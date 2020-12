Η Ευρωπαϊκή Πίστη πρωτοπόρος οργανισμός στην εφαρμογή και προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ανακηρύχθηκε ως πρωτοπόρος οργανισμός, αφοσιωμένος στην εφαρμογή και στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, στην εκδήλωση παρουσίασης των 25 επιχειρήσεων - πρότυπα - που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας "The Most Sustainable Companies in Greece 2020", η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η διάκριση των 25 εταιριών προέκυψε μετά από αξιολόγηση και ένταξή αυτών στο "Sustainability Performance Directory", τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφωθεί με βάση τις προδιαγραφές του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας και αποτελεί ένα εργαλείο υποστήριξης των επιχειρήσεων στην απάντηση των κανονιστικών πλαισίων δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρίας, Χρήστος Γεωργακόπουλος, δήλωσε: "Ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη πραγματοποιεί πλήθος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχοντας ως στόχο την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι δράσεις αυτές είναι επιμελώς σχεδιασμένες από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας και πλήρως εναρμονισμένες με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τις αρχές του προτύπου ISO 26000 και τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards".

Η πρόεδρος του QualityNet Foundation, Χρυσούλα Εξάρχου δήλωσε: "Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των "The Most Sustainable Companies in Greece 2020" είναι πρότυπα προς μίμηση στην Ελληνική αγορά, εκπροσωπώντας τα "καλά παραδείγματα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας", αλλά συγχρόνως είναι και οι "Πρεσβευτές ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης" της χώρας μας στο εξωτερικό. Μέσα από μια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης του Sustainability Performance Directory οι επιχειρήσεις αυτές ανοίγουν δρόμους και φωτίζουν τον δρόμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη για το σύνολο του ελληνικού επιχειρείν".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ