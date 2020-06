RIST Hellas: Μην ξεχνάτε πως τα αεροπλάνα απογειώνονται κόντρα στον άνεμο!

Το να κερδίσει κανείς την εμπιστοσύνη του ιαπωνικού κολοσσού Seiko Watch Corporation, δεν είναι εύκολη υπόθεση, λέει στο Capital.gr o κ. Βασίλης Τοτόλης, CEO της RIST Hellas, η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη των brand Seiko και Lorus στην Ελλάδα. Ο κ. Τοτόλης σημειώνει πως "η επόμενη μέρα μας βρίσκει έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που φέρει ένα παγκόσμιο brand με το κύρος της Seiko”.

- Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό πως η Seiko Watch Corporation, επίλεξε να συμπορευθεί μαζί σας, για την ανάπτυξη των brands Seiko και Lorus στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό για την εταιρία σας;

Το να κερδίσει κανείς την εμπιστοσύνη του ιαπωνικού κολοσσού Seiko Watch Corporation, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Χρειάστηκαν πολύμηνες συζητήσεις για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και έπειτα από μία πορεία 50 περίπου χρόνων στην ελληνική αγορά, η SWC επίλεξε ως αποκλειστικό αντιπρόσωπό της τη RIST Hellas για την ανάπτυξη της Seiko και της Lorus.

Η σύναψη αυτής της συνεργασίας αποτελεί "ορόσημο" για την πορεία της RIST Hellas στον κλάδο των ρολογιών στην Ελλάδα και έρχεται να επισφραγίσει τη συνεχή προσπάθειά της για ανοδική πορεία, εξασφαλίζοντας διαρκώς νέες συνεργασίες.

Παραμένοντας πάντα πιστή στο όραμά της και σε πλήρη σύμπνοια με τα υψηλά standards της SWC, υπόσχεται να αναδείξει τη μοναδικότητα των brands, ενισχύοντας την παρουσία τους στην ελληνική αγορά.

Η επόμενη μέρα μας βρίσκει έτοιμους να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που φέρει ένα παγκόσμιο brand με το κύρος της Seiko.

- Η ίδρυση της RIST Hellas συνέπεσε χρονικά με τη βαθιά οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας. Τι σας δίδαξε αυτό;

Μία από τις φράσεις που χρησιμοποιώ πολύ συχνά αναφορικά με την ανάπτυξη εν μέσω κρίσης είναι πως "εάν κάποιος μείνει ακίνητος θα τον συμπαρασύρει ο αόρατος άνεμος της αδράνειας". Έχοντας μεταλαμπαδεύσει τα παραπάνω ως modus vivendi σε όλη την ομάδα της RIST Hellas αναζητάμε διαρκώς τις ευκαιρίες που με σκληρή δουλειά και επιμονή επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Σαφώς και δεν ήταν εύκολη απόφαση να ξεκινήσει η λειτουργία μιας νέας εταιρίας το 2014, σε μια περίοδο βαθιά επηρεασμένη από τη χρηματοπιστωτική κρίση και έχοντας να αντιμετωπίσουμε μόλις ένα χρόνο μετά και τα capital controls. Ωστόσο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις και δουλεύοντας μεθοδικά καταφέραμε να αναπτυχθούμε κερδίζοντας την εμπιστοσύνη fashion hyperbrands όπως η Emporio Armani και η Michael Kors καθώς και established οίκων της ελβετικής ωρολογοποιίας όπως η ORIS, αφήνοντας έτσι σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο μας στην ελληνική αγορά.

- Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσατε μία νέα συμφωνία η οποία συμπίπτει χρονικά με μια νέα κρίση. Ποιες είναι οι σκέψεις σας για το επόμενο χρονικό διάστημα;

Έξι χρόνια μετά, αντιμετωπίζουμε και πάλι μία εποχή με εξαιρετικές προκλήσεις λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού. Για ακόμα μία φορά, αποδεικνύουμε πως οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργούνται στο ελληνικό αλλά και παγκόσμιο επιχειρείν αποτελούν για εμάς αφορμή για δημιουργία και περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως από την δυναμική επιστροφή της Seiko Watch Corporation και την εμπιστοσύνη της τόσο στις δυνατότητες της RIST Hellas όσο και στην ίδια την ελληνική αγορά.

Η RIST Hellas έχει την ικανότητα της ευελιξίας και έχει μάθει από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της να έχει γρήγορα αντανακλαστικά και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Μην ξεχνάτε πως τα αεροπλάνα απογειώνονται κόντρα στον άνεμο !

- Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας; Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η επέκτασή σας σε νέες κατηγορίες προϊόντων;

Εάν είναι κάτι κοινώς συνομολογούμενο από όλη την ομάδα της RIST Hellas είναι το γεγονός πως ενάντια στην τάση της εποχής μας να βάζουμε τον πήχη χαμηλά προκειμένου να είναι πιο εύκολη η επιτυχία, εμείς προτιμάμε να θέτουμε υψηλούς στόχους ακόμη καν αν δεν τα καταφέρουμε με μιας. Ακριβώς όπως έλεγε ο Σάμουελ Μπέκετ "Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

Γι’ αυτό και εμείς στη RIST Hellas δεν σταματάμε ποτέ να αναζητούμε νέες συνεργασίες και να προσπαθούμε ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Άλλωστε σημασία έχει η προσπάθεια που καταβάλλει κανείς για να πραγματοποιήσει την επιθυμία του να πετύχει και όχι απλά η επιθυμία που νιώθει για να πετύχει. Όταν προσπαθείς τίποτα δεν είναι αδύνατο!