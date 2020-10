CEO Clubs Greece: Η οικονομική ανάκαμψη βάσει των ισχυόντων μέτρων απαιτεί τουλάχιστον δύο χρόνια

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό Forum "Beyond the Crisis. Pivoting for Growth" που διοργάνωσε το CEO Clubs Greece την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 και στόχο είχε να αναδείξει τους στρατηγικούς τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι εταιρείες και οι ηγέτες τους ώστε να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερες προκλήσεις που έχει επιφέρει η Covid-19 εποχή.

Οι ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών οδήγησαν σε εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, αλλά και σε προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον του επιχειρείν. Κατά τη διάρκεια του Forum, παρουσιάσθηκε η έρευνα της McKinsey αναφορικά με το τί πιστεύουν οι CEOs παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του Covid-19 και πότε εκτιμούν ότι θα γίνει η επαναφορά στην κανονικότητα ενώ επιπλέον δόθηκαν συμβουλές για επιχειρηματικές κινήσεις που θα οδηγήσουν στην επιχειρηματική αναγέννηση.

Στο πλαίσιο αυτό αναλύθηκε ένας αριθμός σεναρίων για την πορεία της πανδημίας και της ανάκαμψης, με τους CEOs να καλούνται να απαντήσουν ποιο θεωρούν το πιο ρεαλιστικό σενάριο σε σχέση με την ισχύουσα κατάσταση και τα ισχύοντα μέτρα. Η πλειοψηφία τους διαβλέπει ως το πιο ρεαλιστικό σενάριο οικονομικής ανάκαμψης τα δύο χρόνια.

Το Forum προλόγισε η πρόεδρος του CEO Clubs Greece, Γεωργία Καρτσάνη, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού και επανεφεύρεσης του leadership σε ένα νέο επίπεδο Ground Zero, δηλώνοντας ότι "αυτή την περίοδο αχαρτογράφητης κρίσης πρέπει να γίνουμε ακόμα περισσότερο διορατικοί και να δημιουργούμε ευκαιρίες από εκεί που δεν υπάρχουν".

Ο κεντρικός ομιλητής του Forum, Γιώργος Τσοπέλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της McKinsey & Co., τόνισε ότι "σήμερα, η σημασία της κουλτούρας για τους οργανισμούς είναι περισσότερο ζωτική. Χρειάζεται να προσαρμόσουν τις αξίες τους στη νέα εποχή. Να υιοθετήσουν νέα μοντέλα διανομής, να προχωρήσουν σε ταχύτερες αλλαγές, να υιοθετήσουν ευέλικτες στρατηγικές και να έρθουν πιο κοντά στη κοινωνία, έχοντας μια προσαρμοστική κουλτούρα. Το αίσθημα του φόβου και του άγχους μετουσιώνεται σε ευκαιρία και ελπίδα για το μέλλον. Η στρατηγική δεν έχει αλλάξει, όμως οι μακροπρόθεσμες αλλαγές γίνονται πλέον βραχυπρόθεσμες".

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Χαραλάμπους, Partner της McKinsey & Co., αναφέρθηκε στο νέο ρόλο των ηγετών δίνοντας με παραδείγματα τους τέσσερις νέους πυλώνες στρατηγικής σημασίας για τους οργανισμούς και σημειώνει ότι "η κρίση του Covid-19 μας έκανε να κοιτάμε βραχυπρόθεσμα. Εξακολουθούμε και κάνουμε budget συντηρητικά βλέποντας το κοντινό μέλλον".

Την ίδια στιγμή, ο κύριος Τσόπελας συμπλήρωσε πως: "Με τα νέα δεδομένα οι ηγέτες πρέπει να δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια για να κερδίζουν τα στοιχήματα που θα αλλάξουν το σκορ. Να εμπνέουν θέτοντας ένα κοινό σκοπό. Να προχωρούν σε αλλαγή των Διοικητικών Συμβουλίων, να αγκαλιάζουν τις νέες κινήσεις που πρέπει να γίνουν και να χτίζουν συμμαχίες".

Στην συζήτηση που ακολούθησε, σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του επιχειρείν αναφέρθηκαν στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν στην Covid-19 εποχή καθώς και στο ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν θέσει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ δήλωσε πως: "Οι προκλήσεις ήταν μεγάλες και στην προ Covid-19 εποχή. Η στρατηγική προτεραιότητα μας είναι ο ενεργειακός μετασχηματισμός, ο οποίος βασίζεται σε τρεις πυλώνες: το Green Deal, τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων, την εξυπηρέτηση των πελατών και τη ψηφιοποίηση των δικτύων". Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι "η Ελλάδα κάνει μεταστροφή και μπορεί να γίνει Ευρωπαϊκός κόμβος για το ρεύμα".

Ο CEO της AB Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, αναφέρθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων και αναδιαμόρφωσης της εταιρείας που ηγείται, λέγοντας χαρακτηριστικά: "Ο Covid-19 επιτάχυνε τις αλλαγές που είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται. Οδηγούμαστε σε ανθρωποκεντρική ηγεσία, στο emotional και rational leading".

Για τη δύναμη της εταιρικής κουλτούρας του οργανισμού του σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο μίλησε και ο Κώστας Πετρούτσος, Managing Director της Leaseplan: "Στηρίξαμε την εταιρική κουλτούρα αλλάζοντας τον τρόπο επικοινωνίας μας, με συνέπεια στις αξίες και με αποτελεσματική και ποιοτική επικοινωνία τόσο για τις προκλήσεις, όσο και για τα αποτελέσματα. Η στρατηγική μας παραμένει η ίδια. Ευελιξία στον τρόπο με μοντέρνα μοντέλα αξιολόγησης και με τη δημιουργία cross functional teams".

Τέλος, ο Χρήστος Μισαηλίδης, CEO της IWG, δήλωσε: "Οι έντονα απότομες αλλαγές στις ανάγκες στο real estate portfolio των οργανισμών σε παγκόσμιο επίπεδο μας οδήγησαν στον άμεσο επαναπροσδιορισμό των προϊόντων. Προσανατολιζόμαστε προς ένα διευρυμένο δίκτυο επιχειρηματικού χώρου. Οι εργαζόμενοι μας βλέπουν πλέον ξεκάθαρα την εικόνα για το πού πάμε".

