PeopleCert: Επέκταση με 200 προσλήψεις και εξαγορά στις ΗΠΑ

Του Κώστα Κετσιετζή

Στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της προχωρά η PeopleCert εν μέσω της πανδημίας. Η εταιρεία προχώρησε τους τελευταίους μήνες σε 200 προσλήψεις, κυρίως στην Ελλάδα, ενώ έκλεισε και την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας πιστοποιήσεων International Association For Six Sigma Certification, LLC (Lean Six Sigma Certification – IASSC).

Όπως τόνισε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert, Βύρωνας Νικολαϊδης, σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, η εξαγορά ήταν "αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων” και αναμένεται να δώσει στον όμιλο ισχυρή και διευρυμένη πρόσβαση στην αμερικανική αγορά μιας και η IASSC αποτελεί τη Νο2 εταιρεία στον κόσμο στο χώρο της πιστοποίησης ποιότητας.

"Η απόκτηση του IASSC αποτελεί σημαντικό σταθμό στο στρατηγικό πλάνο επέκτασή μας σε όλες τις αγορές και ειδικότερα στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις, στην οποία ήδη έχουμε αξιόλογη παρουσία στον τομέα πιστοποίησης του ITSM (IT Service Management)", δήλωσε ο κ. Νικολαΐδης.

Η IASSC αποτελεί βασικό συνεργάτη εταιρειών οργανισμών και κυβερνήσεων στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων για περισσότερο από μία δεκαετία. Το βασικό της προϊόν, που εντάσσεται πλέον στην οικογένεια πιστοποιήσεων της PeopleCert, είναι το Lean Six Sigma Professional Credentialing.

Η πορεία εν μέσω κορονοϊού

Μιλώντας για το πως επηρέασε την εταιρεία η πανδημία του κορονοϊού ο κ. Νικολαΐδης τόνισε ότι "με τους εργαζόμενους μας, είμαστε πάντα σε στενή επικοινωνία μαζί τους. Σταθήκαμε ως οφείλαμε δίπλα τους και αυτοί στήριξαν την εταιρεία”.

Η εταιρεία δημιούργησε Ειδικό Ταμείο Αλληλεγγύης για να στηρίξει όσους έχουν πραγματικά ανάγκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή, ακολουθούμε αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας και θέτουμε την υγεία του καθενός πάνω από όλα.

"Είμαστε ευτυχείς γιατί εμείς είχαμε αναπτύξει τεχνολογικές λύσεις πριν από την πανδημία, λύσεις που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μας επέτρεψαν να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας. Όταν ο ανταγωνισμός έψαχνε για λύσεις κατόπιν πανδημίας, εμείς είχαμε τα εργαλεία που αναπτύξαμε εσωτερικά στην εταιρία με ελληνικά μυαλά τεχνολογίες όπως το Online Proctoring (πραγματοποίηση εξετάσεων απομακρυσμένα οποιαδήποτε ώρα και μέρα επιλέγει ο υποψήφιος, με επιτήρηση από απόσταση) είναι ένας από τους πυλώνες που μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον ανταγωνισμό”, τόνισε.

Ο επικεφαλής της PeopleCert σημείωσε ακόμη ότι μέσα στην κρίση δεν απολύθηκε ουδείς, "αλλά αντιθέτως προσελήφθησαν επιπλέον 200 άτομα για να καλυφθούν ανάγκες επιτήρησης σε online εξετάσεις παγκοσμίως”. Συνολικά σήμερα απασχολούνται πάνω από 500 άτομα σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στην εταιρεία.

Πιστοποίηση για visa στη Βρετανία

Πρόσφατα η PeopleCert έκλεισε ένα ακόμη πολυετές συμβόλαιο στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία. Η θυγατρική LanguageCert επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό ως ένας από τους φορείς στους οποίους ανατέθηκε η διεξαγωγή εξετάσεων αγγλικών σε όσους αιτούνται άδεια διαμονής (visa).

Πρόκειται για μια συμφωνία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς από το 2021 τις συγκεκριμένες εξετάσεις θα πρέπει να δίνουν και οι πολίτες των χωρών μελών της ΕΕ προκειμένου να μπορούν να διαμείνουν στη Βρετανία.

Μιλώντας για την πορεία της αγοράς φέτος ο κ. Νικολαϊδης δήλωσε πως σε επίπεδο κύκλου εργασιών θα καταγραφεί μία μικρή κάμψη σε σχέση με το 2019 και θα κυμανθεί κοντά στα 72 εκατ. ευρώ από 78 εκατ. ευρώ. Ωστόσο λόγω της αύξησης των online εξετάσεων πιστοποίησης που έφερε η πανδημία του κορονοϊού τα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν στα 12 εκατ. ευρώ, από 10 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι.

