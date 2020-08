Η Premier Capital συνεχίζει την ανάπτυξη του δικτύου της McDonald’s στην Ελλάδα

Την ανάπτυξη του δικτύου των εστιατορίων McDonald's στην Ελλάδα συνεχίζει η Premier Capital Hellas με ένα νέο εστιατόριο στη λεωφόρο Κηφισού το οποίο θα ανοίξει αύριο, 6 Αυγούστου 2020.

Πρόκειται για το 26ο εστιατόριο McDonald's που λειτουργεί η Premier Capital Hellas στην Ελλάδα. Η επένδυση για το νέο εστιατόριο ανήλθε σε 1,55 εκατ. ευρώ, ενώ σε αυτό απασχολούνται 40 εργαζόμενοι.

Σημειώνεται ότι από το 2011, όταν η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald's στην Ελλάδα, έχει επενδύσει περισσότερα από 23 εκατ. ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυο.

Το νέο εστιατόριο McDonald's-Κηφισός ενσωματώνει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών "Experience of the Future", με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Το εστιατόριο διαθέτει Drive Thru για 24ωρη εξυπηρέτηση και χώρο στάθμευσης, ενώ παράλληλα λειτουργεί η νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης στο τραπέζι (table service), καθώς και τρία διπλής όψης μηχανήματα αυτόματης συναλλαγής (kiosks). Τα kiosks είναι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες), τα οποία χειρίζεται προσωπικά ο πελάτης και έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το μενού του με μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην παραγγελία του.

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, διευθύνουσα σύμβουλο της Premier Capital Hellas που διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald's στην Ελλάδα, "εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης της πανδημίας, είμαστε ενθουσιασμένοι που παραμένουμε πιστοί στη στρατηγική μας, ανοίγουμε το 26ο εστιατόριό μας και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο της McDonald's στην Ελλάδα. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ασφάλεια και την ευκολία μέσω των υπηρεσιών McDrive και McDelivery, ενώ οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών μας".

Από την πλευρά του, ο Victor Tedesco, CEO της Premier Capital plc, Developmental Licencee της McDonald's για την Ελλάδα δηλώνει: "Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες και να συνεχίσουμε να υλοποιούμε επενδύσεις και στρατηγικές. Οι εργαζόμενοι στα εστιατόριά μας εξυπηρετούν τους πελάτες μας με καλό φαγητό, γρήγορα και με ασφάλεια, και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εστιάζουμε στο να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα και να προσδιορίσουμε τις ευκαιρίες που θα προκύψουν σε μια εντελώς νέα οικονομία".