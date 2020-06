Ανακοινώθηκαν οι νικητές των Tourism Awards 2020

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των βραβείων Tourism Awards για το 2020. Την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε μία από τις 14 επιμέρους ενότητες των βραβείων απέσπασαν οι παρακάτω υποψηφιότητες.

1. Strategy: ΤΕΜΕΣ Α.Ε. για τις νέες επενδύσεις στην Costa Navarino

2. Innovation: Attica Group για το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την ηλεκτρονική κάρτα επιβίβασης

3. Hotels&Resorts: Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες

4. Specialty Travel: ΜΑΙΝΑΛΟΝ Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, για την υλοποίηση δικτύου μονοπατιών 1.000 χλμ τα οποία συνδέουν τους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου.

5. Guest Experience: Celestyal Cruises, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες εν πλω

6. Travel: Mideast Travel Worldwide

7. Tourist Attractions: Windmills.gr, για την αναστήλωση 200 ανεμόμυλων και την ανάδειξη του αιολικού πάρκου του Οροπεδίου Λασιθίου

8. Architecture & Interior Design: Elastic Architects - Ever Eden Hotel, Ανάβυσσος

9. Greek Design: Anamnesia, για τα σουβενίρ της

10. Gastronomy: Aldemar Resorts - Sympossio Greek Gourmet Touring

11. Branding: Marketing Greece για την καμπάνια Oh My Greece | Unlock the Feeling

12. Digital Tourism: Ferryhopper για την online παρουσία της μηχανής αναζήτησης ακτοπλοϊκών δρομολογίων

13. Technology: LG Electronics για λύσεις που φέρνουν το Internet of Things στο ξενοδοχείο

14. Sustainability: Navarino Challenge των Active Media Group και Costa Navarino, για την εφαρμογή αρχών αειφορίας στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ανάμεσα στα brands και τους φορείς που διακρίθηκαν φέτος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι: Phaea Resorts, Hilton Athens, Grecotel Hotels&Resorts, H Hotels Collection, Μινωικές Γραμμές, Blue Star Ferries, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Δήμος Ηρακλείου, Navigator Travel, Όμιλος Μουζενίδη, Eurobank και LG.

Τους νικητές συνεχάρη η Μάγια Τσόκλη, Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής:"Αφού συγχαρώ όλους αυτούς που -με όραμα και σκληρή δουλειά- βραβεύτηκαν φέτος, μοιράζομαι μαζί σας την σκέψη ότι η αβεβαιότητα που ζούμε μπορεί να γίνει και απελευθερωτική, με την έννοια ότι μας δίνει την ευκαιρία -εφόσον βέβαια παραμείνουμε στο παιχνίδι- να δοκιμάσουμε ιδέες και επιχειρηματικές συνταγές που είτε δεν τολμούσαμε, είτε δεν είχαμε κανέναν λόγο να δοκιμάσουμε πριν. Ας ελπίσουμε ότι ο χρόνος του εγκλεισμού μας έκανε σοφότερους, ότι η πανδημία είναι μία ευκαιρία να επανεφεύρουμε τους εαυτούς μας και να απομακρυνθούμε από βαρίδια του παρελθόντος”.

Το έργο των νικητών αναγνώρισε ο Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισμού: "Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νικητών των Tourism Awards 2020, θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους δίνουν την μάχη καθημερινά, αδιάκοπα και σε όλα τα μέτωπα για το καλό του ελληνικού τουρισμού. Φέτος, η βράβευση των αρίστων έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι άριστοι, οι ξεχωριστοί, οι καινοτόμοι, είναι αυτοί που μας καθοδηγούν σαν φάροι μέσα σε καιρούς αβεβαιότητας και σκοτεινιάς. Ο άριστος είναι αυτός που γίνεται παράδειγμα. Που ξεχωρίζει ακριβώς για να ωθήσει και να τραβήξει τους υπόλοιπους στο να προχωρήσουν. Και είναι ακριβώς στην επόμενη μέρα μιας μεγάλης κρίσης που θα ξεχωρίσουν οι πραγματικά άριστοι. Εκείνοι που θα προσφέρουν υπηρεσίες ακόμη πιο ποιοτικές, ακόμη πιο πρωτότυπες, ακόμη πιο σύγχρονες και ασφαλείς στους επισκέπτες της χώρας μας. Το παρόν αλλά και το μέλλον ανήκει σ’ αυτούς. Σ’ αυτούς που τολμούν να βλέπουν τον ήλιο μέσα απ’ τη συννεφιά. Σ’ αυτούς που πάνω απ’ όλα, βλέπουν έναν ξεχωριστό άνθρωπο στο πρόσωπο κάθε τουρίστα. Συγχαρητήρια στους νικητές. Συγχαρητήρια σε όλους. Το αξίζετε!”

Τη σύνδεση μεταξύ αριστείας και ηγεσίας επεσήμανε στο μήνυμά του ο Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του ΣΕΤΕ: "Βιώνουμε πρωτόγνωρες συνθήκες που, τουλάχιστον η δική μας γενιά, δεν έχει ξαναδεί. Μια παγκόσμια υγειονομική κρίση που αλλάζει τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, απαιτείται από όλους να δείξουμε τα ηγετικά μας χαρακτηριστικά. Να λειτουργήσουμε με τρόπο υπεύθυνο, ψύχραιμο και αποτελεσματικό σε όλα τα πεδία δραστηριότητάς μας -ατομικά και κοινωνικά, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας. Οι καιροί απαιτούν ηγεσία. Η ηγεσία απαιτεί αριστεία, δηλαδή υπεροχή, μεγαλοψυχία και γενναιότητα. Όλα τα παραπάνω είναι τα συστατικά που έχει ανάγκη και ο ελληνικός τουρισμός για να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία. Να βγει νικητής από τη μεγάλη κρίση της πανδημίας. Είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε”.