την επιβίωση μας.

- Όπως επισημάναμε και σε προηγούμενη επιστολή μας (από τις 16/11/2020) για αυτό το ζήτημα, η διάταξη αυτή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τα σχεδόν 4.000 πρακτορεία ΟΠΑΠ και τους περίπου 20.000 εργαζομένους τους σε όλη την Ελλάδα, που έχουν γονατίσει από την πανδημία, τα lockdown και την κατάρρευση των εσόδων των καταστημάτων. Επιπλέον, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα πληγούν και τα έσοδα του Κράτους από την εφαρμογή αυτής της πρόχειρης διάταξης, για την οποία δεν έγινε καμία διαβούλευση μαζί μας, παρά τις προηγούμενες επικοινωνίες μας με το Υπουργείο Οικονομικών και σχετικές διαβεβαιώσεις, που μας δίνονταν.

- Η φορολόγηση κερδών ανά δελτίο αλλοιώνει τη φυσιογνωμία, τις αποδόσεις και τα κέρδη των παιχνιδιών που παίζονται με στήλες. Αυτό άλλωστε καταδεικνύεται από στοιχεία και μελέτες που έχουμε στη διάθεση μας, ως ΠΟΕΠΠΠ, και αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα τέτοιων πρακτικών φορολόγησης είναι εντελώς αντίθετα από τα προσδοκώμενα.

- Η νέα αυτή φορολόγηση θα οδηγήσει σίγουρα στη μείωση των εισοδημάτων των πρακτόρων ΟΠΑΠ και των εργαζομένων τους. Και όλα αυτά, ενώ τα πρακτορεία μας έμειναν και παραμένουν κλειστά για μήνες λόγω κορονοϊού.

- Στις περισσότερες χώρες (ενδεικτικά Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) δεν επιβάλλεται καν φόρος στα κέρδη των παικτών, ώστε αυτοί να παραμείνουν στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων και να προληφθούν φαινόμενα εθισμού και σοβαρών οικονομικών επιπτώσεων για τους παίκτες. Ταυτόχρονα, όλες αυτές οι χώρες, αναγνωρίζουν ότι η ενίσχυση των εσόδων του κράτους μπορεί να επιτευχθεί με την πάταξη του παράνομου τζόγου. Σας καλούμε να κάνετε το ίδιο και εμείς θα σταθούμε αρωγοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

- Με βάση όλα τα παραπάνω, η διάταξη αυτή θα αποτελέσει πλήγμα για τον κλάδο μας, θα δημιουργήσει τρύπες στα έσοδα του Δημοσίου, και θα οδηγήσει σε τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις, λόγω της στροφής των παικτών στη μάστιγα του παράνομου τζόγου.