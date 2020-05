Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Ψηφιακή συζήτηση για την ελληνική βιομηχανία

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στο πλαίσιο σειράς των ψηφιακών συζητήσεων AmChamGr Digital Talks & Events που πραγματοποιεί, ανοίγει τη συζήτηση για την ελληνική βιομηχανία καθώς και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Η ψηφιακή εκδήλωση με τίτλο: "Greek Insdustry and the New Growth Model: Necessary Reforms" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου, ώρα 17:00-18:30 μ.μ.

Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι: Άδωνις Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γεώργιος Μυλωνάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Alumil, Μιχάλης Στασινόπουλος, μέλος Δ.Σ. Viohalco - Θεόδωρος Τρύφων, αντιπρόεδρος, Elpen Pharmaceutical, Χρήστος Χαρπαντίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Παπαστράτος. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Βασίλης Καφάτος, αντιπρόεδρος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και Εταίρος, Deloitte.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ