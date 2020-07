Dell Technologies: Επιβράβευσε τα επιτεύγματα των συνεργατών της

Η Dell Technologies διοργάνωσε χθες την ετήσια εκδήλωση αναγνώρισης των συνεργατών της για Ελλάδα, Κύπρο και τη Μάλτα. Φέτος, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ως virtual event, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας.

Τα βραβεία που απονεμήθηκαν αποτελούν μια ελάχιστη ένδειξη της βαθιάς εκτίμησης της εταιρείας προς τους συνεργάτες της, οι οποίοι κατάφεραν με επιμονή, σκληρή δουλειά και προσήλωση στο έργο τους, να προσφέρουν κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες στους πελάτες, αξιοποιώντας στο έπακρο τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και την υψηλή τεχνογνωσία της Dell Technologies, με αποτέλεσμα, η εταιρεία να βρίσκεται στην ηγετική θέση σε αρκετές κατηγορίες της αγοράς.

"Η φετινή διοργάνωση των Dell Technologies Partner Awards, παρότι διεξήχθη σε virtual περιβάλλον, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που αντιμετωπίζουμε, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε πάντοτε στο πλευρό των πιστών μας συνεργατών, χάρη στους οποίους μπορούμε να βοηθούμε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου να υλοποιούν τα σχέδιά τους, για το δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό", δήλωσε ο Aleksandar Preradovic, Country Manager της Dell Technologies για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. "Το άριστο επίπεδο συνεργασίας, η υψηλή κατάρτιση, οργάνωση και αποτελεσματικότητα του δικτύου των συνεργατών μας από τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων, μέχρι και τις πιο εξειδικευμένες κάθετες υλοποιήσεις είναι κάτι που μας προσφέρει εξαιρετική χαρά" προσέθεσε ο κ. Preradovic.

Στην εκδήλωση αναγνωρίστηκαν οι παρακάτω συνεργάτες:

Client Solutions Distributor of the Year: OKTABIT S.A.

Enterprise Distributor of the Year: INFO QUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.Β.Ε.

Retailer / e-tailer of the Year: DIXONS (DSGI) KOTSOVOLOS

Workforce Transformation Partner of the Year: ATL SOLUTIONS (Κύπρος)

IT Transformation Partner of the Year: SPACE HELLAS S.A.

Services Partner of the Year: INFINITUM S.A.

Top Growth Partner of the Year: COSMOS BUSINESS SYSTEMS Α.Ε.Β.Ε.

Net New Business Partner of the Year: SG SOLUTIONS LTD. (Μάλτα)

Dell Brand Ambassador of the Year: PERFORMANCE TECHNOLOGIES S.A.

Personal Achievement Award: AMPLUS S.A./ κ. Γιώργος Δαμανάκης

Channel Partner of the Year: SPACE HELLAS S.A.

Οι πρόσφατες αναλύσεις των μεριδίων αγοράς στον κλάδο της Πληροφορικής, καταδεικνύουν τις εξαιρετικές επιδόσεις των συνεργατών της Dell Technologies. Η εταιρεία κατατάσσεται πρώτη στις πωλήσεις επαγγελματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (commercial clients: desktop, notebooks και workstations) σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC* για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το 2019 έκλεισε επίσης με την Dell Technologies σε ηγετική θέση στην αγορά server και storage στην Ελλάδα. Περισσότεροι από 1 στους 2 servers στην Ελλάδα παρέχονται από την Dell Technologies, καθώς η εταιρεία παρέμεινε στην πρώτη θέση στους x86 servers σύμφωνα με τα στοιχεία των κορυφαίων αναλυτών της αγοράς, ενώ κορυφαία θέση στην Ελληνική αγορά κατέλαβε και στον τομέα λύσεων αποθήκευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η IDC για το 3ο τρίμηνο του 2019**. Με βάση τα στοιχεία της IDC, η εταιρεία κατετάγη επικεφαλής της αγοράς των x86 servers με μερίδιο 50,4% επί των διακινούμενων μονάδων.

H ομάδα της Dell Technologies στην Αθήνα, υποστηρίζει τις δραστηριότητες του δικτύου των συνεργατών της στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Dell Technologies από την παγκόσμια εμβέλειά της σε συνδυασμό με τη γνώση της τοπικής αγοράς, οι συνεργάτες της εταιρείας προτείνουν και υλοποιούν τις βέλτιστες λύσεις τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών και τον ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών κάθε μεγέθους. Επιπλέον, διαθέτουν εκτεταμένη τεχνογνωσία για την υποστήριξη λύσεων μετασχηματισμού του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζοντας τα μοντέλα εργασίας από απόσταση αλλά και ασφαλούς πρόσβασης στα εταιρικά δεδομένα. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν τους πελάτες να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις τους, να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές και να προχωρήσουν με ασφάλεια στο μέλλον.