Σε βέρτιγκο προμηθευτές και λιανέμποροι

της Αλεξάνδρας Γκίτση

Αντιμέτωποι με ένα "νέο" μοντέλο καταναλωτή και με μια νέα κανονικότητα, βρίσκονται προμηθευτές και λιανέμποροι. Οι υψηλοί τζίροι την περίοδο της καραντίνας και η στροφή σημαντικής μερίδας καταναλωτών στις online αγορές, αποτελούν το ένα κομμάτι της άσκησης.

Ο δεύτερος παρονομαστής είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, στη νέα κανονικότητα, και πόσο έτοιμοι είναι οι δύο βασικοί κρίκοι της κατανάλωσης, δηλαδή οι προμηθευτές και οι λιανέμποροι, να την αφουγκραστούν και να περιορίσουν το κόστος.

Όπως ανέφερε χθες, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συζήτησης που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα "The New Landscape in Retail Markets", η κ. Βίκυ Γρηγοριάδου, πρόεδρος και γενική διευθύντρια The Nielsen Company, το κυνήγι των προσφορών και των deals έχει μπει στο DNA του Έλληνα καταναλωτή.

Σύμφωνα με την ίδια το 50% των ταχυκίνητων προϊόντων βρίσκονται υπό καθεστώς κάποια προωθητικής ενέργειας, ενώ σύμφωνα με την ίδια η "μόνη σταθερά είναι ότι τίποτα δεν είναι σταθερό”.

Από την πλευρά της η κ. Ερμιόνη Γεωργουλάκη, P&G Greece Country Leader, ανέφερε πως "είναι νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Υπήρξε ζήτηση και ανταποκριθήκαμε, αλλά υπήρξαν και πολλά κόστη, για να παράξεις τα προϊόντα, να τα διακινήσεις και για να φθάσεις στην πόρτα του καταναλωτή”.

Σύμφωνα με την ίδια "θα χρειασθούν αρκετοί μήνες για να δούμε τα διάφορα σενάρια προς τα πού πηγαίνει η κατανάλωση και η αγορά". "Το σίγουρο είναι" είπε η ίδια "ότι πρέπει να συνεχίσουμε να αφουγκραζόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών και να καινοτομούμε, όσο δύσκολο και αν είναι να προβλέψουμε το μέλλον”.

Ο κ. Βασίλης Σταύρου της ΑΒ Βασιλόπουλος, αναφερόμενος στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το πως βίωσε η αλυσίδα την οποία διοικεί αυτή την καταναλωτική στροφή είπε: "το online αντιπροσώπευε το 0,5% μάξιμουμ το 1% του συνολικού μας όγκο και έφθασε να ξεπερνάει το 5% την περίοδο της κρίσης, ενώ καταγράφηκε και αύξηση και του τηλεφωνικού εμπορίου”.

Σε μια προσπάθεια να ανταποκριθεί η αλυσίδα στις καταναλωτικές ανάγκες, η ΑΒ Βασιλόπουλος, αύξησε τα hubs από 5 σε 9, "άνοιξε” υπηρεσίες click & collect, ενίσχυσε τον στόλο των couriers.

Σήμερα η συγκεκριμένη αγορά κινείται πάνω από το 2,5%, ποσοστό το οποίο είναι κάτω από το μισό σε σχέση με τα μερίδια του ηλεκτρονικού εμπορίου ανεπτυγμένων κρατών. Όμως αυτή η τάση, κατά τον κ. Σταύρου, ήρθε για να μείνει. Και υπό αυτή την προοπτική οι αλυσίδες, όπως ανέφερε ο κ. Σταύρου, "πρέπει να βρουν το μοντέλο για να συνεχίσουν να το κάνουν και να προσεγγίσουν τους καταναλωτές όπου και αν βρίσκονται, είτε στο φυσικό είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Ο ίδιος σημείωσε πως χρειάζεται να υπάρχει στενή συνεργασία λιανέμπορων και προμηθευτών, "για να καταφέρουν να αποκωδικοποιήσουν μαζί κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα αυτό που βλέπουμε και να σχεδιάσουν αυτό που χρειάζεται για την επόμενη μέρα", όπως ανέφερε. Γιατί "στο τέλος της ημέρας εάν δεν έχουμε αυτή την συνεργασία, θα χάσουμε τον στόχο μας που είναι ο καταναλωτής”, τόνισε.

Ο κ. Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Chief Digital Officer and Retail Banking Products της Alpha Bank, ανέφερε πως την περίοδο πριν το ξέσπασμα της κρίσης ο αριθμός των εγγραφών στο web banking μέσω κινητού ήταν περίπου 150-200 την ημέρα. Αριθμός ο οποίος κατά τη διάρκεια του lockdown εκτοξεύθηκε ενώ υπήρξε και μέρα που ο αριθμός αυτός έφθασε τις 4.000 εγγραφές.

Ο ίδιος αναφερόμενος στην οικονομία είπε "φοβόμαστε τις επισφάλειες των πελατών. Έχουμε ήδη σημαντικό πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και πως θα εξελιχθούν τα προηγούμενα και τι νέο θα έρθει από εδώ και πέρα. Όλη αυτή η κρίση είναι σίγουρο ότι θα φέρει κόκκινα δάνεια". Ενώ σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε "όποιος πει ότι δεν κοιτάει το μοντέλο κόστους του θα πει ένα μεγάλο ψέμα".

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανέφερε πως η γραμματεία διαχειριστήκαμε 97.000 κλήσεις και πραγματοποίησε 11.000 ελέγχους από τις 14 Μαρτίου. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Γενική Γραμματεία "τρέχει" έρευνα για τις τιμές σε 5 κωδικούς προϊόντων.