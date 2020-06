Ο Όμιλος Αγγελικούση επενδύει στις κορυφαίες λύσεις της SAP

H SAP Hellas ανακοινώνει την επιτυχημένη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του νέου ERP συστήματος S/4HANA on Cloud καθώς και την παραγωγική λειτουργία του SAP OnBoard για το σύνολο του στόλου του ομίλου Αγγελικούση.

Η δομή του νέου συστήματος βασίζεται στο S/4HANA (εγκατεστημένο στο HANA Enterprise Cloud) και την Cloud λύση SAP SuccessFactors, για τη διαχείριση πληρωμάτων (Crew Management) καθώς και τη διαχείριση τoυ ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου (HRMS). Σ’ αυτούς τους δύο πυλώνες βρίσκεται μια τρίτη καινοτόμος λύση, βασισμένη στο SAP Edge Services, με τελικό αποτέλεσμα το "SAP OnBoard”, που εισάγει συγκεκριμένες λειτουργίες του S/4HANA στον στόλο.

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες και καινοτόμες υλοποιήσεις αυτού του συστήματος στην ελληνική αγορά αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόλυτη διασύνδεση (out of the box) των τριών κύριων συστημάτων της λύσης (SAP SuccessFactors, SAP S/4 HANA, SAP OnBoard) επιτυγχάνουν τη σχεδόν real-time επικοινωνία με κάθε πλοίο του ομίλου.

Η μεγάλη επιτυχία για τον όμιλο Αγγελικούση ήταν η ομαλή μετάβαση του συνόλου των συστημάτων, προκειμένου να τεθούν τα θεμέλια για τον επικείμενο ψηφιακό μετασχηματισμό του. Τα οφέλη συνοψίζονται στη δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής υποδομής σε συνδυασμό με ένα κορυφαίο web-based σύστημα για την κάλυψη των αναγκών του, την ελαχιστοποίηση των "στεγανών" όσον αφορά στη διάχυση δεδομένων και γνώσης, την αντικατάσταση των πολλών συστημάτων με ένα κεντρικό και πολύ πιο λειτουργικό σύστημα, την απλοποίηση και σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των πλοιάρχων χάρη στις ασφαλείς και εξ αποστάσεως ελεγχόμενες on-board λύσεις οι οποίες εγκαταστάθηκαν στα πλοία και, τέλος, την ανά πάσα στιγμή και σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα, αλλά και οικονομικής φύσεως πληροφορίες.

Ο Όμιλος Αγγελικούση δραστηριοποιείται σ’ όλο τον κόσμο στις δια θαλάσσης μεταφορές, με στόλο άνω τών 150 πλοίων. Κατέχει ηγετική θέση στους κλάδους των bulk carriers, των δεξαμενοπλοίων και των σκαφών μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ ο ιδιοκτήτης του κατατάχθηκε πέρυσι από την Lloyd’s List στην 7η θέση των πιο επιδραστικών προσωπικοτήτων στην παγκόσμια ναυτιλία.

Το συνολικό έργο -που, αξίζει να σημειωθεί, ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου χρόνου των 12 μηνών- υλοποιήθηκε από την ομάδα συμβούλων της SAP Hellas και τέσσερις συνεργάτες της, οι οποίοι εργάσθηκαν ομαδικά και από κοινού για την επιτυχία αυτού του μεγάλου εγχειρήματος.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 η SAP Hellas διοργανώνει Virtual Event με θέμα Shipping the Future with SAP (δηλώσεις συμμετοχής εδώ) με σκοπό την παρουσίαση των λύσεων της SAP για την ναυτιλία. Το άνοιγμα της εκδήλωσης θα κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος SAP Ελλάδος, Κύπρου, Μάλτας Ξηρόκωστας Ανδρέας Ξηρόκωστας.