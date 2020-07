Twitter: Περίπου 130 λογαριασμοί έγιναν στόχοι κυβερνοεπίθεσης αυτή την εβδομάδα

Η Twitter Inc αποκάλυψε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ πως χάκερ έβαλαν στόχο 130 λογαριασμούς στη διάρκεια της κυβερνοεπίθεσης που πραγματοποίησαν αυτή την εβδομάδα κάνοντας πειρατεία στα προφίλ πολλών εξεχουσών προσωπικοτήτων και οργανώσεων.

Οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στα εσωτερικά συστήματα της Twitter και μέσω αυτών σε λογαριασμούς προσωπικοτήτων, όπως ο Αμερικανός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν, η Κιμ Καρντάσιαν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και τους χρησιμοποίησαν για να ζητήσουν ψηφιακά νομίσματα.

Στη τελευταία δήλωσή της, η Twitter ανέφερε πως οι χάκερ κατάφεραν να ελέγξουν ένα "μικρό υποσύνολο" των λογαριασμών που έβαλαν στόχο και έστειλαν μηνύματα από αυτούς.

Η εταιρεία πρόσθεσε πως συνεχίζει να ερευνά αν οι δράστες μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικά δεδομένα των λογαριασμών που έβαλαν στόχο.

Ανάμεσα στους λογαριασμούς στους οποίους έγινε πειρατεία ήταν επίσης αυτοί του ράπερ Κάνιε Γουέστ, του ιδρυτή της Amazon.com Inc Τζεφ Μπέζος, του επενδυτή Ουόρεν Μπάφετ, του συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και των εταιρικών λογαριασμών της Uber Technologies Inc και της Apple Inc.

Η Twitter επανέλαβε πως εργάζεται μαζί με τους ιδιοκτήτες των λογαριασμών αυτών.

Η διεύθυνση του FBI στο Σαν Φρανσίσκο διεξάγει έρευνα για την πειρατεία, ενώ πολλοί βουλευτές στην Ουάσινγκτον ζητούν να δοθούν εξηγήσεις για το τι συνέβη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ