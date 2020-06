Τσακίρης: Η διεθνής επενδυτική κοινότητα να δει τις προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις

"Η Ελλάδα μετατρέπεται σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, στον οποίο έχουμε τη βούληση να οικοδομήσουμε τις πολιτικές και να φέρουμε τα εργαλεία εκείνα για να έχουμε επιτυχία. Θα ήθελα να προσκαλέσω τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, να δει τις προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα".

Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, στην ψηφιακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το European Business Angels Network και το Hellenic Business Angels Network.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της συζήτησης, αποτυπώθηκε, από το σύνολο των συμμετεχόντων, η κατάσταση που επικρατεί στο ευρύτερο οικοσύστημα μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων και επενδυτικής κοινότητας μετά την εκδήλωση της πανδημίας. Αναδείχθηκε η άμεση επίδραση που είχε η κρίση στις επιχειρήσεις, αυτή της ρευστότητας και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του επιχειρηματικού τους πλάνου σε νέα δεδομένα και συνθήκες. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η μείωση της δυναμικής των "επενδυτικών αγγέλων" καθώς η προτεραιότητά τους θα είναι η επένδυση στο υπάρχον χαρτοφυλάκιό τους. Παράλληλα όμως, δόθηκε η διάσταση της ευκαιρίας, καθώς μια κρίσιμη μάζα ισχυρών επιχειρηματικών δομών προήλθε μέσα από την κρίση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει. Τέλος, υπογραμμίστηκε η σημασία που πρέπει να δοθεί στο πιο σημαντικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, που είναι ο άνθρωπος, και η επιστροφή σε αυτό που αποκαλείταιcore business.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Λίτσα Παναγιωτοπούλου, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα να αναπτυχθούν όλες οι αναγκαίες πολιτικές, σε συνδυασμό με την λεπτομερή ανάλυση και εκτίμηση της κατάστασης που διαμορφώνεται μετά την πανδημία, ώστε η επιχειρηματικότητα, τόσο στο πλαίσιο των νεοφυών όσο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να διατηρηθεί βιώσιμη και να αναπτυχθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης, οCo-founder HeBAN, Founder Starttech Ventures, Δημήτρης Τσίγκος, αφού εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ελληνικόstartup οικοσύστημα, αναφέρθηκε στη δημιουργία πολιτικών που θα καθορίζεται από ενέργειες και στρατηγικές, που θα προσαρμόζονται σε επί μέρους ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων, ενώ οEuropean Innovation Council Task Force, Nuno Quental, υπογράμμισε τις δυσκολίες που έχουν τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οιstartups στην Ευρώπη, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, να κάνουνscale up, γεγονός που σχετίζεται πολύ περισσότερο με την πολυδιάσπαση της αγοράς παρά με τον δείκτη καινοτομίας, ο οποίος παραμένει υψηλός.

Ο πρόεδρος στοEuropean Business Angel Network (EBAN) & Chair, the Cambridge Business Angels, Peter Cowley, τοποθετήθηκε στο πλαίσιο των στρατηγικών που αναπτύσσει η Μεγάλη Βρετανία για την ενίσχυση τόσο της νεοφυούς όσο και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, έναν συνδυασμό κεντρικών πολιτικών και χρηματοδοτήσεων. Σε μια χώρα 65 εκατ. κατοίκων, υπάρχουν σχεδόν 6 εκατ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων του ενός ή δύο ατόμων. Τέλος, οBoard of Directors Member, Angel Capital Association (ACA-USA) & Angel Investor at Band of Angel (USA), Ron Weissman, υπογράμμισε -έχοντας την εμπειρία τόσο των ΗΠΑ όσο και της Ευρώπης- τη σημαντική έλλειψη ρευστότητας που παρουσιάζουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Ειδικότερα στις ΗΠΑ, όπως είπε, περισσότερες από τις μισέςstartup είναι κάτω από ισχυρή κρίση απώλειας εσόδων.

Ο καθηγητής Παναγιώτης Κετικίδης,Co-Founder, Heban & BoD Member, EBAN & Member, AmChamGR EIE Committee, τόνισε συμπερασματικά: "Οι μεγαλύτερες και πιο επείγουσες προκλήσεις για τις μΜΕ και τιςstartups είναι τα ζητήματα ρευστότητας, ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και κάποια προβλήματα με το τρέχον επιχειρηματικό μοντέλο. Μεταξύ άλλων παραγόντων, πολλά εξαρτώνται από την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών, την ευελιξία τους να προσαρμοστούν στη νέα κανονικότητα, την υπεύθυνη διαχείριση μετρητών και τη δύναμη των ομάδων τους".