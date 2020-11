Αντίστροφη μέτρηση για τη μαρίνα στο One & Only Island

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της κατασκευής της μαρίνας που θα διαθέτει το σύνθετο τουριστικό κατάλυμα One & Only στην Κέα που αποτελεί επένδυση ύψους 150 εκατ. ευρώ.

H Dolphin Capital, που υλοποιεί το έργο, εξασφάλισε, μέσω εταιρείας ειδικού σκοπού, την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και πυθμένα συνολικής έκτασης επιφάνειας της τάξεως των 2 στρεμμάτων.

Η εν λόγω παραχώρηση αποτελεί προαπαιτούμενο για την έναρξη υλοποίησης αντίστοιχων εγκαταστάσεων, εν προκειμένω του λιμανιού που αποτελεί συνοδό έργο του One & Only Kea Island.

Για την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης το Δημόσιο θα εισπράξει 20.738 ευρώ για το 2020, ενώ το αντίστοιχο τίμημα για τα επόμενα χρόνια είναι προς προσδιορισμό.

Εγκαίνια το 2022

Το υπερπολυτελές θέρετρο One & Only, που αφορά στην ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας 75 δωματίων, SPA και Beach Club περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό παραθεριστικών κατοικιών, τη διαχείριση των οποίων θα έχει το διεθνές brand "One & Only". Το ξενοδοχείο και οι παραθεριστικές κατοικίες θα αναπτυχθούν σε παραθαλάσσια περιοχή 600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά του νησιού.

Θα εγκαινιαστεί το 2022, με τη Dolhin Capital Investors να έχει πωλήσει "από τα σχέδια" σημαντικό αριθμό κατοικιών, ενώ η τελετή θεμελίωσης του ξενοδοχείου πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2019.

Kilada Hills

Όσον αφορά στο Kilada Hills, το έτερο έργο της DCI στο Πόρτο Χέλι, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση των γεωτεχνικών έργων που αφορούν την πρώτη φάση του project, δηλαδή του γηπέδου 18 οπών του Nicklaus, του γκολφ κλαμπ και των απαιτούμενων υποδομών για την ανάπτυξη 90 κατοικιών. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την υλοποίηση των κατασκευαστικών εργασιών αφότου ολοκληρωθούν οι γεωτεχνικές εργασίες.

Για τον σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει σε εξέλιξη διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου που αναμένεται να ολοκληρωθεί τέλη της χρονιάς, ενώ η ολοκλήρωση της πρώτης φάση του έργου αναμένεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

Η εταιρεία τον Ιούνιο ενίσχυσε και τη ρευστότητά της κατά 1,5 εκατ. ευρώ, ποσό που προήλθε από την πώληση έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων που βρίσκεται εκτός της περιμέτρου του Killada Hills.

Όσον αφορά στη ζήτηση για υψηλής ποιότητας εξοχικές κατοικίες, η Dolphin Capital αναφέρει ότι παρά την πανδημία, εάν δεν ενισχύθηκε, παρέμεινε ανθεκτική.

"Με την κοινωνική αποστασιοποίηση και την από απόσταση εργασία να κυριαρχούν λόγω του κορονοϊού, η ζήτηση για δεύτερη κατοικία παραμένει υγιής, καθώς εύπορα άτομα αναζητούν fully serviced (σ.σ.: με σειρά παροχών) ιδιοκτησίες που εξασφαλίζουν ιδιωτικότητα και προοπτικές μακροχρόνιας χρήσης", αναφέρει ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της DCI Μίλτος Καμπουρίδης.