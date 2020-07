Γιατί η Άβαξ αποχώρησε από το Κατάρ

Του Δημήτρη Δελεβέγκου

Ευελιξία επέδειξε ο όμιλος Άβαξ σε σχέση με την αναθεώρηση της απόφασης, τον Ιούνιο του 2019, για ισχυροποίηση της παρουσίας του στο Κατάρ, μέσω της αγοράς των εταιρειών Conspel Construction Specialist Limited, J&P Qatar WLL και Abu Dhabi J&P LLC. Ο εισηγμένος κατασκευαστικός όμιλος προχώρησε, τέλη του 2019, στη διακοπή της δραστηριότητάς του στο Εμιράτο και στην μεταβίβαση στον τοπικό εταίρο των εκεί θυγατρικών του. Ως εκ τούτου, η Άβαξ, που εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών το 2019, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με ενδιαφερόμενο αγοραστή και σύντομα αναμένεται να υπογραφεί η σχετική συμφωνία μεταβίβασης των τριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Κατάρ.

Γιατί εγκατέλειψε το Κατάρ

Η αγορά του Κατάρ αποδείχθηκε δύσκολη, καθώς η εισηγμένη έπρεπε να καταφέρει να ισορροπήσει μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών – πολιτικών συμφερόντων, των καθυστερήσεων πληρωμών και της δυσκολίας εξασφάλισης δανεισμού από καταριανές τράπεζες. Όπως αναφέρει η Άβαξ στην ετήσια οικονομική έκθεσή της, η εκκαθάριση της J&P (Overseas) -στην οποία ανήκαν οι τρεις θυγατρικές-δυσχέρανε την αντιμετώπιση του ομίλου από την τοπική αγορά. Σε συνδυασμό με τον αυξημένο γεωπολιτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο αυτών των υπεργολαβικών συμβάσεων, την χαμηλή δυνατότητα παρέμβασης ενός μικρού υπεργολάβου όπως η Conspel απέναντι σε πολιτικά και επιχειρηματικά ισχυρούς πελάτες και αναδόχους κατασκευαστές, αλλά και τις καθυστερήσεις που προέκυψαν μέχρι να εξαγοραστούν οι θυγατρικές της J&P (Overseas) Ltd από την Άβαξ, δημιουργήθηκε αυξημένη αβεβαιότητα για την χρηματοοικονομική απόδοση του ομίλου στην περιοχή. Η δυνατότητα, όπως αναφέρεται, της Conspel να αναλάβει νέα έργα στην περιοχή εξαρτιόταν και από την ικανότητά της να έχει πρόσβαση σε τοπικές τράπεζες για εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών ορίων για κεφάλαια κίνησης και έκδοση εγγυητικών επιστολών & LCs για την εκτέλεση των έργων.

Ως εκ τούτου προκλήθηκαν καθυστερήσεις και παύσεις πληρωμών από τα δύο έργα Msheireb Downtown Doha και Doha Oasis συνολικού ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ. Για το πρώτο η Consep εξέταζε το ενδεχόμενο προσφυγής στη δικαιοσύνη για την είσπραξη οφειλής 30 εκατ. δολαρίων, ενώ για το Doha Oasis βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον πελάτη και τον κύριο εργολάβο (του οποίου η Conspel Qatar WLL είναι υπεργολάβος) για την διευθέτηση απαίτησης ύψους περίπου 110 εκατ. δολ.

Η αδυναμία αυτή είσπραξης των απαιτήσεων δημιουργούσε στην Conspel Qatar WLL συνθήκες προσωρινής ταμειακής στενότητας για τις οποίες η Άβαξ μελετούσε από το τέλος του 2019 διάφορες πιθανές ενέργειές της. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονταν και συζητήσεις με τον τοπικό εταίρο Fahad Trading W.L.L. (ο οποίος κατείχε το 51%), για πλήρη εξαγορά των τριών εταιρειών. Τελικά λόγω της συνεχούς επιδείνωσης της ταμειακής ρευστότητας, η εισηγμένη προχώρησε στην πώληση των εταιρειών αυτών στον τοπικό εταίρο, ο οποίος μετά και τη σύνταξη του σχεδίου συμφωνητικού πώλησης, προχώρησε στην ανάληψη της διοίκησης και διαχείρισης των εταιρειών αυτών και των έργων τους περιλαμβανομένου και του έργου "Qatar Foundation Stadium”, στο οποίο οι εταιρείες αυτές συμμετέχουν κατά 76% και η Άβαξ μέσω του υποκαταστήματός της "AVAX S.A. – Qatar Branch” κατά 24%.

Σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνητικού πώλησης, η Άβαξ θα πρέπει να καταβάλει ως αποζημίωση πώλησης στον τοπικό εταίρο ποσό 29,4 εκατ. ευρώ θα συμψηφιστεί με υποχρέωση ποσού 18,6 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών ποσού 2,4 εκατ. ευρώ από την Άβαξ. Το υπόλοιπο ποσό 8,4 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για συμμετοχή της Άβαξ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της Avax, το οποίο θα καταβληθεί ως αποζημίωση πώλησης για τη διάθεση των θυγατρικών της Avax ME στο Κατάρ.

Τι έχει προηγηθεί

Στα μέσα του 2019, μέσω της νεο‐ιδρυθείσας AVAX Middle East Limited στην Κύπρο, ο όμιλος Άβαξ απέκτησε τρεις θυγατρικές της υπό εκκαθάριση J&P (Overseas) Ltd που δραστηριοποιούνται σε έργα Η/Μ μεγάλης κλίμακας στις αγορές του Κατάρ, των Αραβικών Εμιράτων και την ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου. Και οι τρεις εταιρείες ενοποιήθηκαν πλήρως από την AVAX ME λόγω ουσιαστικού διοικητικού ελέγχου, ο οποίος απορρέει από συμβατική συμφωνία με τους υπόλοιπους μετόχους. Το σκεπτικό των εξαγορών βασίστηκε στην δυναμική που παρουσίαζε η κατασκευαστική αγορά στην περιοχή, με σταθερή ροή δημοπράτησης μεγάλων έργων Η/Μ, καθώς επίσης την άμεση απόκτηση τεχνογνωσίας, εμπειρίας και ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων. Κατά την εξαγορά, τα ενοποιημένα μεγέθη της AVAX ME εμφάνιζαν ανεκτέλεστο υπόλοιπο 361 εκατ. ευρώ, δανεισμό 82 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 31 εκατ. Παράλληλα, η Άβαξ κατέστη μέτοχος πλειοψηφίας της κοινοπραξίας κατασκευής του έργου "Qatar Foundation Stadium" στο Κατάρ, ενώ ως τώρα κατείχε ποσοστό 24%. Το στάδιο ολοκληρώθηκε λειτουργικά εντός του 2019, συνιστώντας ένα έργο συνολικού κατασκευαστικού αντικειμένου 650 εκατ. δολ. με μεγάλη σημασία για την χώρα και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022.

dimitris.delevegos@capital.gr