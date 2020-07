Η Eurobank για 4η συνεχή χρονιά μοναδική τράπεζα στο top 10 των Most Admired Companies

Αναγνώριση αλλά και ενθάρρυνση, παράλληλα της συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες η διοίκηση και το προσωπικό της, είναι για την Eurobank η ανάδειξή της στο top 10 της λίστας Most Admired Companies του περιοδικού Fortune, παραμένοντας για 4η συνεχή χρονιά η μοναδική τράπεζα μεταξύ των 10 πρώτων επιχειρήσεων της λίστας.



Η έρευνα του περιοδικού Fortune σε συνεργασία με την KPMG Ελλάδας, επιβραβεύει επιχειρήσεις που δρουν με καινοτομία, εξωστρέφεια και εταιρική υπευθυνότητα, έχει εξελιχθεί σε αξιόπιστο θεσμό για το ελληνικό επιχειρείν και είναι η μεγαλύτερη έρευνα για την εταιρική φήμη στην Ελλάδα.



Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, δήλωσε σχετικά στο περιοδικό Fortune: "Η πανδημική κρίση έφερε το μέλλον στο παρόν. Πλέον, η ανάπτυξη είναι το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα. Η Eurobank έχει δέσμευση, προτεραιότητα και απόλυτη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει ως Τράπεζα της Ανάπτυξης. Στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στις νέες προκλήσεις. Δίνουμε το "παρών" σε όλα τα μεγάλα έργα πνοής για τη χώρα."



Η έρευνα ανέδειξε τις επιχειρήσεις εκείνες που θα βγουν από την πανδημία ενισχυμένες στη συνείδηση της κοινωνίας ως "Most Admired Companies” και υπό αυτό το πρίσμα για την Eurobank, η ανάδειξή της στο top 10 της λίστας Most Admired Companies, αποτελεί επιβράβευση της συνεπούς στρατηγικής της.



Βασικά κριτήρια ήταν η ταχύτητα στην ανάληψη δράσεων με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, η καινοτομία μέσα από τον άμεσο σχεδιασμό πρακτικών λύσεων στο πνεύμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, την εταιρική υπευθυνότητα, τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, στις έκτακτες συνθήκες του Covid - 19.



Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, ενδοκλαδική και cross industries, συμμετείχαν 370 εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ, ψήφισαν περισσότερα από 1.800 C-suite στελέχη (eligible voters CEOs, CFOs, COOs, Γενικοί Διευθυντές, Marketing Managers, Εμπορικοί Διευθυντές, HR Directors) από όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ήταν η Καινοτομία, η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Αξιοποίηση Πόρων και Εταιρικών Παγίων, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η Ποιότητα της Διοικητικής Ομάδας, η Οικονομική Επίδοση, η Μακροπρόθεσμη Επενδυτική Αξία, η Ποιότητα Προσφερόμενων Προϊόντων ή Υπηρεσιών, η Εξωστρέφεια και τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα.