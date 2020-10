Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Webinar "Doing Business in Germany – COVID 19 Challenges and Opportunities"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το τέταρτο διαδικτυακό εξαγωγικό webinar: "Doing Business in Germany – COVID 19 Challenges and Opportunities", που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) σε συνεργασία με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Βερολίνο, και απευθυνόταν σε στελέχη ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Γερμανίας.

Στο webinar συμμετείχαν περισσότερες από 100 ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, από τους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Software – Πληροφορικής.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το webinar ήταν τα εξής:

Η Ελλάδα κατέχει την 41η θέση ως προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας αλλά η Γερμανία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Έλληνες εξαγωγείς, αφού αποτελεί την 2η εξαγωγική αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Κατά την περίοδο 2015-2019, παρατηρήθηκε αύξηση των εξαγωγών των ελληνικών προϊόντων στην Γερμανία, από 1,9 σε 2,3 δις € (αύξηση 17,4%).

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών πέτυχε αύξηση πωλήσεων τόσο σε καταστήματα, όσο και σε online πωλήσεις, οι οποίες παρουσίασαν αύξηση κατά 33,3%. Οι Γερμανοί καταναλωτές δίνουν έμφαση στην ποιότητα και στις ανταγωνιστικές τιμές. Ιδιαίτερα υψηλή είναι η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα. Για την είσοδο στη γερμανική αγορά, συστήνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις η δημιουργία κοινοπραξιών.

Αύξηση των πωλήσεων κατά 6% πέτυχε και ο κλάδος των κατασκευών και δομικών υλικών. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο κλάδος παρουσίασε μεγαλύτερες αντοχές στη Γερμανική αγορά, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η γερμανική αγορά εστιάζει στην υψηλή προστιθέμενη αξία των προϊόντων, την πιστοποίηση αυτών βάσει συστημάτων ποιότητας και την αξιοπιστία των επιχειρήσεων.

Η πανδημία αποτελεί ευκαιρία και για τις εταιρείες του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών λόγω των νέων συνθηκών που δημιουργούνται στο εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Για την χάραξη σωστής στρατηγικής εισόδου στην συγκεκριμένη αγορά, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προβούν σε πλήρη χαρτογράφηση και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της, η πρόσβαση στα οποία είναι εύκολη.

Ο κύκλος Doing Business in…– COVID 19 Challenges and Opportunities ξεκίνησε τον Ιούνιο με τρία webinars για την αγορά των ΗΠΑ, συνεχίσθηκε με το σημερινό webinar για την αγορά της Γερμανίας και θα ακολουθήσει το Doing Business in South Korea – COVID 19 Challenges and Opportunities στις 21 Οκτωβρίου 2020.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ανέφερε στον χαιρετισμό της "τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα πέτυχε αύξηση των εξαγωγών της, καθώς η ελληνική οικονομία επανατοποθετήθηκε στις διεθνείς αγορές και οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε νέες αγορές και εδραιώθηκαν σε υφιστάμενες μεταξύ των οποίων ήταν και η Γερμανία. Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία, ιδιαίτερα των ελληνικών τροφίμων και ποτών, ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Η συγκεκριμένη αγορά, όντας η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αποτελεί μια στρατηγική αγορά για τις ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε το μομέντουμ και να διευρύνουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα στη χώρα."

Ο Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου, κ. Χαράλαμπος Κουναλάκης, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, παρουσίασε τη συνολική εικόνα του διμερούς εμπορίου Ελλάδας- Γερμανίας καθώς και τις προοπτικές που αναδεικνύονται, ακόμα και εν μέσω της κρίσης του Covid-19. Η γερμανική αγορά, όπως σημείωσε ο κ. Κουναλάκης στην εισαγωγική του παρέμβαση, είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική και απαιτητική, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η διαμόρφωση των καταναλωτικών προτύπων στη χώρα γίνεται με γνώμονα το κριτήριο ποιότητας/τιμής, την ευαισθησία σε θέματα δημόσιας υγείας, την υψηλή ροπή προς κατανάλωση βιολογικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, προέτρεψε τους Έλληνες εξαγωγείς να συνεχίζουν να επιχειρούν την πρόσβασή τους στη γερμανική αγορά, η οποία παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, παραμένει ελκυστική, δεδομένου μάλιστα ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ποιοτικά και έχουν διαχρονικά υψηλό βαθμό αναγνωσιμότητας της Ελλάδος στη Γερμανία.

Στην συνέχεια, ο κος Νικόλαος Παγουλάτος, REWECompany, ο κος Περικλής Μανιάτης, EMM. KOUVIDISDEUTSCHLAND και οι κα Αναστασία Γαλάνη και κος IngoRübe, GalaniprojectsGmbH – Kilt, περιέγραψαν τις δικές τους ιστορίες επιτυχούς δραστηριοποίησης στην Γερμανία και έδωσαν πολύτιμες συμβουλές στους συμμετέχοντες.

Enterprise Greece

Η Εταιρεία Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες της Ελλάδας.