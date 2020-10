H Coca-Cola Τρία Έψιλον στις Ημέρες Καριέρας Digital 2020 στις 17 - 18 Οκτωβρίου

Μέσα από ένα digital διαδραστικό περιβάλλον, η Coca-Cola Τρία Έψιλον, Κορυφαίος Εργοδότης για το 2020, θα συμμετάσχει ως Μεγάλος Χορηγός στις Ημέρες Καριέρας Digital 2020. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί εντελώς ψηφιακά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ταυτόχρονα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια νέα αλλά εξίσου διαδραστική εμπειρία σου συμμετέχοντες!

Έχοντας δημιουργήσει το δικό της virtual κτίριο, η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα υποδέχεται τους συμμετέχοντες σε τρία ξεχωριστά booths με διαφορετικές θεματικές. Μέσα από βίντεο, φωτογραφίες, διαδραστικές παρουσιάσεις και οπτικοακουστικό υλικό οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την εταιρεία, τα προγράμματα και τους ανθρώπους της, αλλά και το μοναδικό χαρτοφυλάκιο αγαπημένων προϊόντων που καλύπτουν κάθε στιγμή και περίσταση της ημέρας.

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο εικονικό booth θα είναι αφιερωμένο στην ίδια την Coca-Cola Τρία Έψιλον, την κουλτούρα και την δραστηριότητα της εταιρείας. Η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού θα βρίσκεται εκεί για να συνομιλήσει με συμμετέχοντες μέσω videocall, chat ή και τηλεφωνικά. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν να παρακολουθήσουν μία σειρά από σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του διημέρου από στελέχη της εταιρείας και μέντορες του προγράμματος Youth Empowered, με πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές γύρω από την ηγεσία, την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και τις δεξιότητες πωλήσεων. Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα των ομιλιών και δηλώστε τη συμμετοχή σας, πατώντας εδώ!

Πρόγραμμα Webinars Σάββατο 17/10 στις Ημέρες Καριέρας Αθήνας 2020 από την Coca-Cola Τρία Έψιλον

· 11:-00 – 11:30: "The journey to become a new era leader”, Ζήσης Πασχαλίδης, Διευθυντής Πωλήσεων, Coca-Cola Τρία Έψιλον

· 12:00 – 12:30: "How we engage our people & leaders in the new reality’’, Όλγα Ζαροκανέλλου, Customer Marketing Manager Ho.Re.Ca., Coca-Cola Τρία Έψιλον

· 13:00-13:30: ‘’The evolution of the workplace and the ways of working in the new era’’ Σοφία Κάντα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας & Κύπρου, Coca-Cola Τρία Έψιλον

· 13:30-14:00: Youth Empowered: "Sales Skills: The key to success”, Γιώργος Πριφτάκης, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων Coca-Cola Τρία Έψιλον

Το δεύτερο booth είναι αφιερωμένο στο πρόγραμμα Rise Management Trainee, που υλοποιεί εδώ και 30 χρόνια η Coca-Cola Τρία Έψιλον δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους αποφοίτους να χτίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία ξεκινώντας την επαγγελματική τους πορεία στην εταιρεία. Στελέχη από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και νέες και νέοι που είναι ήδη στο πρόγραμμα θα βρίσκονται στο booth για να ενημερώσουν τους υποψήφιους και να μοιραστούν την εμπειρία τους.

Το Youth Empowered, της Coca-Cola Τρία Έψιλον, το πιο ευρύ και δωρεάν πρόγραμμα ενίσχυσης απασχολησιμότητας του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, θα είναι επίσης εκεί με το δικό του virtual booth! Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Youth Empowered και να ανακαλύψουν τις ευκαιρίες δικτύωσης, ενδυνάμωσης και καθοδήγησης που προσφέρει. Επιπλέον, θα μπορούν να περιηγηθούν στο νέο Youth Empowered mobile APP, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις Ημέρες Καριέρας!

Τέλος, η παρουσία μας ολοκληρώνονται με ενδιαφέροντα digital giveaways που στόχο έχουν την ενδυνάμωση και υποστήριξη των νέων της χώρας. Όσοι συμμετέχοντες της διοργάνωσης εγγραφούν στο Δίκτυο Ταλέντων της εταιρείας, θα συμμετέχουν αυτόματα στην κλήρωση για 20 συμμετοχές σε webinar Συμβουλευτικής Βιογραφικού από την ομάδα του Ανθρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον.