Τα νέα δεδομένα για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας καταδεικνύουν ραγδαία αύξηση της καινοτομίας

Νέα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα πρόσφατα διπλώματα ευρεσιτεχνίας φανερώνουν πως η καινοτομία στα έξυπνα συνδεδεμένα αντικείμενα επιταχύνεται πολύ γρήγορα σε όλο τον κόσμο.

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και γνωστοποιεί πως σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας μελέτης από το European Patent Office με τίτλο "Patents and the Fourth Industrial Revolution - the global technology trends enabling the data-driven economy" προκύπτουν τα εξής:

- Αποκαλύπτεται ότι οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (4IR) αντιπροσώπευαν παγκοσμίως περισσότερο από το 10% του συνόλου των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το 2018.

- Η παγκόσμια ανάπτυξη των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 4IR είναι σχεδόν πέντε φορές ταχύτερη από το μέσο όρο.

- Οι ΗΠΑ είναι ο παγκόσμιος ηγέτης, ενώ ισχυρή είναι και η ανάπτυξη από την Κίνα και τη Νότια Κορέα, με την Ευρώπη να χάνει έδαφος.

- Στην Ευρώπη, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα μερίδια καινοτομίας της 4IR, αλλά αρκετές μικρότερες οικονομίες έχουν καλύτερες επιδόσεις.

- Στα top 20 περιφερειακά clusters που είναι υπεύθυνα για πάνω από το ήμισυ του συνόλου των δραστηριοτήτων κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τα 13 μεγαλύτερα βρίσκονται όλα στην Ασία ή τις ΗΠΑ.