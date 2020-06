Πρωτοποριακές ιδέες από μαθητές- επιχειρηματίες

Έξι ιδέες πρωτοποριακές οι οποίες αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχονται από ομάδες ηλικίας 15-18 ετών. Οι ιδέες αυτές παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 29 Μαΐου στον "Junior Squeezy” Pitching Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας για μαθητές, που συν-διοργανώθηκε από το Orange Grove, την Πρεσβεία της Ολλανδίας και το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή και πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου. Τη διαδικτυακή βραδιά καλωσόρισε η Πρέσβης της Ολλανδίας Stella Ronner – Grubačić.

Ειδικότερα, οι 6 καλύτερες συμμετέχουσες ομάδες που προκρίθηκαν στον τελικό και παρουσίασαν διαδικτυακά τις επιχειρηματικές ιδέες τους ήταν οι Bio Bottles, Free You, Let’s Sign, N.P.B, Sched Med και The Square Root of Me. Από αυτές ξεχώρισαν και αναδείχθηκαν νικήτριες η ομάδα του Bio Bottles στην πρώτη θέση, που παρουσίασε την πρωτοποριακή της ιδέα για ένα μπουκάλι μιας χρήσεως φτιαγμένο από βιοδιασπώμενο πολυεστέρα (πολυγαλακτικό οξύ), το οποίο θα αντικαταστήσει τα ήδη υπάρχοντα πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης, η καινοτόμα εφαρμογή Let’s Sign στη δεύτερη θέση που μεταφράζει τη νοηματική γλώσσα στην ομιλούμενη και αντίστροφα, και στην τρίτη θέση η ιδέα The Square Root of me, που στοχεύει να προσφέρει μοντέρνα, φιλικά προς το περιβάλλον και σεβόμενα τον άνθρωπο ρούχα και αξεσουάρ, τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ελληνική παράδοση και ιστορία.

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απάρτιζαν έμπειροι μέντορες του OrangeGrove καθώς και προσωπικότητες του χώρου της επιχειρηματικότητας, της επικοινωνίας και του πολιτισμού. Συγκεκριμένα συμμετείχαν ο John Fox, Sr. UI EngineeriOS της γνωστής πλατφόρμας streaming περιεχομένου Netflix, ο Hendrik-Jan Guitink, Managing Partner στην AIMS International, o Μιλτιάδης Γκουζούρης CEO της HVA (Handelsverenigingvan Amsterdam), η Κατερίνα Μαρκαδάκη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Πόρων του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή και η Μαρίση Μπαλιούση, Διευθύντρια Σύνταξης στο Capital.gr. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Χριστίνα Στριμπάκου, συνιδρύτρια του LIA' Premium Extra VirginOlive Oil.

Οι νικητές των τριών πρώτων βραβείων θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα από τους Ολλανδικούς οργανισμούς AIMS International και Idea Hackers, εξειδικευμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε ομάδας, καθώς και δωροεπιταγές ύψους 1500€ για την πρώτη ομάδα για την αγορά εξοπλισμού. Παράλληλα όλες οι ομάδες που συμμετείχαν στον τελικό θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ατομικές διαδικτυακές συναντήσεις με τον John Fox, Sr. UI EngineeriOS της γνωστής πλατφόρμας streaming περιεχομένου Netflix, ώστε να προχωρήσουν την ιδέα τους, καθώς και δωρεάν περιήγηση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο pitching διαγωνισμός, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του "Junior Squeezy” προγράμματος Μαθητικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που υλοποιεί το Orange Grove σε συνεργασία με την Ολλανδική Πρεσβεία και το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, και απευθύνεται σε έφηβους ηλικίας 15-18, είτε ατομικά ή ως ομάδες. Από τον Μάρτιο του 2020, οι ομάδες που είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχοντας χωριστεί σε 2 επιμέρους γκρουπ, παρακολούθησαν μια σειρά από διαδραστικά μαθήματα με στόχο ο οργανισμός να εφοδιάσει τα πρώτα τους βήματα με τεχνογνωσία που έχει εισάγει από το εξωτερικό. Τα μαθήματα επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την έννοια της επιχειρηματικότητας καθώς και να αποκτήσουν δεξιότητες, όπως η σύνταξη επιχειρηματικού πλάνου, το μάρκετινγκ και η επίλυση προβλημάτων, απαραίτητες για να βελτιώσουν και να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Το Orange Grove αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας και προσφέρει προγράμματα και στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων που συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία και στην ενθάρρυνση ενός ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.