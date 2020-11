Η Notos αποχωρεί από συμμετοχές και αναζητεί επενδυτή

Της Αλεξάνδρας Γκίτση

Την έξοδο της από την One Outlet, την εταιρεία που αναπτύσσει το εμπορικό κέντρο One Salonica στη Θεσσαλονίκη, στην οποία πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ελέγχει ο επιχειρηματίας Σάμυ Φάις, ετοιμάζει η Notos Com για να "μαζέψει” ρευστότητα, ανέφεραν στο Capital.gr πηγές με γνώση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές Notos Com και Σάμυ Φάις βρίσκονται το διάστημα αυτό σε διαπραγματεύσεις, -πρόωρες κατά τον κ. Φάις-, αντικείμενο των οποίων είναι ο τρόπος αποεπένδυσης της Notos Com από την One Outlet με πώληση του 35% που ελέγχει στην τελευταία.

Η One Outlet, εκτός από το ότι ελέγχει το εμπορικό κέντρο One Salonica, κατέχει και το 100% των μετοχών της Στοάς Μοδιάνο Α.Ε., ιδιοκτήτριας κατά 57,5685% του ακινήτου της Στοάς Μοδιάνο στην Θεσσαλονίκη. Οπότε ενδεχόμενη αποεπένδυση της Notos Com από την One Outlet σηματοδοτεί αυτόματα και την έξοδό της από το project ανάπλασης της Στοάς Μοδιάνο.

Εκτός από την κοινή πορεία με τον επιχειρηματία Σάμυ Φάις σε δύο project στη Θεσσαλονίκη, η Notos Com ελέγχει και το 50% της Sofia Department Stores Ltd, στη Σόφια της Βουλγαρίας και το 49% της Ecco Shoes Hellas στην οποία μέτοχος είναι και ο κ. Αλέξανδρος Στρατού. Συμμετοχές τις οποίες, η εταιρεία επιδιώκει να τις ρευστοποιήσει.

Την ίδια στιγμή οι Τράπεζες αναζητούν επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει τα δάνεια της Notos Com. Τραπεζικές πηγές ανέφεραν στο capital.gr ότι πραγματοποιούνται επαφές με 3 επενδυτικά σχήματα, σε μια προσπάθεια να εξευρεθούν πρόσθετα κεφάλαια για την αλυσίδα και να μειωθεί η έκθεση τους. Απώτερος στόχος ο φάκελος Notos Com να κλείσει έως το τέλος του έτους για τις πιστώτριες τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Κάτι που ευελπιστεί και η Notos Com. Στις συνοπτικές οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση του 2019 που αναρτήθηκαν πριν έναν μήνα, η εταιρεία σημειώνει πως "βρίσκεται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της και εισδοχή νέου επενδυτή. Η όλη διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2020”.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, ένας εκ των ενδιαφερόμενων επενδυτών, εκδήλωσε την πρόθεσή του να εξαγοράσει τα δάνεια ύψους 7 εκατ. ευρώ της Notos Com που είχε αποκτήσει η M&G από την Pillarstone. Αυτό κινητοποίησε τις Τράπεζες που του έκαναν κρούση να αγοράσει και τα δικά τους δάνεια, κάτι που απέρριψε. Εκτός από τον συγκεκριμένο επενδυτή, ο οποίος παραμένει στην κούρσα διεκδίκησης υπό προϋποθέσεις, υπάρχουν ακόμη δύο επενδυτικά σχήματα τα οποία βολιδοσκοπούνται για να αναλάβουν την τύχη και τα δάνεια της Notos Com.

Το σχέδιο πάνω στο οποίο γίνονται οι διαπραγματεύσεις βασίζεται στο προηγούμενο το οποίο συζητούσαν με την M&G. Το βρετανικό fund είχε προτείνει στις τράπεζες, να αγοράσει δάνεια ύψους 130 εκατ. ευρώ της Notos Com προς 20 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12 εκατ. ευρώ λιγότερα από το ποσό που είχε συμφωνήσει τον Ιούλιο του 2018 να τα αγοράσει η Pillarstone,. πρόταση που απέρριψαν οι Τράπεζες.

Η ιστορία με την αναδιάρθρωση της Notos Com "κρατάει” αρκετά χρόνια. To πρώτο deal είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου του 2018, όταν η Pillarstone και οι πιστώτριες τράπεζες είχαν συμφωνήσει τους όρους της αναδιάρθρωσης της ελληνικής αλυσίδας. Όμως εκείνο το πρώτο deal κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος σε χρόνο dt όταν η Pillarstone αποφάσισε να αποχωρήσει.

Στο προσκήνιο τότε εμφανίσθηκε το βρετανικό fund M&G. Όμως τα πρώτα σύννεφα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ M&G και Τραπεζών είχαν φανεί ήδη από τις αρχές του 2020, δηλαδή λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κατάθεση της μη δεσμευτικής πρότασης. Σημείο τριβής ήταν το ύψος του "κουρέματος” που ζητούσε η M&G για τα δάνεια που βάρυναν την ελληνική εταιρεία. Τώρα επιχειρείται η τρίτη προσπάθεια εξεύρεσης επενδυτή.

Το σύνολο των υποχρεώσεων της Notos Com διευρύνθηκε πέρυσι στα 288,486 εκατ. ευρώ από 240,352 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ στο τέλος της χρήσης εμφάνιζε αρνητική καθαρή θέση 8,934 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 13,041 εκατ. ευρώ. Επί ακινήτων της έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 19,732 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.19 ήταν 88,533 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 126,701 εκατ. ευρώ από 122,043 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2018, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίσθηκαν στα 9,292 εκατ. ευρώ από ζημιές 11,462 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της αυξήθηκε στα 1.575 άτομα από 1.408 άτομα που ήταν στη χρήση του 2018.