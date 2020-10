Μπραντ Σμιθ: Η επένδυση της Microsoft αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνηση στις προοπτικές της Ελλάδας

Ενθουσιασμένος για τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ, που βρέθηκε στην Αθήνα για την ανακοίνωση της μεγαλύτερης επένδυσης του τεχνολογικού κολοσσού στη χώρα μας.

"Είμαι ενθουσιασμένος που από κοινού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στην Αθήνα ανακοινώσαμε ότι η Microsoft θα δημιουργήσει data centers στην Ελλάδα - η μεγαλύτερη επένδυση που έχουν κάνει στα 28 χρόνια λειτουργίας μας στη χώρα. Αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία μας για το μέλλον και την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας”, έγραψε στο Twitter o κ. Σμιθ.

I was excited to join Prime Minister @kmitsotakis today in Athens to announce that Microsoft will build datacenters in Greece — the largest investment we’ve made in the 28 years we’ve operated here. This reflects our optimism in Greece’s future and economic recovery. pic.twitter.com/mimRtCsTY5