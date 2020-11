Eurobank: Εκτός ταμείου 7 εκατ. ενημερώσεις βιβλιαρίων

Της Νένας Μαλλιάρα

Και τις ενημερώσεις βιβλιαρίων θα βγάλει από το κατάστημα στο αμέσως προσεχές διάστημα η Eurobank, σηματοδοτώντας τις ταχύτητες φωτός με τις οποίες "τρέχει" πλέον ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών.

Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο Επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτών της Eurobank, Γιώργος Βαρελτζίδης, μέσα στο 2020 οι συναλλαγές που διεκπεραιώνονται με φυσική παρουσία στα καταστήματα της Eurobank έχουν μειωθεί κατά 50% και στόχος της Τράπεζας είναι οι εξ αποστάσεως συναλλαγές να ξεπεράσουν το 90% το 2021. Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο βήμα της Eurobank είναι να "μηδενίσει" 7 εκατομμύρια ενημερώσεις βιβλιαρίων που γίνονται τώρα στο κατάστημα, οι οποίες θα διενεργούνται προσεχώς σε αυτόματα μηχανήματα. Όπως λέει ο κ. Βαρελτζίδης, πλάνο μεγάλης ανάπτυξης για το 2021 υπάρχει και για την πρωτοποριακή υπηρεσία v-banking, η οποία ξεκίνησε να παρέχεται στις επιχειρήσεις και επεκτάθηκε το καλοκαίρι και στους πελάτες personal banking.

Το νέο lockdown φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις συναλλαγές στα εναλλακτικά δίκτυα των τραπεζών. Αξιοποιώντας όλα τα εναλλακτικά κανάλια του e-Banking, του Eurobank Mobile app από κινητά τηλέφωνα και tablet και του v–Banking, η Eurobank θέτει στη διάθεση των πελατών της ένα πλήρες ψηφιακό φάσμα ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών, με στόχο ο πελάτης, ιδιώτης ή επιχείρηση, να μπορεί να εξυπηρετείται 24 ώρες 7 ημέρες την εβδομάδα, με ασφαλή, απλό και λειτουργικό τρόπο.

Αξιοποιώντας την υψηλή ψηφιακή ετοιμότητά της, μετά από πολυετείς επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου, ήδη από το πρώτο lockdown, η Eurobank επέδειξε υψηλά αντανακλαστικά και μεγάλη προσαρμοστικότητα, επιτυγχάνοντας απρόσκοπτη εξυπηρέτηση σε συνθήκες ασφάλειας για όλους. Μάλιστα, η Τράπεζα διακρίθηκε από το διεθνούς φήμης περιοδικό Global Finance ως "Distinguished Crisis Leader for 2020” για τις ενέργειες που πραγματοποίησε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της και την υποστήριξη που προσέφερε στους πελάτες και την κοινωνία ενώ, επιπλέον, αναδείχθηκε ως η "Καλύτερη Ψηφιακή Τράπεζα στην Ελλάδα" (Best Consumer Digital Bank in Greece) για το 2020, για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση του ψηφιακού πελατολογίου της Τράπεζας.



Πώς εξυπηρετούνται ψηφιακά οι ιδιώτες πελάτες



Οι ιδιώτες πελάτες της Eurobank μπορούν να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες μέσω:

1. e-Banking: H Τράπεζα παρέχει τη δυνατότητα για διενέργεια περισσοτέρων από 1.200 συναλλαγών με ασφάλεια και μικρότερο κόστος, καθώς και ελέγχου των οικονομικών, με μια ματιά, όλο το 24ωρο. Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν online κωδικούς για το e – Banking και το Eurobank Mobile App, με την χρεωστική ή την πιστωτική τους κάρτα, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στο κατάστημα. Ειδικότερα:

-Πληρωμές – Μεταφορές. Δυνατότητα εξόφλησης για άνω των 1.000 λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού κάρτας μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Eurobank, (π.χ. βεβαιωμένες οφειλές σε εφορία και ταμεία, e-παράβολα, πληρωμή Λογαριασμών ΔΕΚΟ, ασφαλίστρων).

-Πάγιες εντολές για την εμπρόθεσμη και αυτόματη πληρωμή λογαριασμών και τακτικών οφειλών. Ο πελάτης μπορεί να ορίζει πάγιες εντολές online με e-Banking ή τηλεφωνικά μέσω EuroPhone Banking.

-Online προϊόντα μέσω e-Banking

α) Προσωπικό δάνειο έως 30.000 ευρώ, χωρίς εξασφάλιση και χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα.

β) Απόκτηση πιστωτικής κάρτας online και άυλης προπληρωμένης κάρτας e-prepaid Visa, Online ασφάλεια αυτοκινήτου (μέσω Eurobank.gr), άνοιγμα προθεσμιακής κατάθεσης online, άνοιγμα νέου λογαριασμού live.

- Ταυτοποίηση με Κωδικούς e-Banking στην εφαρμογή Δηλώσεις του gov.gr για έκδοση online υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης στο gov.gr και επικαιροποίηση στοιχείων online χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα.

-Yπηρεσία Cards Control. Δυνατότητα προσωρινής απενεργοποίησης και ενεργοποίησης, αλλαγή ημερησίου ορίου ανάληψης αγορών ή μετρητών από λογαριασμό.

- Συναλλαγές Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Διαχείριση επενδύσεων με e-Banking ή EuroPhone.

- Έλεγχος υπολοίπων λογαριασμών στην Eurobank και σε άλλες τράπεζες.

2. Eurobank Mobile App. Δυνατότητα αποστολής χρημάτων από το κινητό, πληρωμών με ασφάλεια, διαχείρισης καρτών, ελέγχου προϊόντων στην Eurobank και σε άλλες τράπεζες.

3. Eurobank Wallet: Το ψηφιακό πορτοφόλι του πελάτη, ο οποίος μπορεί να διενεργεί ανέπαφες συναλλαγές με το Android κινητό του γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτείται πληκτρολόγηση κωδικού ασφαλείας στο POS.

4. Ψηφιακή Ενημέρωση μέσω e-Statements για την κίνηση λογαριασμών δανείων και επενδύσεων, μέσω e-Banking, email.

5. Πολλαπλές δυνατότητες online πληρωμών και συναλλαγών, δωρεάν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων online με χαμηλή συνδρομή κάθε μήνα ή μέσω της πρωτοποριακής Υπηρεσίας PaF – Pay a Friend (για αποστολή έως 500 ευρώ την ημέρα), και δυνατότητα αγορών με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη σε συνεργαζόμενα Online καταστήματα μέσω της Υπηρεσίας IRIS.

6. v-Banking για πελάτες Personal Banking για εξυπηρέτηση μέσω βίντεο κλήσης από τον προσωπικό/τραπεζικό τους σύμβουλο.



Η ψηφιακή εξυπηρέτηση για τις επιχειρήσεις

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων γίνεται:

1. Μέσω της υπηρεσίας e-Banking για επιχειρήσεις. Ειδικότερα παρέχεται:

-Δυνατότητα παρακολούθησης κεφαλαίων στην Eurobank και σε άλλες τράπεζες, ενημέρωση για τις κινήσεις εταιρικών καρτών, δανείων, υπολοίπων, λογαριασμών αλλά και για τις συναλλαγές θυγατρικών, ενημέρωση για την ημερομηνία λήξης ασφαλιστικής ενημερότητας.

-Εξόφληση προμηθευτών, συνεργατών, λογαριασμών, καρτών, δανείων, μισθοδοσίες προσωπικού και πληρωμών για εισαγωγές/ εξαγωγές, αίτησης απόκτησης POS και καρνέ επιταγών.

2. Δέσμη ψηφιακών υπηρεσιών για συναλλαγές και εισπράξεις. Συγκεκριμένα:

-PayGate Online Υπηρεσία Εισπράξεων. Διατραπεζική υπηρεσία για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας των εισπράξεων της επιχείρησής.

-e-FX for Business για την μετατροπή συναλλάγματος online σε πραγματικό χρόνο μέσω e-Banking.

-Προγράμματα υπηρεσιών και συναλλαγών Classic for Business & Advanced for Business.

-Υπηρεσία Online Είσπραξης Οφειλών / Διμερείς Πληρωμές.

-Μαζικές πληρωμές μέσω FTP folder ή μαζικού αρχείου για σημαντικό αριθμό πληρωμών (εμβάσματα ή μεταφορές πίστωσης) σε Ελλάδα.

-Μεμονωμένες πληρωμές στο εξωτερικό.

-Υπηρεσία IRIS για εισπράξεις online από ηλεκτρονικό κατάστημα.

-Cheque Express για αυτοματοποίηση του κυκλώματος είσπραξης επιταγών επιχειρήσεων που εισπράττουν επιταγές με μεγάλη συχνότητα.

-Εισπράξεις με μετρητά μέσω των υπηρεσιών Cash Express και Smartboxes.

Υπηρεσία εισπράξεων μέσω κινητού PaF Business.

3. Ψηφιακές πωλήσεις και ανταγωνιστικότητα:

-Υπηρεσία Eurobank Payment Link για online πωλήσεις, ακόμη κι αν μια επιχείρηση δεν διαθέτει e-shop.

-Δρομολογείται η νέα υπηρεσία Eurobank e-Commerce Solutions για να δημιουργήσει η κάθε επιχείρηση το δικό της e-shop με χαμηλό κόστος. Μέσω της υπηρεσίας Eurobank e-Commerce γίνονται πωλήσεις από το e-shop της επιχείρησης 24 ώρες την εβδομάδα, με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα.

-v-Banking για εξυπηρέτηση επιχειρήσεων μέσω βιντεοκλήσης με τον προσωπικό τους σύμβουλο, online εργαλείο Βusiness Check –up για μέτρηση αποδοτικότητας και σχεδιασμό λύσεων, Digital Academy for Business με αναλυτικό εκπαιδευτικό υλικό για την ψηφιακό μετασχηματισμό μιας επιχείρησης. υπηρεσία εισπράξεων μέσω κινητού PaF Business.

-Exportgate για την δικτύωση ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά και την ένταξή τους στο διεθνές δίκτυο εμπορίου Trade Club Alliance.

4. Για την ψηφιακή οργάνωση του συναλλακτικού κυκλώματος, οι υπηρεσίες e-Auctions, e-Invoicing και δυνατότητες διασύνδεσης μέσω του Eurobank API Portal.