Coca-Cola Hellas: Στρέφεται όλο και περισσότερο προς ένα πιο "συνεργατικό" μοντέλο ηγεσίας

Μετά το επιτυχές 2nd InvestGR Forum 2019 και τις προκλήσεις που έφερε η υγειονομική κρίση, το 3rd InvestGR Forum 2020: "Greece in the Pole Position” έρχεται τον Ιούλιο, όπου σημαντικοί εμπλεκόμενοι εταίροι, ανάμεσά τους η Coca-Cola Hellas, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους σχετικώς με το, ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα, θέμα των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και τη σημασία τους για την ταχύτερη δυνατή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η Coca-Cola θα συμμετέχει στο πάνελ με τίτλο, "State and Corporate Purpose: The new asset of Greece to attract foreign investment” και το ρόλο ενός μοντέλου ηγεσίας "ανώτερου σκοπού".

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται η τάση επαναπροσδιορισμού του ρόλου των εταιρειών και η στροφή τους προς έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνία και τους πολίτες της. Ένας "ανώτερος σκοπός" φαίνεται να εισχωρεί, όλο και περισσότερο, στο DNA των εταιρειών, συνιστώντας σημαντική παράμετρο του επιχειρηματικού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτή η τάση ταυτίζεται απόλυτα με τις αξίες και το μοντέλο λειτουργίας που ακολουθεί και η Coca-Cola, η οποία θέλει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. "Μέσα από το μοντέλο ηγεσίας μας φροντίζουμε να διαφυλάσσουμε τη βιωσιμότητα και την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων της", αναφέρει η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα.

Οι άνθρωποι που αγαπάνε τα προϊόντα της Coca-Cola και επιλέγουν να τα κάνουν κομμάτι της ζωής τους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρεία. Γι’ αυτό, φροντίζει να είναι πάντα ενήμεροι για τις νέες τάσεις και προτιμήσεις τους, απαντώντας στις ανάγκες τους, όπως αυτές διατυπώνονται στις σύγχρονες έρευνες. Οι νέες τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να έχουν οι εταιρείες ένα ανοικτό ζωντανό διάλογο με τους καταναλωτές και την κοινωνία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, η Coca-Cola έχει εξελιχθεί σε μία "Total Beverage” εταιρεία, προσφέροντας μία ευρεία γκάμα ροφημάτων και αναψυκτικών για όλες τις στιγμές της ημέρας. Ακόμη, με στόχο να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις νέες τάσεις και προτιμήσεις για μια πιο υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, η εταιρεία έχει δημιουργήσει προϊόντα χωρίς ζάχαρη, ενώ παράλληλα αναζητά διαρκώς εναλλακτικές λύσεις, όπως η χρήση φυτικών γλυκαντικών, και δίνει έμφαση στην καινοτομία για την προσφορά "λειτουργικών προϊόντων" που βοηθούν τους ανθρώπους να ανταποκριθούν καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.

Η Coca Cola στρέφεται όλο και περισσότερο προς ένα πιο "συνεργατικό" μοντέλο ηγεσίας που έχει στο επίκεντρο του την "συν-δημιουργία". Με σύνθημα "μαζί, θα τα καταφέρουμε", η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογική δράση, ενθαρρύνοντας τη σύμπραξη στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τη συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ η κα. Νεκταρίου αναφέρει σχετικά ότι "μόνο ενωμένοι γύρω από ένα κοινό σκοπό, μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα πολύπλευρα και πολύπλοκα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα, να προχωρήσουμε μπροστά και να κάνουμε τη διαφορά". Ειδικά οι μήνες που διανύουμε μας το έχουν αποδείξει αυτό περισσότερο από ποτέ.

Παράλληλα, το κομμάτι της βιώσιμης ανάπτυξης και υλοποίησης πρωτοβουλιών γύρω από θέματα βιωσιμότητας και ΕΚΕ, αναμφισβήτητα συνιστά αναπόσπαστο μέρος ενός μοντέλου ηγεσίας "ανώτερου σκοπού". Έτσι, όλες αυτές τις δεκαετίες, η Coca-Cola σέβεται και προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. "Θέλουμε με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας να διαφυλάξουμε το μέλλον του πλανήτη, που όλοι μοιραζόμαστε, και να γίνει καλύτερη η ζωή των ανθρώπων" σημειώνει η κα. Νεκταρίου. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι δράσεις που πραγματοποιεί, η εταιρεία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απορριμμάτων, την εξοικονόμηση του νερού, την ενδυνάμωση των νέων και των γυναικών και τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού.

Οι ενέργειες της εταιρείας, όμως, δεν σταματάνε εκεί, καθώς κάθε χρονική συγκυρία αναδεικνύει και μία διαφορετική ανάγκη. Έτσι, σε συνέχεια της συνεισφορά της εταιρείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και της υποστήριξης των ευπαθών ομάδων, η Coca-Cola σχεδίασε και υλοποιεί την κοινωνική πλατφόρμα "Future Loading" που αποτελεί μία συνεργατική πρωτοβουλία με στόχο να στηρίξει στην πράξη τις μικρές επιχειρήσεις HO.RE.CA. Στρατηγικός συνεργάτης σε αυτό είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ενώ η εταιρεία προσκαλεί φορείς, Ιδρύματα και επιχειρήσεις να συμβάλλουν σε αυτήν την προσπάθεια ώστε όλοι μαζί να στηρίξουν την επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας. Όπως ανέφερε η κα. Νεκταρίου "μαζί μπορούμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τις μικρές επιχειρήσεις καφέ-εστίασης και φιλοξενίας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση κι ενίσχυση της απασχόλησης, την οικονομία της χώρας μας αλλά και τη ζωή όλων μας, μιας κι αυτές οι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις, αποτελούν τον πυρήνα της ελληνικής κοινωνίας".