Google: 1 εκατ. δολάρια χρηματοδότηση για την Ελλάδα

Η Google ανακοίνωσε σήμερα ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών της και της δέσμευσής της για στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα, επιστρατεύει για τη χώρα κονδύλια συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέσω του Google.org, του φιλανθρωπικού βραχίονα της Google. Η χρηματοδότηση προορίζεται για δράσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σε ευάλωτες ομάδες.

Αντιμετώπιση της πανδημίας

Οι τοπικοί οργανισμοί γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο μέσα στις κοινότητές τους, θέματα όπως η εξασφάλιση τροφίμων, η φροντίδα για τις ευάλωτες ομάδες των αστέγων, η στήριξη σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή η ενίσχυση της πρόσβασης σε δομές ψυχικής υγείας. Με τα διαθέσιμα κονδύλια του, το Google.org χρηματοδότησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, όπως ο Δεσμός και το Μπορούμε, προκειμένου να συνεργαστούν με κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα και να εξασφαλίσουν πρόσβαση στη σίτιση στις πιο ευάλωτες ομάδες.

Στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Μέσω ενός πακέτου χρηματοδότησης, από το Google.org προς το παγκόσμιο δίκτυο Youth Business International, το Action Finance Initiative θα στηρίξει κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο, μη επαρκώς εξυπηρετούμενους ιδιοκτήτες πολύ μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Καθώς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα σχολεία ανταποκρίνονται στη μαζική μετάβαση προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση παγκοσμίως, το Google.org ίδρυσε το Distance Learning Fund για να στηρίξει οργανισμούς που βοηθούν εκπαιδευτικούς και γονείς να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους που απαιτούνται για την παροχή εκπαίδευσης σε παιδιά, ιδίως εκείνων που προέρχονται από ευπαθείς κοινότητες. Τα Παιδικά Χωριά SOS και το Δίκτυο "Μέλισσα" έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους με τον Εκπαιδευτικό Επιταχυντή INCO, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Google.org με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να παρακολουθούν χωρίς εμπόδια τη σχολική διδασκαλία.

Ψηφιακές Δεξιότητες

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην παροχή εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες μας δίδαξε ότι εκείνοι/ες που κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν πίσω είναι όσοι δεν έχουν τον χρόνο, την ευκαιρία και τα μέσα προκειμένου να επωφεληθούν από τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με σκοπό να υποστηρίξει την ψηφιακή επάρκεια και να ενισχύσει τις ευάλωτες γυναίκες στην Ελλάδα, το Google.org θα χρηματοδοτήσει τοπικούς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν το Google IT Support Professional Certificate (Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Υποστήριξης IT της Google). Εκτιμούμε ότι με τον τρόπο αυτόν, περίπου 1000 γυναίκες θα εξασφαλίσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στους σχετικούς πόρους.



Η Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δήλωσε: "Πριν από μερικούς μήνες ανακοινώσαμε το Grow Greece with Google, μια πρωτοβουλία μας για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης μέσω της τεχνολογίας. Έκτοτε συνεργαζόμαστε σταθερά με τους εταίρους μας έχοντας στηρίξει χιλιάδες επιχειρήσεις και άτομα που αναζητούν εργασία, προσφέροντάς τους δωρεάν εκπαίδευση και εργαλεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης ή της καριέρας τους. Επιπλέον της προσπάθειας αυτής, σήμερα ανακοινώνουμε με μεγάλη χαρά ότι, μέσω του Google.org, δεσμεύουμε πρόσθετα κονδύλια 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τη χρηματοδότηση τοπικών ΜΚΟ, προκειμένου να στηρίξουμε τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση όσων έχουν ανάγκη. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τοπικούς εταίρους και οργανισμούς για να μεγιστοποιήσουμε το θετικό αντίκτυπο του κοινού μας έργου”



Σχετικά με το Google.org

Το Google.org, ο φιλανθρωπικός βραχίοναςτης Google, υποστηρίζει μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες που απευθύνονται σε ανθρωπιστικές ανάγκες, εφαρμόζοντας καινοτομίες κλίμακας που βασίζονται σε δεδομένα για να επιλύσουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Επιταχύνουμε την πρόοδό τους, φέρνοντάς τες σε επαφή με ένα μοναδικό μείγμα υποστήριξης, που περιλαμβάνει χρηματοδότηση, προϊόντα και τεχνική εξειδίκευση από εθελοντές της Google. Συμπράττουμε με αυτούς τους αφοσιωμένους "εργάτες", που επιφέρουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες που εκπροσωπούν και η εργασία των οποίων έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ουσιαστικές αλλαγές. Θέλουμε έναν κόσμο που να μην εξαιρεί κανέναν και πιστεύουμε ότι η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να στρέψουν την πυξίδα προς αυτή την κατεύθυνση.



Διαβάστε ακόμη:

* Η Google υπόσχεται πληρωμές 1 δισ. δολαρίων σε μέσα ενημέρωσης την επόμενη τριετία