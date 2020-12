Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Καταλύτης η πανδημία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών

Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence".

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάμεις που παγκοσμίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να μειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων.

Η δεύτερη αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα.

Τρίτον, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο μεταξύ των τραπεζών, σημείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά έχουμε και τις "νέες τράπεζες", εφαρμογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η διασκέδαση και η εστίαση.

Η τέταρτη δύναμη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά είναι η συμπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.

"Το μέλλον είναι digital”

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδημία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις με τρόπο που δεν περίμεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συμπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και μετά το τέλος της.

Το μέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίμησε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουμε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εμπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Όλα αυτά απαιτούν μία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήματα IT θα πρέπει να αναβαθμιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.

Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόμενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση με τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.