Μεσίτης της χρονιάς 2020 η Howden Broking Group από το Insurance Insider

Στο πλαίσιο των φετινών βραβείων "Ιnsurance Insider Honours", οι κριτές ανέδειξαν τη Howden ως Broker of the Year 2020, μέσα από μια επίλεκτη ομάδα brokers που περιλάμβανε εταιρίες όπως η Acrisure, η Aon's Reinsurance Solutions, η McGill and Partners και η TigerRisk Partners.

O θεσμός "Insurance Insider Honours" αποτελεί τον πλέον αναγνωρισμένο σε ό,τι αφορά στην επιβράβευση των ταλαντούχων ανθρώπων και των επιτευγμάτων τους στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής κοινότητας και διοργανώνεται από το διεθνούς κυκλοφορίας εγνωσμένη κλαδική έκδοση Insurance Insider.

Για τη διάκριση, ο José Manuel González, CEΟ του Howden Broking Group, ανέφερε μεταξύ άλλων: "Είμαστε πραγματικά περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτού του εξαιρετικού επαγγελματικού κλάδου, μιας αγοράς που διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα. Η συγκεκριμένη βράβευση μας τιμά ιδιαιτέρως, ειδικά λόγω των πρωτοφανών συνθηκών που σηματοδότησαν και συνεχίζουν να σηματοδοτούν το 2020, ενώ η πρώτη θέση υπογραμμίζει την ανθεκτικότητά μας και τη μεγάλη δύναμη που διαθέτουν όλες οι ομάδες της Howden.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρώ πως η διάκριση αυτή απευθύνεται σε κάθε έναν από τους 4.500 εργαζόμενους του Ομίλου μας."

Και συμπλήρωσε: "Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε, με την ίδια επιτυχία, σε νέες προκλήσεις, να εμπλουτίσουμε το δυναμικό μας με νέους ταλαντούχους συνεργάτες και να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα δυναμικό μέλλον πάντα με γνώμονα την ανεξαρτησία, τη μετοχική συμμετοχή των εργαζομένων και κυρίως τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων μας."

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Τσεσμετζόγλου, CEO της Ηowden Matrix ανέφερε: "Για όλους εμάς που λειτουργούμε ως εκπρόσωποι της Howden στις επιμέρους αγορές, η διάκριση αυτή και ειδικά μέσα σε συνθήκες πανδημίας, αποτελεί την επισφράγιση του επαγγελματισμού μας, τόσο σε διεθνή, όσο και σε τοπική εμβέλεια. Το Insurance Insider τοποθέτησε τον Howden Broking Group στην πρώτη θέση και μάλιστα μεταξύ πολύ σημαντικών παικτών της αγοράς μας, γεγονός που κάνει όλους εμάς στην Howden Matrix ιδιαιτέρως περήφανους."