H Eurobank καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα σε Treasury, Cash Management και Securities Services

Κορυφαία πάροχος υπηρεσιών Συναλλακτικής Τραπεζικής αναδείχθηκε για 6η (έκτη) συνεχή χρονιά η Eurobank, αλλά και Καλύτερος Θεματοφύλακας στην Ελλάδα για 5η (πέμπτη) διαδοχική χρονιά και 14η (δέκατη τέταρτη) συνολικά (2006 - 2014, 2016-2020), τα τελευταία 15 (δεκαπέντε) έτη, με τη βράβευσή της από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, ως "Best Treasury and Cash Management 2020” και "Best Sub - Custodian Bank” αντίστοιχα.

Τα βραβεία Global Finance αποτελούν ένα αξιόπιστο πρότυπο αριστείας διεθνώς για την παγκόσμια οικονομική κοινότητα και οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δυναμική και την ανταπόκριση της αγοράς στις δραστηριότητες του Τομέα Global Transaction Banking της Τράπεζας. Για τις διακρίσεις ελήφθησαν υπόψη οι εισηγήσεις ειδικών της αγοράς, αναλυτών, εκπροσώπων επιχειρήσεων, αλλά και ανεξάρτητη έρευνα στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων με τα οποία έγινε η επιλογή από το Global Finance, όπως :

- Το μερίδιο αγοράς και η εμβέλεια,

- H εξυπηρέτηση πελατών,

- H ανταγωνιστική τιμολόγηση,

- H καινοτομία των προϊόντων,

- O βαθμός στον οποίο οι νικητές του διαγωνισμού κατάφεραν να αναδειχθούν έναντι των ανταγωνιστών τους στην παροχή βασικών τραπεζικών εργασιών.

Για τα συγκεκριμένα βραβεία το περιοδικό Global Finance χρησιμοποιεί εξειδικευμένο αλγόριθμο με κριτήρια όπως η γνώση των τοπικών προσφορών, η οικονομική ισχύς και η ασφάλεια, η κατάσταση της αγοράς, η συμμόρφωση (compliance) και η άριστη εξυπηρέτηση πελατών.

Οι συνεχείς διακρίσεις του Τομέα Global Transaction Banking της Eurobank επιβεβαιώνουν την προσήλωση της Τράπεζας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής, ενός πεδίου με ιδιαίτερη σημασία, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, όπως και την παροχή κορυφαίων securities services, σε πελάτες παγκοσμίως, που είναι σχεδιασμένες με βαθιά γνώση της αγοράς και πραγματοποιούνται μέσω καινοτόμων τεχνολογιών. Με τις διακρίσεις αυτές η Τράπεζα συνεχίζει μια παράδοση πολλών ετών, ξεχωρίζοντας διεθνώς για τις επιδόσεις της σε τομείς όπως η ευελιξία, οι ικανότητες καινοτομίας και η δέσμευση προσφοράς υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις δυναμικές ανάγκες των πελατών μας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

H Eurobank, επενδύει διαρκώς σε σύγχρονες λύσεις, που καλύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας να υποστηρίζει ενεργά τους στόχους τους για αύξηση αποδοτικότητας, διαχείριση λειτουργικών κινδύνων και μείωση κόστους. Τα στελέχη της Τράπεζας, με την εκπαίδευση, την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή που διαθέτουν, είναι σε θέση να καλύψουν το σύνολο των συναλλακτικών αναγκών μιας επιχείρησης. Μέσω του e – Banking, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες που επιτρέπουν την ηλεκτρονική διαχείριση και άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των εισπράξεών της, την εκτέλεση μεμονωμένων ή μαζικών (με αρχείο) πληρωμών καθώς και την ασφαλή διεκπεραίωση συναλλαγών διεθνούς εμπορίου. Επιπλέον, η Eurobank συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης με μια πλήρη γκάμα από εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως το Paygate, μία καινοτόμα υπηρεσία στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και είσπραξης απαιτήσεων των πελατών.