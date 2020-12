Enterprise Greece: Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια

Ολοκληρώθηκε το έκτο διαδικτυακό εξαγωγικό webinar "Doing Business in Japan - COVID-19 Challenges and Opportunities", το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βασικά συμπεράσματα του webinar ήταν τα εξής:

- Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια έχουν σημειώσει εκρηκτική άνοδο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ιαπωνίας, οι εισαγωγές από την Ελλάδα κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 36,8% και έφτασαν τα 560 εκατ. ευρώ.

- Μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Φεβρουρίου 2019, αίρονται ή μειώνονται σταδιακά οι δασμοί και καταργούνται μη δασμολογικά προϊόντα, γεγονός που αναμένεται να ευνοήσει ακόμη περισσότερο τις ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών.

- Η Ιαπωνία είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εισαγωγέων τροφίμων, παγκοσμίως. Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων αγγίζουν τα 20 εκατ. ευρώ με προοπτικές μάλιστα ακόμη μεγαλύτερης αύξησης. Τα προϊόντα που εξάγουμε είναι κυρίως τυριά, σκευάσματα δημητριακών, ξηροί καρποί, ελαιόλαδο, μέλι, συντηρημένα φρούτα, σοκολάτες και είδη ζαχαροπλαστικής.

- Η ιαπωνική αγορά καλλυντικών είναι η 3η σε μέγεθος παγκοσμίως με πωλήσεις της τάξεως των 20 δισ. ευρώ. Υπάρχουν ευνοϊκές προοπτικές για τα εισαγόμενα καλλυντικά, όπως φαίνεται και από τη διενέργεια εισαγωγών της τάξεως των 3,5 δισ. ευρώ, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε εξειδικευμένα τμήματα της αγοράς με καινοτόμα προϊόντα, όπως και για τα φυσικά καλλυντικά, όπου δραστηριοποιούνται πολλές ελληνικές επιχειρήσεις.

- Η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις είναι σημαντικό μέσον για την προώθηση των εξαγωγών μας. Η έκθεση Foodex, είναι η μεγαλύτερη που γίνεται στην Ιαπωνία και μία από τις σημαντικότερες σε διεθνές επίπεδο. Και η Enterprise Greece, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιουργεί η πανδημία, ξεκινά την οργάνωση της εθνικής συμμετοχής για την Έκθεση του 2021.

Σύμφωνα με κορυφαίο εκπρόσωπο της ιαπωνικής αγοράς, η αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο σύμμαχο και αρωγό των ελληνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να διεισδύσουν και να εδραιωθούν στην Ιαπωνική αγορά. Αν το branding ή η συσκευασία του προϊόντος συνδεθεί με τις αρχαίες ελληνικές καταβολές, αυτό αποτελεί "εισιτήριο" για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Δηλώσεις

Η εντεταλμένη σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Enterprise Greece, Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε: "Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση και τις συμμετοχές που είχαμε στο webinar "Doing Business in Japan" που έγινε σήμερα. Πάνω από 190 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες για την ιαπωνική αγορά, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική για τα ελληνικά προϊόντα. Ως πύλη εισόδου σε έναν οικονομικό χώρο 500 εκατ. καταναλωτών ευρύτερα στην Ασία, είναι για εμάς χώρα-στόχος. Η Ελλάδα, ως ανερχόμενη δύναμη στο διεθνές branding, αξίζει να κεφαλαιοποιήσει τον πολιτισμό της και να συνδυάσει την υγεία και την ευεξία, με την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων της για διείσδυση στην αγορά της Ιαπωνίας αλλά και παγκοσμίως".

Ο γενικός σύμβουλος ΟΕΥ, προϊστάμενος γραφείου ΟΕΥ Τόκιο, Αθανάσιος Καραπέτσας επεσήμανε στην ομιλία του, πως η Ιαπωνία αποτελεί μια αγορά με μεγάλες δυνατότητες, καθώς είναι η τρίτη σε μέγεθος οικονομία, με 126 εκατομμύρια κατοίκους υψηλού εισοδήματος. "Οι εξαγωγές μας τα τελευταία χρόνια αυξάνονται ραγδαία, κυρίως λόγω των καπνών, των φαρμακευτικών προϊόντων και των πετρελαιοειδών. Όμως, μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας, διαμορφώνονται πλέον πολύ ευνοϊκές συνθήκες και για άλλους κλάδους. Στο σημερινό Webinar επιλέξαμε να απευθυνθούμε στις επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και καλλυντικών, αφενός γιατί είναι μεταξύ των πλέον ανταγωνιστικών κλάδων της χώρας μας και αφετέρου επειδή για τα προϊόντα αυτά, η Ιαπωνία είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές. Βέβαια η είσοδος στην αγορά της Ιαπωνίας προϋποθέτει μεθοδική και επίμονη προσπάθεια. Πράγματι, οι Ιάπωνες καθυστερούν να λάβουν αποφάσεις, καθώς δεν αναζητούν ευκαιρίες, αλλά επιδιώκουν σταθερές μακροχρόνιες συνεργασίες. Ασφαλώς το Γραφείο ΟΕΥ Τόκιο θα συνδράμει τις προσπάθειες των επιχειρήσεών μας", επεσήμανε ο κ. Καραπέτσας.

Το επόμενο webinar εστιάζει στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας

Ο κύκλος ψηφιακής ενημέρωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων για στρατηγικές αγορές Doing Business in…- COVID 19 Challenges and Opportunities, ξεκίνησε τον Ιούνιο με τρία webinars για την αγορά των ΗΠΑ, συνεχίσθηκε με την αγορά της Γερμανίας και της Νοτίου Κορέας και τώρα της Ιαπωνίας, και έχει μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή από τις ελληνικές εταιρίες.

Το επόμενο webinar εστιάζει στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας και θα λάβει χώρα στις 16 Δεκεμβρίου 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ