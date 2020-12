O Elon Μusk ενδιαφέρεται για το bitcoin - Τι ρώτησε μέσω twitter

Ο Elon Musk ρώτησε σχετικά με την μετατροπή "μεγάλων συναλλαγών" του ισολογισμού της Tesla σε bitcoin κατά τη διάρκεια ανταλλαγής μηνυμάτων στο twitter με τον Michael Saylor, έναν υποστηρικτή του ψηφιακού νομίσματος.

Σε μια σειρά από tweets, ο Saylor, διευθύνων σύμβουλος της Microstrategy Inc., ενθάρρυνε τον δισεκατομμυριούχο να μετατρέψει τα δολάρια του σε bitcoin και να ευνοήσει τους μετόχους του.

If you want to do your shareholders a $100 billion favor, convert the $TSLA balance sheet from USD to #BTC. Other firms on the S&P 500 would follow your lead & in time it would grow to become a $1 trillion favor.