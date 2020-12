Η ΙΚΕΑ στους κορυφαίους της αγοράς σε e-commerce και ψηφιακή επικοινωνία!

Η ΙΚΕΑ, εταιρία του Ομίλου FOURLIS, συνεχίζει να διακρίνεται στις μεγάλες κατηγορίες βραβείων του κλάδου, αφού κατέκτησε πέντε κορυφαία βραβεία στα E-Volution Awards 2021, για τις επιδόσεις της στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν.

Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού πλάνου που συνδυάζει αρμονικά το e-commerce με το "παραδοσιακό" μοντέλο ανάπτυξης. Η ΙΚΕΑ κατάφερε και φέτος να αξιοποιήσει στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει μια άριστη διακαναλική εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

Οι θετικές επιδόσεις συνεχίστηκαν για μια ακόμη χρονιά στο πλαίσιο της εταιρικής καμπάνιας "Σε ένα σπίτι ΙΚΕΑ, ζεις πιο πολλά απ’ όσα φαντάζεσαι", μέσω της οποίας η εταιρεία επικοινώνησε επιτυχημένα το μήνυμά της μέσα από ποικίλα ψηφιακά κανάλια, ενισχύοντας την επιδραστικότητα και την εμβέλειά του.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία ανταποκρίθηκε άμεσα στις εξελίξεις που έφερε η πανδημία, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, ώστε να καλύψει τις νέες προσδοκίες και ανάγκες των καταναλωτών της.

Πιο συγκεκριμένα, για την καμπάνια "Σε ένα σπίτι ΙΚΕΑ, ζεις πιο πολλά απ’ όσα φαντάζεσαι", η ΙΚΕΑ απέσπασε τις ακόλουθες διακρίσεις:

GOLD βραβείο στην κατηγορία "Best in Home, Furniture and DIY", για το ηλεκτρονικό κατάστημα, την καινοτομία, τις προσφερόμενες ολοκληρωμένες υπηρεσίες του και την αναπτυξιακή προοπτική του

GOLD βραβείο στην κατηγορία "Στρατηγική Performance Marketing (CPC)" για την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής επικοινωνίας μέσα από καμπάνια CPC (Google Ads, Fb ads κ.ά.)

GOLD βραβείο στην κατηγορία "Συνολική Στρατηγική Digital Marketing" για τη βέλτιστη χρήση ενός ή περισσότερων online καναλιών κατά την ψηφιακή επικοινωνία τόσο της καμπάνιας #piopolla, όσο και της Covid Response καμπάνιας της εταιρείας

Παράλληλα, η ΙΚΕΑ ξεχώρισε με μια από τις ύψιστες διακρίσεις της διοργάνωσης, κερδίζοντας PLATINUM βραβείο για όλη την ενότητα Ψηφιακή Επικοινωνία & Marketing, αφού ανάμεσα σε όλες τις υποψηφιότητες, έλαβε τον υψηλότερο μέσο όρο της ενότητας!

Τέλος, η ΙΚΕΑ παρέλαβε και το SILVER βραβείο στην κατηγορία Continuous Optimization, για την εξέλιξη του e-commerce site της εταιρείας, επενδύοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση του με καίριες βελτιωτικές κινήσεις.

Οι παραπάνω διακρίσεις αποδεικνύουν ότι η ΙΚΕΑ διατηρεί την ηγετική θέση που κατέχει στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ολοένα εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών. Η εταιρεία εστιάζει στις νέες τεχνολογίες και συνεχίζει να επενδύει με προσήλωση σε καινοτόμες λύσεις που θα αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες της.