Τασόπουλος (Παπουτσάνης): Λόγω αποπληρωμής δανείου η μεταβίβαση του 16%

Του Νίκου Χρυσικόπουλου

Καμία επίπτωση η αλλαγή στη διοίκηση της Παπουτσάνης δεν επιφέρει η μεταβίβαση πακέτου μετοχών που αντιστοιχεί περίπου στο 16% από την εταιρεία Raguso, συμφερόντων Γκάτζαρου - Τασσόπουλου, σε εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Λεβέντη, ενώ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης παραμένει το ίδιο χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή.

Αυτό προκύπτει από επικοινωνία του Capital.gr με τον o κ. Μενέλαο Τασόπουλο, βασικό μέτοχο, αντιπρόεδρο και CEO της "Παπουτσάνης" με αφορμή τη σημερινή ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χ.Α. για εξωχρηματιστηριακή πώληση 3.961.982 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της εισηγμένης, έναντι συνολικού ποσού 8,12 εκατ.ευρώ.

"Η μεταβίβαση του πακέτου μετοχών ποσοστού περίπου 16% από την εταιρεία Raguso, συμφερόντων του Γεώργιου Γκάτζαρου και δικών μου, σε εταιρεία συμφερόντων του Ομίλου Λεβέντη, πραγματοποιήθηκε προς αποπληρωμή δανείου που είχε αναλάβει η εταιρεία Raguso προκειμένου να υλοποιήσουμε την επένδυση στην εταιρεία Παπουτσάνης το 2010. Δεν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή ή επίπτωση στη διοίκηση της Εταιρίας, ενώ και το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης παραμένει το ίδιο χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή" , ανέφερε ο Μενέλαος Τασόπουλος στο Capital.gr.

Σημειώνεται πως πριν λίγη ώρα σε δύο ξεχωριστές χρηματιστηριακές ανακοινώσεις η Παπουτσάνης ανέφερε πως "βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 21.10.2020 TR1 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που απέστειλε στην Εταιρεία η κυπριακή εταιρεία Bolelli CO. Limited, για ίδιο λογαριασμό και για λογαριασμό της θυγαρικής της κυπριακής εταιρείας Raguso Limited δυνάμει του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 το ποσοστό συμμετοχής της δεύτερης εξ αυτων στην Εταιρεία μεταβλήθηκε κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 3% και κατήλθε του 50% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν αυτών, η Bolelli CO. Limited ελέγχει μέσω της θυγατρικής της Raguso Limited 11.764.191 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 46,83% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Σύμφωνα, περαιτέρω, με την ως άνω αναφερόμενη γνωστοποίηση, οι τελικοί δικαιούχοι του συνόλου του εταιρικού κεφαλαίου της Bolelli CO. Limited είναι ο κος Μενέλαος Τασόπουλος και ο κος Γεώργιος Γκάτζαρος, με ποσοστό 50% έκαστος"

Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε: πως "βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 21.10.2020 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου, που υπέβαλλε η κυπριακη εταιρεία Raguso Limited, με την ιδιότητά της ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Γεώργιο Γκάτζαρο και Μενέλαο Τασσόπουλο, ότι την 21.10.2020 η Raguso Limited προέβη σε έξωχρηματιστηριακή πώληση 3.961.982 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας έναντι ανταλλάγματος ανά μετοχή ποσού €2.051 (ήτοι, συνολικής αξίας €8.126.025,08€).