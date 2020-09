Σε νέα εποχή μπαίνει το ελληνικό "οικοσύστημα του Διαστήματος"

Του Κώστα Κετσιετζή

Νέες ευκαιρίες ανοίγονται για τις ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, εφαρμογών και υλικού με εφαρμογή στο διάστημα, καθώς η χώρα μας επανατοποθετείται στον χάρτη της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, με αφορμή δύο σημαντικά έργα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (European Space Agency – ESA).

Εντός του μήνα αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας αντιπροσωπεία της ESA προκειμένου να να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την επιλογή του φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του πρώτου ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) στην Ελλάδα, το οποίο θα υποστηρίζει ελληνικές startup εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του Διαστήματος.

Ειδικότερα, ο φορέας που θα επιλεγεί για τη λειτουργία του πρώτου ελληνικού ESA BIC θα συνεργάζεται στενά με την ESA και θα αναλάβει την υποστήριξη έως και 25 επιχειρήσεων, παρέχοντας τους γραφεία καθώς και τεχνικές και νομικές συμβουλές.

Παράλληλα το κέντρο θα ενισχύει την μεταφορά τεχνογνωσίας από τις εφαρμογές του Διαστήματος σε εφαρμογές της καθημερινότητας και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η δημιουργία του ESA BIC στη χώρα μας αναμένεται να ενισχύσει την ελληνική διαστημική βιομηχανία. Εξάλλου η "μαγιά” υπάρχει. Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) σήμερα δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο, στη χώρα μας 45 εταιρείες, που απασχολούν περί τα 2.800 άτομα και πραγματοποιούν τζίρο της τάξης των 183 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για εταιρείες που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν υποσυστήματα δορυφόρων και συσκευές κεραιών για το διάστημα, αισθητήρες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια εκτόξευσης δορυφόρων, αλλά και λογισμικό.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της Adamant Composites που πρόσφατα έγινε η πρώτη ελληνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δορυφορικού υποσυστήματος για λογαριασμό της ESA.

Οπτικές ίνες στον ουρανό

Άλλη μια σημαντική εξέλιξη ήταν η επιλογή του Αστεροσκοπείου Χελμού και του τηλεσκοπίου "Αρίσταρχος" από την ESA για την κατασκευή του πρώτου επίγειου σταθμού για την επόμενη γενιά τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ευρώπης.

To Αστεροσκοπείο Χελμού θα συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ARTES ScyLight για την αναβάθμιση των δορυφορικών συστημάτων και την κατασκευή επίγειων σταθμών σε επιλεγμένα σημεία, ώστε να δημιουργηθεί ένα "δίκτυο οπτικών ινών στον ουρανό” ("fibre in the sky”).

Στόχος του προγράμματος είναι η ενοποίηση των διαφορετικών δορυφορικών συστημάτων που λειτουργούν σήμερα και η επικοινωνία μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων. Ουσιαστικά, προωθείται η δημιουργία νέων δικτύων υπερύψηλών ταχυτήτων, όχι με την αξιοποίηση οπτικών ινών όπως γίνεται σήμερα, αλλά με συστήματα λέιζερ μεταξύ επίγειων σταθμών και δορυφόρων.

Η συμμετοχή στην ESA

Κομβική για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος ήταν η ενίσχυση της συμμετοχής της Ελλάδας στην ESA. Η Ελλάδα για την τριετία 2017 – 2019 συμμετείχε με 38,5 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ESA. Για την τριετία 2020-2023 τα κονδύλια αυξήθηκαν στα 63 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ υποχρεωτική συμμετοχή και 33 εκατ. ακόμη στα προαιρετικά προγράμματα).

Η αύξηση των κονδυλίων αυτών σημαίνει αυτόματα και περισσότερα έργα κατευθυνόμενα στην Ελλάδα. Και αυτό διότι, μεγάλο κομμάτι των δαπανών που καταβάλουν οι χώρες-μέλη της ESA, επιστρέφεται με τη μορφή έργων που αναλαμβάνουν εταιρείες ή οργανισμοί της κάθε χώρας.

