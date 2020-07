Η Deloitte Ελλάδος και η SAS ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η Deloitte Ελλάδος και η SAS ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο να προσφέρουν καινοτόμες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον χώρο της διαχείρισης κινδύνων μέσω της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και των Analytics προς εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες αυτές συνδυάζουν τη συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση της Deloitte Ελλάδος στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, με τις καινοτόμες τεχνολογίες που έχει αναπτύξει η SAS.

H στρατηγική συνεργασία αφορά όλο το φάσμα των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial risk management), συμπεριλαμβανομένης της επιμέτρησης χρηματοοικονομικών κινδύνων (financial risk measurement), της διαχείρισης κεφαλαίου και ρευστότητας (capital and liquidity management) και της διενέργειας ακραίων προσομοιώσεων (stress testing), όπως επίσης και της σύνταξης αναφορών εποπτικού πλαισίου (risk reporting).

Συγκεκριμένα, το λειτουργικό μοντέλο διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Deloitte Ελλάδος εμπλουτίζεται μέσω των δυνατοτήτων που παρέχει το λογισμικό της SAS συμπεριλαμβανομένης της νέας Πλατφόρμας VIYA που έχει αναπτύξει η SAS, παρέχοντας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών την ευκαιρία να:

Ø επωφεληθούν από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας οι οποίες βασίζονται σε insights που προκύπτουν από την ανάλυση μεγάλου όγκου πραγματικών δεδομένων,

Ø απλοποιήσουν σημαντικά την ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής μάθησης στη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων,

Ø αξιοποιήσουν τις διάφορες δυνατότητες που παρέχει η οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού (SAS,R, Python κλπ) κάτω από μια ενιαία πλατφόρμα – εξασφαλίζοντας παράλληλα τη σωστή διακυβέρνηση όλου του κύκλου ζωής των Analytics.

H Αλήθεια Διακάτου, Risk Advisory Leading Partner της Deloitte Ελλάδος δήλωσε : "Η επισημοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας του τμήματος Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων της Deloitte με την SAS αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια αγορά και οικονομία καθώς η συνένωση υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών με νέες τεχνολογίες έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ολοκληρωμένων - end to end - λύσεων στον χώρο της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων βάσει των οποίων οι εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μπορούν να επωφεληθούν".

Με την σειρά του, ο Σπυρίδων Μπισισίδης, Principal του τμήματος Financial Risk Management της Deloitte πρόσθεσε: "Οι εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο οικοσύστημα που δραστηριοποιούνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθιστούν απαραίτητη την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε συνδυασμό με την χρήση τεχνολογιών αιχμής. Υπό το πρίσμα αυτό, η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην Deloitte και την SAS δημιουργεί τεράστια δυναμική για παροχή καινοτόμων λύσεων προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα".

Ο Γιάννης Παπατσίρος, Περιφερειακός Διευθυντής Πωλήσεων της SAS για Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία ανέφερε : "Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία της SAS με την Deloitte θα δώσει προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς, είτε με την εισαγωγή νέων λύσεων είτε βελτιώνοντας τις υπάρχουσες διαδικασίες ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής. Mε αυτό τον τρόπο θα δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στους οργανισμούς προς το ψηφιακό τους μετασχηματισμό κάνοντας ουσιαστικά βήματα σε τομείς κρίσιμης σημασίας, ενώ παράλληλα θα επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας μειώνοντας το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης στον κλάδο τους".