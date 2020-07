e-Ιnvoicing: Υποδεχτείτε τον ψηφιακό μετασχηματισμό - Κερδίστε χρόνο, πείτε αντίο στις εκτυπώσεις και τα κλασέρ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ψηφιοποίηση σε πολλά τμήματα και διαδικασίες μιας επιχείρησης είναι επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία και τη βιωσιμότητά της. Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών ήταν καθοριστική για την απρόσκοπτη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας από τις πρώτες κιόλας μέρες του lockdown, το οποίο επιβλήθηκε τον Μάρτιο για την αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας και το νέο αυτό περιβάλλον ώθησε τις επιχειρήσεις να επισπεύσουντον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Στη διάρκεια της πρωτόγνωρης αυτής περιόδου, στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν τα κανάλια εξυπηρέτησης πελατών και η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Η διάθεση του εμπορεύματος στο Διαδίκτυο, ακόμα και από εταιρείες που μέχρι πρότινος επέμεναν "παραδοσιακά" και έθεταν ως προτεραιότητα την ενίσχυση των φυσικών τους καταστημάτων, άλλαξε άμεσα την κουλτούρα στο ελληνικό επιχειρείν που κλήθηκε να αναπροσαρμοστεί για να εξασφαλίζει γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση για τους πελάτες του προκειμένου να ενισχύσει τη βιωσιμότητά του. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ήταν απλώς θέμα χρόνου να επεκταθεί η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς, εκσυγχρονίζοντας πολλές λειτουργίες μιας επιχείρησης σε αρκετά επίπεδα, από τον τρόπο εργασίας και επικοινωνίας έως τα εργαλεία που αξιοποιούνται για καθημερινές διεργασίες και τη διεκπεραίωση εταιρικών υποχρεώσεων.

Ένα αξιόλογο χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκυρία έφερε επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα στο ίδιο μήκος κύματος, με κεντρικό ζητούμενο όλων την άμεση απλοποίηση των διαδικασιών. Εξαιτίας των συνθηκών και οι δημόσιοι φορείς έπρεπε να κινηθούν ανάλογα και να απαλλαχθούν από πολλές από τις γραφειοκρατικές τους αγκυλώσεις, προσφέροντας υπηρεσίες "με ένα κλικ", με τη συγκυρία να οδηγεί και το δημόσιο σε μια περίοδο διαρκούς και επιταχυνόμενης προσπάθειας να συρρικνωθεί ο χρόνος περαίωσης διαδικαστικών ζητημάτων.

Ψηφιακά βιβλία

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η νέα πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην ανάγκη των επιχειρήσεων για απλοποίηση, ψηφιοποίηση και επιτάχυνση των καθημερινών τους εργασιών. Το MyData, η λειτουργία του οποίου έχει σχεδιαστεί να ξεκινήσει στα τέλη Ιουλίου και η χρήση του αναμένεται να γίνει υποχρεωτική από τον Οκτώβριο, μεταφέρει τα βιβλία των επιχειρήσεων σε ψηφιακό περιβάλλον.

Η πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υποβολής εταιρικών φορολογικών δηλώσεων, απαλλάσσοντας παράλληλα από την υποχρέωση υποβολής Καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών. Σε γενικές γραμμές, με την πλατφόρμα αυτή οι επιχειρήσεις μεταφέρουν όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ηλεκτρονικά, κερδίζοντας χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση

Στην Ελλάδα, μόλις 10% των ελληνικών επιχειρήσεων εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή μέθοδο, θα έχουν προτεραιότητα στην εισαγωγή τους στο myData, μιας και η εξοικείωσή τους με την ψηφιακή φορολογία είναι μεγαλύτερη. Ήδη υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν επωφεληθεί από ηλεκτρονικές πλατφόρμες οι οποίες αναλαμβάνουν να περαιώσουν τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Μια τέτοια αξιόπιστη λύση είναι η πλατφόρμα της Impact. Η πλατφόρμα όχι μόνο προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας και διατήρησης ηλεκτρονικών τιμολογίων, αλλά έχει καταφέρει να δημιουργήσει και ένα δίκτυο, που διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ εταιρειών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Η Impact είναι από τους κορυφαίους παρόχους e-Invoicing στη Νότιο Ανατολική Ευρώπη, διαθέτοντας -από το 1998-παρουσία στην Ελλάδα, τη Σερβία και άλλες χώρες.

Η Impact έχει δημιουργήσει και προσφέρει μέσω της be24, θυγατρικής της Eurobank Holdings το "We Do Connect", μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου συγκεντρώνονται μια σειρά από υπηρεσίες, που ξεκινούν από τη δημιουργία του ηλεκτρονικού τιμολογίου, τη φορολογική σήμανση και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τυχόν συνοδευτικών εγγράφων μέχρι την αποστολή του τιμολογίου στους πελάτες μιας εταιρείας. Με το We Do Connect, ο χρήστης της υπηρεσίας έχει στη διάθεση του όλο το ιστορικό αρχείο, γνωρίζοντας ανά πάσα στιγμή ποιος έστειλε ένα συγκεκριμένο παραστατικό και πότε το παρέλαβε. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το κόστος για την επιχείρηση μειώνεται αισθητά, από τη μη χρήση αναλώσιμων, εκτύπωσης και εξόδων διακίνησης. Ο χρόνος αποστολής και παραλαβής εκμηδενίζεται, ενώ διασφαλίζεται η διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα λειτουργεί και ως μέσο δικτύωσης, αφού προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και επικοινωνίας μεταξύ των συνδεδεμένων μελών που ξεπερνούν μέχρι στιγμής τις 33.000 επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο.Τα μέλη μπορούν επίσης να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους πελάτες που δέχονται τα ηλεκτρονικά παραστατικά ή να τους καλέσουν να συμμετάσχουν και αυτοί ως καινούρια μέλη.

Σεβασμός στο περιβάλλον, οικονομία και ασφάλεια

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ψηφιακή υποβολή φορολογικών εγγράφων είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να μειώσει μια επιχείρηση το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Η κατανάλωση αναλώσιμων και οι μαζικές εκτυπώσεις χαρτιών είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν προσπαθούν να υλοποιήσουν μια στρατηγική, φιλική προς το περιβάλλον. Ένα από τα οφέλη της ψηφιοποίησης είναι ο περιορισμός αυτού του προβλήματος, καθώς οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το "βάρος" της χρήσης επιβαρυντικών υλικών για το περιβάλλον. Ενδεικτικά, αν μια επιχείρηση διακινεί κατά μέσο όρο 100 παραστατικά ανά μήνα, μέσα σε ένα έτος υπολογίζεται ότι θα έχει εξοικονομήσει €4.800, θα έχει σώσει 0,48 δέντρα, θα έχει μειώσει κατά 0,12 τόνους τις εκπομπές CO2 και θα έχει καταναλώσει 1,5 τόνους νερό λιγότερο!

Η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών όπως οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής τιμολόγησης όχι μόνο βοηθούν στη χάραξη οικολογικής στρατηγικής αλλά ενισχύουν και το κύρος της εκάστοτε εταιρείας, σε μια εποχή που η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ειδικά η περιβαλλοντική πολιτική βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προσδοκιών από τους πελάτες.Τέλος, είναι εξαιρετικά σημαντικό το όφελος που προσφέρει στην προστασία της υγείας των εργαζομένων, καθώς περιορίζει την ανάγκη των προσωπικών επαφών στο κομμάτι της διαχείρισης και διακίνησης – μια ευθύνη που κάθε επιχείρηση σήμερα θέτει σε πρώτη προτεραιότητα.