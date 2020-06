ΕΧΑΕ: Αυξημένος ο αριθμός των εισηγμένων στο 9ο Greek Investment Forum New York

Oλοκληρώνεται σήμερα το 9ο Greek Investment New York Forum που διοργάνωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο από τις 15 έως και τις 18 Ιουνίου.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία του Covid- 19.

Αυξημένος ήταν φέτος, ο αριθμός τόσο των εισηγμένων εταιρειών που εκπροσωπήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο, όσο και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων που συμμετείχαν.

Οι 29 εισηγμένες εταιρείες που συμμετείχαν στο φετινό Forum είναι οι: ADMIE HOLDING, ALPHA BANK, ATHENS EXCHANGE GROUP, CENERGY HOLDINGS, ELLAKTOR, JUMBO, EUROBANK, EYDAP, FOURLIS, GEK TERNA- TERNA ENERGY, HELLENIC PETROLEUM, IKTINOS HELLAS, KRI ? KRI, LAMDA DEVELOPMENT, MOTOR OIL, MYTILINEOS, NATIONAL BANK OF GREECE, OPAP, OTE, PIRAEUS BANK, PIRAEUS PORT AUTHORITY, PRODEA INVESTMENTS, PUBLIC POWER CORP, SARANTIS GROUP, THRACE GROUP, TITAN και VIOHALCO ELVAL - HALCOR.

Εκπρόσωποι των Διοικήσεων και υπεύθυνοι επενδυτικών σχέσεων των παραπάνω εταιρειών πραγματοποίησαν πάνω από 550 τηλεδιασκέψεις με διαχειριστές κεφαλαίων και επενδυτικούς οίκους. Συνολικά συμμετείχαν 77 επενδυτικά funds και 116 διαχειριστές χαρτοφυλακίου.

Στα πλαίσια του 9ου Greek Investment New York Forum πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, στις 15/6, η ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα "Greece: Investment Opportunities in the post Covid-19 era".

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, υπογράμμισε ότι "το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για την εγχώρια αγορά αποτυπώνεται τόσο στην σταθερά αυξημένη συμμετοχή τους στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου, η οποία σήμερα διαμορφώνεται σε 65% , όσο και στην αξία συναλλαγών που, με σημαντική τη συμμετοχή των επενδυτών από τις ΗΠΑ, δεν έχει βρεθεί σε χαμηλότερα επίπεδα του 50% του συνόλου αγοράς μηνιαίως από το 2013". Η πανδημία Covid-19 ανέκοψε την δυναμική πορεία της αγοράς των αρχών του έτους, όμως ήδη ο Γενικός δείκτης έχει ανακάμψει από το τέλος Μαρτίου, αυξημένος κατά 33%, σε ποσοστό μεγαλύτερο από την άνοδο του δείκτη MSCI των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών αγορών την αντίστοιχη περίοδο. Προφανώς, την δυναμική αυτή ενισχύει η προοπτική αξιοποίησης των διαρθρωτικών κονδυλίων που η ελληνική οικονομία εξασφαλίζει στο πρόγραμμα ανάκαμψης που διαμορφώνεται από την ΕΕ". Κλείνοντας, ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι "Διαθέτοντας την εμπειρία μίας δεκαετίας λιτότητας πίσω της, η Ελληνική οικονομία απέδειξε ότι έχει την τόσο απαραίτητη - και για τον υπόλοιπο κόσμο σήμερα- κρίσιμη μάζα παραστάσεων, ώστε να αντιμετωπίζει την πανδημία Covid -19, αλλά και την μετά αυτής εποχή, με αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση".

Ο Πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Μπακατσέλος, υποστήριξε κατά τον δικό του χαιρετισμό, ότι η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας του COVID-19 έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην Ελλάδα, και αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης, δήλωσε ότι "αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να ισχυροποιήσει την οικονομία της, η οποία φαίνεται να αντιδρά και να ανακάμπτει γρήγορα μετά την πανδημία". Ο κ. Μπακατσέλος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίες σήμερα είναι ισχυρότερες από ποτέ.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε, μεταξύ άλλων: "Η Ελλάδα αντιμετώπισε, επί πολλά χρόνια, ένα σημαντικό επενδυτικό κενό, το οποίο πρέπει να κλείσουμε. Η προτεραιότητα αυτή γίνεται ακόμα πιο επιτακτική σήμερα. Προς αυτή την κατεύθυνση, θέτουμε δύο, αλληλένδετους, στόχους. Ο πρώτος αφορά το πώς θα καλύψουμε το αρνητικό κενό παραγωγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δημόσια οικονομικά. Και ο δεύτερος πώς θα βελτιώσουμε το σκέλος της προσφοράς, δηλαδή την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, ώστε να επιτευχθούν βιώσιμοι και χωρίς αποκλεισμούς ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης, με υψηλό επίπεδο κοινωνικής συνοχής, αντιμετωπίζοντας επίσης τις δημογραφικές προκλήσεις".

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης κατά την τοποθέτησή του και τη συζήτηση που είχε με το δημοσιογράφο κ. Σωτήρη Νίκα, Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών του Bloomberg, τόνισε εμφατικά πως "Η όρεξη της Κυβέρνησης για μεταρρυθμίσεις είναι τεράστια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να αξιοποιήσει το πολιτικό του κεφάλαιο, που είναι υψηλότερο απ' ότι ήταν στις εκλογές του 2019, για να προχωρήσει σημαντικές τομές που ήταν δύσκολο να γίνουν στο παρελθόν για πολιτικούς λόγους", προσθέτοντας πως "οι μεταρρυθμίσεις θα αφορούν στους περισσότερους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, όπως στις δημόσιες συμβάσεις και την αγορά εργασίας, με στόχο η Ελλάδα να γίνει ακόμη πιο φιλική στις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα".

Ο Προϊστάμενος του Οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης υπογράμμισε κατά τη συζήτηση που είχε με την κα Swaha Pattanaik, Global Economics Editor στο Reuters Breakingviews πως η χώρα μας εξακολουθεί ακόμη και εν μέσω πανδημίας, να προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. "Θα προσπαθήσουμε" τόνισε, "βασιζόμενοι στην καλή εικόνα που εξέπεμψε η Ελλάδα από τη διαχείριση του κορωνοϊού, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, αλλά και συνολικά εκείνες τις συνθήκες που θα επιτρέψουν να φέρουμε κάποιους από τους 800.000 συμπολίτες μας που έφυγαν από την Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης".

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt, κατά τη συζήτησή του με το δημοσιογράφο της ΕΡΤ κα Φάνη Παπαθανασίου δήλωσε ότι η αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας έχει αναβαθμίσει σημαντικά την εικόνα της Ελλάδας και έκανε λόγο για τα πολλά και σημαντικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας αλλά και για τις ευκαιρίες τις οποίες παρουσιάζει η Ελληνική αγορά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Βασιλική Λαζαράκου εξήγησε ότι το 2020 είναι μία χρονιά που χαρακτηρίζεται από την κρίση που προκάλεσε ο COVID-19, ενώ παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της Εποπτικής Αρχής για το επόμενο χρονικό διάστημα που αποσκοπούν στην προστασία των επενδυτών και της αγοράς, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε θεσμικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά που έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνοψίζοντας, ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου, Πρόεδρος, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Τράπεζας Πειραιώς και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, αναφέρθηκε με έμφαση στις πολλές και καλές επενδυτικές ευκαιρίες που σήμερα υπάρχουν στην Ελλάδα. Στοιχείο που αποτυπώνεται και στον αυξημένο αριθμό επενδυτών οι οποίοι, με τη παρουσία τους στο US Ιnvestment Forum, δείχνουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τις εγχώριες εισηγμένες επιχειρήσεις. Υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα της Αμερικανικής αγοράς κεφαλαίων, τόνισε πόσο σημαντικό είναι για τις ίδιες τις εταιρείες να αδράξουν την ευκαιρία και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το ενδιαφέρον αυτό.

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών επεσήμανε επίσης τον καταλυτικό ρόλο της νέας Κυβέρνησης που συστηματικά δημιουργεί ένα περιβάλλον φιλικό προς το επιχειρείν, που πλαισιώνεται από ένα πρόγραμμα φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων. "Αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, που είναι απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σημαντικός ως προς την κατεύθυνση αυτή είναι και ο ψηφιακός μετασχηματισμός που προχωρά με αποφασιστικά βήματα και διαμορφώνει σταδιακά το νέο πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της" υπογράμμισε ο κ. Χαντζηνικολάου.

Όπως κάθε χρόνο, το Forum υποστηρίχθηκε χορηγικά από κορυφαίους ελληνικούς και ξένους φορείς της αγοράς με διεθνές κύρος.

Χρυσοί Χορηγοί της φετινής διοργάνωσης ήταν οι: Alpha Finance, Eurobank Equities, Morgan Stanley, NBG Securities, Optima Bank και Piraeus Securities ενώ Αργυρός Χορηγός ήταν η Deloitte.