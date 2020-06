Νεα υπηρεσία Pick up & Delivery από την Vodafone Ελλάδας

Τη διάθεση της νέας υπηρεσίας Pick up & Delivery, ανακοίνωσε η Vodafone Ελλάδας. Η υπηρεσία αναλαμβάνει την επισκευή του κινητού ή του τάμπλετ με παραλαβή και παράδοση στο χώρο προτίμησης του πελάτη, δίνοντάς του τη δυνατότητα αντικατάστασης συσκευής με μία δανεική μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής, .

Το Pick up & Delivery είναι μία νέα καινοτομία της υπηρεσίας Vodafone Express Repair, που παρέχεται μέσα από το δίκτυο καταστημάτων Vodafone, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν τη συσκευή τους, εύκολα και γρήγορα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την υπηρεσία Pick up & Delivery του Vodafone Express Repair αξιοποίησαν δεκάδες καταναλωτές κατά τη διάρκεια της πιλοτικής της λειτουργίας, που συνέπεσε με την ισχύ των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας. Με την υπηρεσία Vodafone Express Repair εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι τεχνικοί επισκευάζουν συσκευές των μεγαλύτερων κατασκευαστών, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας, μέσα σε 24 ώρες, με εγγύηση ενός έτους και σε ανταγωνιστικές τιμές. Επιπλέον, για τους πελάτες Vodafone προσφέρεται έκπτωση 10% στην υπηρεσία Vodafone Express Repair, μέσα από το καινοτόμο πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών Vodafone Thank You, το οποίο παρέχει προσφορές σε πολύ προνομιακές τιμές για προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες όλης της οικογένειας, σε συνεργασία με σημαντικές επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, αλλά και τα καταστήματα στα οποία είναι διαθέσιμη στο https://bit.ly/3cK8owP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ