Αποκλειστική συμφωνία Nova - STUDIOCANAL σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Nova, ο κορυφαίος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την STUDIOCANAL, τη μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή εταιρεία παραγωγής, διανομής και διεθνών πωλήσεων ταινιών και σειρών στην Ευρώπη.

Η STUDIOCANAL παράγει και διανέμει ενεργά τηλεοπτικές σειρές υψηλής ποιότητας μέσω του δικτύου βραβευμένων εταιρειών παραγωγής και συνεργατών το οποίο διαθέτει.

Μέσω της νέας συμφωνίας, η Nova αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα A΄ προβολής των σειρών της STUDIOCANAL σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η συμφωνία συμπεριλαμβάνει για το 2020 τις παρακάτω σειρές:

-"ZEROZEROZERO", βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Roberto Saviano ("Gomorrah"), έκανε πρεμιέρα στο περσινό Φεστιβάλ Βενετίας, με πρωταγωνιστή τον Gabriel Byrne.

-"Years and Years", κοινωνική μίνι σειρά με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ Emma Thompson και τον Rory Kinnear, μια συμπαραγωγή των RED Production (μία εταιρεία της STUDIOCANAL), BBC ONE και HBO.

-"SHADOWPLAY", μία παραγωγή των TANTEM Productions (μία εταιρεία της STUDIOCANAL) και BRON Studios σε συμπαραγωγή με το γερμανικό ZDF, γυρισμένη στο Βερολίνο του 1946 στον απόηχο του ΄Β Παγκοσμίου πολέμου με τους Taylor Kitsch και Sebastian Koch.

-"Possessions", ψυχολογικό θρίλερ παραγωγής των Haut et Court TV και Quiddity με τη σκηνοθετική υπογραφή του Thomas Vincent ("Versailles") και

-"On Death Row", μίνι σειρά", παραγωγής Movistar + σε συνεργασία με την BAMBU Producciones (μία εταιρεία της STUDIOCANAL) με πρωταγωνιστή τον διεθνούς φήμης ηθοποιό Miguel Angel Silvestre, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα.



Η νέα συμφωνία με την STUDIOCANAL συμπεριλαμβάνει επίσης και on demand δικαιώματα για την διανομή περιεχομένου στη μεγάλη οθόνη, αλλά και ταυτόχρονη θέαση σε laptop, tablet και smartphones, μέσω της καινοτόμου υπηρεσίας Nova GO, έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να παρακολουθούν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία η Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Director της Forthnet, δήλωσε: "Είμαστε πολύ χαρούμενοι με τη νέα μας συνεργασία με την STUDIOCANAL, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες περιεχομένου στον κόσμο. Η συμφωνία θα φέρει στην πλατφόρμα μας εξαιρετικές τηλεοπτικές σειρές, με τη συμμετοχή ηθοποιών πρώτου μεγέθους και θα ενισχύσει περαιτέρω το premium περιεχόμενο μας, προσθέτοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία και ποικιλία στο portfolio μας. Οι τηλεοπτικές σειρές του STUDIOCANAL ανταποκρίνονται στο εκλεπτυσμένο γούστο του κοινού μας σε ότι αφορά στις Ευρωπαϊκές τηλεοπτικές σειρές και είμαστε σίγουροι ότι θα καλύψουν πλήρως τις υψηλές προσδοκίες και τις προτιμήσεις του".

Από την πλευρά της STUDIOCANAL ο Beatriz Campos, Head of International sales TV series, πρόσθεσε: "Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το γεγονός ότι οι σειρές μας βρήκαν μία θέση σε μία τόσο ισχυρή πλατφόρμα για την οποία αποτελεί δέσμευση η παροχή premium δραματικού Ευρωπαϊκού περιεχομένου στο Ελληνικό κοινό. Είμαστε σίγουροι ότι η δύναμη αυτών των παραγωγών σε συνδυασμό με την υποστήριξη ενός τόσο σημαντικού συνεργάτη, όπως η Nova, θα μετουσιωθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τηλεθέασης".