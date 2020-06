Attica Group: Τριπλή διάκριση στα Loyalty Awards

Με τρία βραβεία διακρίθηκε, η Attica Group, μητρική εταιρεία των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES και HELLENIC SEAWAYS, στα Loyalty Awards 2020.

Στα φετινά και πλέον επιτυχημένα Loyalty Awards που διοργανώθηκαν από τη Boussias Communications, συμμετείχαν περισσότερα loyalty schemes συγκριτικά με κάθε προηγούμενη διοργάνωση. Στην Κριτική Επιτροπή των βραβείων συμμετείχαν εμπειρογνώμονες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι φορέων και υψηλόβαθμα στελέχη του Marketing, της διαφήμισης, της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης πελατών.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 4 Μαΐου 2020 και η Attica Group βραβεύτηκε για 3η συνεχή χρονιά για το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles, ως ακολούθως:

GOLD

ATTICA GROUP – Seasmiles Kiosk – Loyalty onboarding innovation

Best New Product / Service Loyalty Initiative

SILVER

ATTICA GROUP – Blue Star Ferries #Thaksanartho

Best Short-Term Initiative

BRONZE

ATTICA GROUP – Seasmiles

Best Use of Digital Onboarding

Το Gold βραβείο στην κατηγορία Best New Product / Service Loyalty Initiative, απονέμεται για τα Seasmiles Kiosks, ως το καλύτερο onboard νέο προϊόν με καινοτόμες υπηρεσίες ψηφιακής εποχής στη διαχείριση εγγραφής και έκδοσης φυσικής κάρτας στα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης Seasmiles.

Το Silver βραβείο στην κατηγορία Best Short-Term Initiative, απονέμεται για την επιτυχημένη καμπάνια #Thaksanartho της Blue Star Ferries και την ειδική προσφορά -50% στα εισιτήρια επιβατών & οχημάτων των μελών του προγράμματος επιβράβευσης Seasmiles, ως ενέργεια περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Digital Onboarding, απονέμεται για τα Seasmiles Kiosks και για την infotainment πλατφόρμα @sea, ως την καλύτερη αξιοποίηση του digital onboarding, με διαδικασία που ενδυναμώνει τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία του επιβάτη, διευκολύνει την ένταξή του στο πρόγραµµα επιβράβευσης Seasmiles (GDPR compliant) και παρέχει καινοτομία στην αυτοματοποιημένη έκδοση φυσικής κάρτας μέλους.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles απευθύνεται στους επιβάτες της Attica Group που ταξιδεύουν με τα πλοία της SUPERFAST FERRIES, της BLUE STAR FERRIES και της HELLENIC SEAWAYS, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου, στα νησιά του Σαρωνικού, στις Σποράδες, στην Κρήτη και στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας. Είναι σχεδιασμένο να παρέχει στα μέλη του αποκλειστικά προνόμια, δώρα, ειδικές προσφορές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

H Attica Group δραστηριοποιείται στην επιβατηγό ναυτιλία μέσω των SUPERFAST FERRIES, BLUE STAR FERRIES, HELLENIC SEAWAYS και AFRICA MOROCCO LINK με συνολικά 32 πλοία που προσφέρουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου μεταφορικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα πλοία του στόλου της ταξιδεύουν σε 4 χώρες, σε 60 μοναδικούς προορισμούς, προσεγγίζοντας 71 λιμάνια, μεταφέροντας πάνω από 7 εκατ. επιβάτες, 1 εκατ. Ι.Χ. οχήματα και 400.000 φορτηγά αυτοκίνητα ετησίως.