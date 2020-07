Μέτρα διαχείρισης της πανδημίας και αύξηση χρήσης τεχνολογιών επικοινωνίας φέρνουν ένα νέο τοπίο στη λιανική

Oι ανατροπές που έφερε η Covid-19 στον χώρο του λιανικού εμπορίου, το νέο τοπίο στις καταναλωτικές συμπεριφορές, αλλά και το πως διαμορφώνεται ο τομέας της λιανικής την επόμενη μέρα μετά την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ψηφιακής συζήτησης "The New Landscape in Retail Markets: How Covid-19 Affects the Supply Chain, Retail Sales and Consumer Behavior" που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο των AmCham Digital Talks&Events.

Στην ψηφιακή συζήτηση, συμμετείχαν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου: ο Νικόλαος Μπακατσέλος, πρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η Βίκη Γρηγοριάδου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, The Nielsen Company, ο Βασίλης Σταύρου, διευθύνων σύμβουλος, ΑΒ Βασιλόπουλος, η Ερμιόνη Γεωργουλάκη, P&G Ελλάς Country Leader και ο Δαμιανός Χαραλαμπίδης, εντεταλμένος γενικός διευθυντής Chief Digital Officer and Retail Banking Products, Alpha Bank.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Μπακατσέλος, το νέο τοπίο που διαμόρφωσε ο Covid-19 επηρέασε σημαντικά και τον χώρο του λιανικού εμπορίου ενώ αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας παράλληλα με την αύξηση της χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στις καταναλωτικές συμπεριφορές, νέες τάσεις στο χώρο της λιανικής, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας των εφοδιαστικών αλυσίδων. Σύμφωνα με τον κ. Μπακατσέλο, αυτά τα καινούρια δεδομένα δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον μέρος του οποίου θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά την κρίση του κορονοϊού.

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ο κ. Σταμπουλίδης επεσήμανε ότι: "Η κατάσταση που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε είναι μία πρωτόγνωρη κατάσταση για τη δημόσια διοίκηση και την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, προκειμένου αφενός να διαχειριστούμε την υγειονομική κρίση της χώρας, αφετέρου να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς με αγαθά και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτά". Όπως επίσης ανέφερε, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν βασίστηκαν σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι ήταν η ταχεία νομοθετική πρωτοβουλία, η εποπτεία της αγοράς για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και η ομαλή μετάβαση στη νέα κανονικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσίασε η κυρία Γρηγοριάδου, αναδείχθηκε η εξέλιξη των πωλήσεων και των τάσεων του λιανεμπορίου τροφίμων, πριν και κατά την περίοδο της πανδημίας και παρατηρήθηκαν νέες τάσεις και χαρακτηριστικά στην αγοραστική και καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων, όπως η εντός της οικίας κατανάλωση και οικονομία, η αναζήτηση ασφάλειας σε γνώριμες επιλογές που εμπιστεύεται ο καταναλωτής, η προτίμηση των καταναλωτών σε μεγαλύτερης χωρητικότητας σημεία πώλησης, αλλά και η έντονη αλλαγή στα κανάλια πώλησης. Η τεχνολογία, η εντοπιότητα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών θα αποτελέσουν σημαντικούς καταλύτες στην επίδραση πολλών από τις μεταβαλλόμενες δυναμικές στο μέλλον.

Όπως υποστήριξε ο κ. Σταύρου τα θέματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, εξαιτίας των αλλαγών που έφερε η περίοδος της πανδημίας αφορούσαν στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, των πελατών, του ανθρώπινου δυναμικού, των ευπαθών ομάδων, της κοινωνικές συνεισφοράς, των νέων καταναλωτικών συνηθειών που προέκυψαν, αλλά και της επάρκειας των προϊόντων για να μην υπάρξει έλλειψη σε βασικά υλικά.

Η κ. Γεωργουλάκη ανέφερε πως η τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις για όλους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι πιθανότατα αρκετά ευμετάβλητοι και δυναμικοί. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα καθημερινά βασικά αγαθά γίνονται ακόμα πιο σημαντικά για τους καταναλωτές που περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι τους και φροντίζουν για την προστασία και την ασφάλεια της οικογένειας τους. Επίσης επισήμανε ότι: "Θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην ανάπτυξη προϊόντων ανώτερης ποιότητας και αξίας, στην παροχή χρήσιμης επικοινωνίας προς τον καταναλωτή, ώστε να αντιληφθεί γιατί αξίζει να αγοράσει αυτή την καινοτομία αλλά και στη δυνατή συνεργασία με το λιανεμπόριο για την παρουσία των προϊόντων σε κάθε κανάλι εμπορίου τόσο στο παραδοσιακό κατάστημα όσο και στο διαδίκτυο".

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη η προσπάθεια για μεταφορά των ταμειακών συναλλαγών στα ψηφιακά μέσα είχε ήδη ξεκινήσει από το 2017, αλλά επιταχύνθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Το ποσοστό των συναλλαγών στα καταστήματα την περίοδο της πανδημίας μειώθηκε από το 14% στο 8%. Όπως υποστήριξε χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα προκειμένου το ποσοστό αυτό να παραμείνει σε σταθερή βάση κάτω από 10% και συνέχισε λέγοντας, ότι: "Το μοντέλο λειτουργίας των τραπεζικών καταστημάτων αναμένεται να αλλάξει, δίνοντας λιγότερη έμφαση στις συναλλαγές και περισσότερη στη συμβουλευτική των πελατών. Η αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου εκτιμώ ότι δεν θα αφορά τόσο στο πλήθος των καταστημάτων και στην κάλυψη του δικτύου, όσο κυρίως στο εσωτερικό μοντέλο λειτουργίας του καταστήματος".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ