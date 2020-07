Συνεργασία Info Quest Technologies και Epsilon Net για τη διάθεση της εφαρμογής Epsilon Smart

Η Info Quest Technologies και η Epsilon Net, ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη διάθεση της web εφαρμογής Epsilon Smart στην Ελληνική αγορά, μέσω της πλατφόρμας διάθεσης Cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com και του δικτύου συνεργατών της Info Quest Technologies.

Το Epsilon Smart είναι μία ολοκληρωμένη, Web εφαρμογή έκδοσης on line φορολογικών παραστατικών και εμπορικής διαχείρισης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, που εξασφαλίζει την πλήρη σύνδεση με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.

Δομικό στοιχείο της συνεργασίας των δύο εταιρειών αποτελεί η διάθεση της εφαρμογής μέσω της πλατφόρμας QuestonCloud και το δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies, που βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους λειτουργία.

H πλατφόρμα διάθεσης cloud Υπηρεσιών www.QuestonCloud.com αποτελεί μία σημαντική επένδυση της Info Quest Technologies στον τομέα του Digital Distribution, της μετεξέλιξης της διάθεσης λογισμικού και εφαρμογών ως υπηρεσία (X as a Service). H πλατφόρμα προσφέρει αναλυτική πληροφόρηση, πλήρη διαχείριση των συνδρομών, αυτόματη μηνιαία τιμολόγηση (provisioning, & billing) και αναλυτικό reporting, παρέχοντας επαυξημένες δυνατότητες διαχείρισης και ελέγχου. Μέσω της πλατφόρμας διατίθενται σήμερα οι πλέον δημοφιλής διεθνείς Cloud εφαρμογές των Microsoft (Azure, M365, O365) Cisco, DocuSign, IBM, Veritas, Citrix, Dropbox, Kaspersky, Eset, κ.α.. καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές όπως η ελληνική λύση e-shop as a Service της Netmechanics και το cloud ERP Q-Zone, που αποτελεί μία ακόμη πρόταση εφαρμογής λιανικής και εμπορικής διαχείρισης η οποία επίσης διασυνδέεται με την πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Προσδοκία της εταιρείας είναι το www.QuestonCloud.com να αποτελέσει μία πύλη διάθεσης του συνόλου των cloud υπηρεσιών στην αγορά, λειτουργώντας ως one stop shop για πελάτες και συνεργάτες.

Mε τη νέα συνεργασίας οι δύο εταιρείες Info Quest Technologies και Epsilon Net επιδιώκουν να συμβάλλουν στη ταχύτερη μετάβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα στη νέα εποχή, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, βοηθώντας τες ταυτόχρονα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες cloud τεχνολογίες.