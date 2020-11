Όφελος 388 χιλ. για M&S Ελλάδας από τη μείωση ενοικίων

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, η Marks & Spencer Group ανακοίνωσε ζημιές προ φόρων 87,6 εκατ. στερλίνων (114,4 εκατ. δολαρίων) στο εξάμηνο που έληξε στις 26 Σεπτεμβρίου, -πρώτη φορά από το 1926- ως απόρροια των επιπτώσεων από την πανδημία. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα, αυτά μειώθηκαν στα 4,09 δισ. στερλίνες από τα 4,86 δισ. στερλίνες το αντίστοιχο διάστημα έναν χρόνο πριν. Για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του β΄ εξαμήνου ο όμιλος ανακοίνωσε πως τα έσοδα από τις διεθνείς δραστηριότητες ενισχύθηκαν 7,4%.

Μεταξύ των διεθνών δραστηριοτήτων του Βρετανικού ομίλου περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Στην Marks and Spencer Μαρινόπουλος Ελλάδος, η Marks and Spencer PLC συμμετέχει έμμεσα με 80% μέσω της θυγατρικής της Marks and Spencer BV που έχει και τον έλεγχο ενώ το υπόλοιπο ποσοστό, ήτοι 20% κατέχει η Marinopoulos Holding Sarl.

Η εταιρεία λειτουργεί 26 καταστήματα στη χώρα -κατέχει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος Marks & Spencer στην Ελλάδα- και στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου του 2020 εμφάνισε πωλήσεις 54,785 εκατ. ευρώ από 55,75 εκατ. ευρώ που ήταν στην προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων περιορίσθηκαν στα 3,322 εκατ. ευρώ από 4,447 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη συρρικνώθηκαν στα 2,815 εκατ. ευρώ έναντι 10,474 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εφάρμοσε νωρίτερα από την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την πρακτική λύση για όλες τις παραχωρήσεις ενοικίων που της παρασχέθηκαν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. Η πρακτική λύση εφαρμόστηκε σε όλες τις εκπτώσεις ενοικίων που σχετίζονται με τις μισθώσεις καταστημάτων της. Το ποσό του κέρδους που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα της ανέρχεται σε ποσό 388 χιλ. ευρώ.

Επίσης η εταιρεία έχει αξιολογήσει τις πιθανές επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στα περιουσιακά της στοιχεία. Συγκεκριμένα προέβη σε έλεγχο απομείωσης των ενσώματων παγίων της αναπροσαρμόζοντας αρνητικά τις βασικές της παραδοχές για το ρυθμό ανάπτυξης. Επιπλέον, διενήργησε έλεγχο των αποθεμάτων της και προχώρησε σε πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων ύψους 1,32 εκατ. ευρώ η οποία αφορά κυρίως εμπόρευμα το οποίο θα αποθηκευτεί προκειμένου να επανέλθει στα καταστήματα προς πώληση την Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2021, καθώς και εμπόρευμα που αναμένεται να πωληθεί κάτω του κόστους κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων.