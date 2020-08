Διαθέσιμη πλέον χωρίς αποκωδικοποιητή και δέσμευση συμβολαίου η Vodafone TV

Το Vodafone TV παρουσιάζει το επόμενο βήμα στην παροχή περιεχομένου και από την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, σόου και εκπομπές χωρίς αποκωδικοποιητή και δέσμευση συμβολαίου, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν, με μόλις 6,90 ευρώ ανά μήνα και με τον πρώτο μήνα δωρεάν!

Συγκεκριμένα, η εμπορική διάθεση του Vodafone TV προς όλους τους καταναλωτές γίνεται πλέον ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών, άμεσα, σε λίγα μόλις λεπτά μέσα από τη ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.vodafone.gr/tv.

Έχοντας ήδη εξασφαλίσει για την Ελλάδα τα αποκλειστικά δικαιώματα της HBO, η Vodafone επιτρέπει πλέον σε πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας να απολαμβάνουν το ανανεωμένο Vodafone TV και να βλέπουν περιεχόμενο που συναρπάζει, όποτε θέλουν, όπου κι αν βρίσκονται και από όποια συσκευή επιθυμούν, αφού η κάθε συνδρομή εξασφαλίζει θέαση σε έως και 5 συσκευές, από τις οποίες μπορούν να ‘βλέπουν’ ταυτόχρονα 3 διαφορετικές.

Έτσι, η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής περιεχομένου στην Ελλάδα, η οποία συγκεντρώνει τις πιο συναρπαστικές προτάσεις, με περισσότερες από 10.000 ώρες δωρεάν On Demand περιεχομένου, 45+ δημοφιλή διεθνή κανάλια με ιστορικά λατρεμένες και καυτές, νέες εκπομπές, καθώς και μια μοναδική, εξατομικευμένη και προσωποποιημένη εμπειρία θέασης για τους Έλληνες καταναλωτές, γίνεται τώρα διαθέσιμη από Smartphone, Tablet και σύντομα από Smart TV.

Περιεχόμενο παγκόσμιας κλάσης αποκλειστικά από το Vodafone TV

To Vodafone TV φέρνει στην Ελλάδα τα πλέον πολυαναμενόμενα αριστουργήματα τη στιγμή που κάνουν πρεμιέρα, και γίνεται η πιο ολοκληρωμένη, ενιαία πλατφόρμα ψυχαγωγίας με τον πιο ελκυστικό κατάλογο.

To Vodafone TV, το σπίτι της HBO στην Ελλάδα, που πλέον διατίθεται με τον πρώτο μήνα δωρεάν και χωρίς δεσμεύσεις, προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου, με 2.500+ ώρες σειρών, ταινιών, ντοκιμαντέρ, show και stand up comedy με τη σφραγίδα της HBO και το "Lovecraft Country”, την νέα μεγάλη έκπληξη της HBO, με τον J.J. Abrams και τον Jordan Peele στο τιμόνι, να κάνει πρεμιέρα λίγες μόλις ώρες μετά την Αμερική!

Επίσης, όλοι οι πελάτες του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν όποια στιγμή θέλουν, κορυφαίες, αγαπημένες σειρές που έγραψαν ιστορία, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα, όπως "Game of Thrones”, "Sopranos”, "The Wire”, "Sex and the City”, κ.α. και όλες τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες.

Επιπλέον, προσφέρει πρόσβαση σε 45 διεθνή κανάλια και συνεχές πρόγραμμα περιεχομένου για όλα τα "γούστα": από τα "Φιλαράκια" και τις "Kardashians” μέχρι τα πιο σπάνια φαγητά, σαφάρι, ταξίδια, ντοκιμαντέρ από τα καταξιωμένα National Geographic και Discovery, εκπομπές γνώσης και εξερεύνησης, όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών από την Disney και το Nickelodeon και ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και διασκέδασης με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων δημιουργών.

Παράλληλα, η πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα θέασης στην Ελλάδα, επιτρέπει σε όλους να κατεβάσουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο και να το παρακολουθήσουν ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ, με άπειρες προσωποποιημένες προτάσεις επιλογής περιεχομένου, ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς θεατές, προσφέροντας έναν κατάλογο που ανανεώνεται διαρκώς με γνώμονα την αγάπη των συνδρομητών για πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο.