PwC: Το blockchain μπορεί να ενισχύσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 1,76 τρισ. δολάρια έως το 2030

Η νέα έκθεση της PwC "Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain", στην διερευνά τους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας blockchain σήμερα και τις δυνατότητες επίδρασης του στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τη μελέτη το blockchain δύναται να ενισχύσει το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κατά 1,76 τρισ. δολάρια ΗΠΑ στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Μέσω της ανάλυσης των κορυφαίων πέντε χρήσεων του blockchain, που κατατάχθηκαν βάσει της δυνατότητάς τους να παράγουν οικονομική αξία, η έκθεση εντοπίζει την προοπτική της τεχνολογίας για δημιουργία αξίας σε ένα εύρος κλάδων από την υγεία, τη διακυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες, έως την μεταποίηση, τα οικονομικά, τα logistics και την λιανική.

"Η τεχνολογία blockchain συνδέθηκε από πολύ νωρίς με τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, αλλά μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα, ειδικά σε ότι αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί διασφαλίζουν, μοιράζονται και χρησιμοποιούν τα δεδομένα", σχολιάζει ο Steve Davies, Global Leader, Blockchain και Partner της PwC UK.

"Καθώς οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, πολλές από τις τάσεις έχουν επιταχυνθεί. Η ανάλυση αναδεικνύει τη δυνατότητα του blockchain να στηρίξει τις επιχειρήσεις κατά την ανασύσταση και τον ανασχεδιασμό των λειτουργιών τους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα τον οργανισμών και της κοινωνίας".

Η έκθεση προσδιορίζει πέντε βασικούς τομείς εφαρμογής του blockchain και αξιολογεί τη δυνατότητά τους να παράγουν οικονομική αξία. Σύμφωνα με την ανάλυση, έτος ορόσημο θα αποτελέσει το 2025, οπότε και αναμένεται ότι το blockchain θα έχει υιοθετηθεί σε ευρεία κλίμακα από την παγκόσμια οικονομία.

Ο εντοπισμός και η ιχνηλάτηση των προϊόντων και υπηρεσιών - ή της προέλευσής τους - που αναδείχθηκε ως νέα προτεραιότητα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες πολλών εταιρειών στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική επίδραση.

Ανταποκρινόμενη στην αύξηση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και των επενδυτών σχετικά με τη βιώσιμη και ηθική προέλευση των υλικών, η εφαρμογή του blockchain μπορεί να είναι ευρεία υποστηρίζοντας πληθώρα εταιρειών και κλάδων από τη βαριά βιομηχανία και τις εξορύξεις, έως το χώρο της μόδας.

Οι πληρωμές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών νομισμάτων, ή η υποστήριξη της χρηματοοικονομικής ένταξης μέσω διασυνοριακών πληρωμών και μεταφορών.

Διαχείριση ταυτότητας (224 δισ. δολ. ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών ταυτοτήτων, των επαγγελματικών διαπιστευτηρίων και πιστοποιητικών αντιμετωπίζοντας την απάτη και την κλοπή ταυτότητας.

Η εφαρμογή του blockchain στις συμβάσεις και την επίλυση διαφορών (73 δισ. δολ. ΗΠΑ), και η συμμετοχή των πελατών (54 δισ. δολ. ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του blockchain σε προγράμματα πιστότητας, διευρύνουν περαιτέρω τη δυναμική του blockchain σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος κλάδων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Η επιτυχία του blockchain θα εξαρτηθεί από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον πολιτικών, ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα έτοιμο να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία, και ένα κατάλληλο μίγμα κλάδων.

Σε επίπεδο ηπείρων, η Ασία πιθανόν να αποκομίσει τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την τεχνολογία blockchain. Σε επίπεδο χωρών, το blockchain θα μπορούσε να έχει το υψηλότερο δυνητικά καθαρό όφελος στην Κίνα (440 δισ. δολ. ΗΠΑ) και τις ΗΠΑ (407 δισ. δολ. ΗΠΑ). Πέντε ακόμα χώρες - Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία και Γαλλία - επίσης εκτιμώνται ότι θα έχουν καθαρά οφέλη πάνω από 50 δισ. δολ.

Ωστόσο, τα οφέλη για κάθε χώρα διαφέρουν, με οικονομίες που εστιάζουν στη βιομηχανία, όπως η Κίνα και η Γερμανία, να επωφελούνται περισσότερο από την προέλευση και την ιχνηλασιμότητα, ενώ οι ΗΠΑ θα ωφελούνταν περισσότερο από την εφαρμογή στην τιτλοποίηση και τις πληρωμές, καθώς και σε θέματα ταυτότητας και διαπιστευτηρίων.

Σε επίπεδο κλάδου, περισσότερο φαίνεται να ωφελούνται η δημόσια διοίκηση, η εκπαίδευση και η υγεία. Η PwC αναμένει όφελος ύψους περίπου 574 δισ. δολ. για τους κλάδους αυτούς έως το 2030, αξιοποιώντας την αποδοτικότητα που θα επιφέρει το blockchain σε επίπεδο ταυτοποίησης και διαπιστευτηρίων.

Ευρύτερα όμως θα είναι τα οφέλη για τις επαγγελματικές υπηρεσίες, επικοινωνίες και τα media, ενώ οι έμποροι χονδρικής και λιανικής, οι μεταποιητές και οι κατασκευαστικές υπηρεσίες, θα ωφεληθούν από τη χρήση του blockchain επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη επίδραση με τους καταναλωτές, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα για προέλευση και ιχνηλασιμότητα.

Η δυνατότητα για το blockchain να θεωρηθεί μέρος της μελλοντικής στρατηγικής των επιχειρήσεων συνδέεται με την έρευνα που πραγματοποίησε η PwC στους επικεφαλής των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία περίπου τα δύο τρίτα των CEO (61%) ανέφεραν ότι εντάσσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό κεντρικών επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών στις κορυφαίες τρεις προτεραιότητές τους, καθώς ανακάμπτουν μετά τον COVID-19.

Η έκθεση "Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain" παρουσιάστηκε από τον Νίκο Καραπανάγου, Director, Enterprise Digital, κατά τη διάρκεια του Blockchain in Business Conference 2020, που διοργανώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2020 από το Νetweek και την Boussias Communications σε συνεργασία με το Blockchain Hellenic Hub.

Ο Νίκος Καραπανάγου σχολίασε: "Η ασφάλεια και η παρακολούθηση των συναλλαγών στην ψηφιακή εποχή είναι πολύ σημαντική για να αφεθεί σε "αξιόπιστα τρίτα μέρη" (trusted 3rd parties). Η τεχνολογία του blockchain για την αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων, από χρηματικές συναλλαγές μέχρι συμβόλαια ακινήτων, έχει αποδείξει τόσο την αλγοριθμική υπεροχή της, όσο και την σθεναρή αντίσταση της σε κακόβουλες επιθέσεις την τελευταία δεκαετία. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αποτελούν πια τεχνολογική πολυτέλεια, αλλά μια επιχειρηματική ευκαιρία που έρχεται να λύσει χρόνια προβλήματα κεντρικοποίησης της εμπιστοσύνης και να την μεταφέρει από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, στους απρόσωπους αλγορίθμους (smart contracts). Η εκτίμηση της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 1,76 τρισ. δολάρια έρχεται να επιβεβαιώσει την ωρίμανση και την ευρεία εξάπλωση που πρόκειται να απολαύσει η τεχνολογία του blockchain την επόμενη δεκαετία".

Η έκθεση προειδοποιεί ότι εάν οι οικονομικές δυνατότητες του blockchain πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλη διαχείριση της αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας. Οι αυξανόμενες επιχειρηματικές και κυβερνητικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή, στις οποίες περιλαμβάνονται δεσμεύσεις για μετασχηματισμό μηδενικής καθαρής κατανάλωσης ενέργειας, οδηγούν στην ανάγκη εξέτασης νέων μοντέλων ενοποίησης και κοινής χρήσης υποδομών και πόρων από τις επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από παραδοσιακά κέντρα δεδομένων και η γενική κατανάλωση ενέργειας σε σχέση γενικά με την τεχνολογία.