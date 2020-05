Αύριο ο Virtual & Live Φοιτητικός Διαγωνισμός JA Start Up 2020 του JA Greece

Tο Junior Achievement Greece σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε αύριο Τρίτη 26 Μαΐου 2020 τον Virtual & Live 6ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "JA Start Up 2020". Οι 15 φοιτητικές ομάδες που προκρίθηκαν στο Mεγάλο Τελικό, διεκδικούν το πρώτο βραβείο που φέτος είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η νικήτρια ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 17ο Πανευρωπαϊκό Virtual & Live Tελικό Διαγωνισμό του JA Europe "JA Europe Enterprise Challenge 2020" που ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ φιλοξενεί η Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Ιουνίου 2020. Οι ομάδες του "JA Start Up 2020", που προτείνουν πολύ έξυπνες επιχειρηματικές ιδέες, είναι έτοιμες να διεκδικήσουν το πρώτο βραβείο που θα τους δώσει το "εισιτήριο" για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό.

Αύριο, οι διαγωνιζόμενοι, οι κριτές και οι προσκεκλημένοι του "JA Start Up 2020" θα είναι σε απευθείας σύνδεση από τα σπίτια ή τα γραφεία τους και η απονομή των βραβείων θα είναι εικονική. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει LIVE στις 09:00 με τις παρουσιάσεις των ομάδων και τις συνεντεύξεις στην Κριτική Επιτροπή. Η τελετή των βραβεύσεων θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα διαθέτει μετάφραση στα αγγλικά. Θα μεταδίδεται LIVE στο www.jagreece.org και στα social media του οργανισμού, Facebook, Instagram και YouTube.

Πιερρακάκης, Διγαλάκης και Πάιατ θα απονείμουν τα 3 πρώτα βραβεία

Tο πρώτο βραβείο του "JA Start Up 2020" θα απονείμει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, το δεύτερο ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλης Διγαλάκης και το τρίτο ο Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Aθήνα, Geoffrey Pyatt. Τον Εθνικό Virtual & Live Tελικό Φοιτητικό Διαγωνισμό της Ελλάδας θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους ο CEO του JA Worldwide Αsheesh Advani αλλά και o CEO του JA Europe Salvatore Nigro. Το διαγωνισμό και την τελετή των βραβεύσεων θα παρουσιάσει η Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του JA Greece, Μαρία Γιαννέτου.

Συνολικά φέτος, εν μέσω πανδημίας, συμμετείχαν στο φοιτητικό πρόγραμμα "JA Start Up" 68 ομάδες και 370 φοιτητές από 16 Ελληνικά Πανεπιστήμια. To "JA Start Up" είναι ένα Ευρωπαϊκό πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Europe που υλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών. Υπεύθυνος του Προγράμματος "JA Start Up" είναι ο Mάνος Παυλάκης, Learning Director του JA Greece σε συνεργασία με την Ελίζα Παυλίδη, Υπεύθυνη Προγραμμάτων του JA Greece. Το Junior Achievement Greece ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς του "JA Start Up 2020" και του "JA Europe Enterprise Challenge 2020": ΜetLife, Τhe Signal Group, INTRASOFT International, ManpowerGroup, AB Bασιλόπουλος, Α.Μ. NOMIKOS TWMA S.A., GENESIS Pharma, ΙMERYS Greece, LPC, SIEMENS A.E., M.Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Χορηγοί Επικοινωνίας: EΡΤ, Πρώτο Πρόγραμμα, KΟSMOS 93.6, ΕΡΑ Σπορ, Η Καθημερινή, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, epixeiro.gr, Capital.gr, 95.2 Athens DeeJay, 969 Rock FM, Λάμψη 92.3, Τηλεθεατής, Τηλέραμα, elculture.gr.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής είναι: Μάρκος Βερέμης, Πρόεδρος Junior Achievement Greece - Συνιδρυτής και Πρόεδρος Upstream, Αιμίλιος Κυριάκου, Aντιπρόεδρος Junior Achievement Greece - Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, Μπάμπης Καζαντζίδης, CEO Manpower Group Ελλάδας και Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Accenture.

Οι 15 ομάδες που διαγωνίζονται -με αλφαβητική σειρά επωνυμίας της επιχείρησης- είναι οι εξής:

1. Cactus – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τo cactus είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της διαδικασίας συλλογής υφασμάτων που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Αποτελείται από έναν κάδο ανακύκλωσης με IoT αισθητήρες, μια gamified mobile εφαρμογή απευθυνόμενη στους δωρητές και στους συλλέκτες ρούχων και μια web εφαρμογή, μέσω της οποίας οι εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης υφασμάτων έχουν πρόσβαση σε analytics reports και real-time data. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της κοινωνικής προσφορας.

2. Cloud diabetes sound notification - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Οι ασθενείς με διαβήτη δεν αντιλαμβάνονται το υπογλυκαιμικό ή υπεργλυκαιμικό επεισόδιο. 1. Όταν το ζάκχαρο<40 είναι επικίνδυνο για την ΥΓΕΙΑ-ΖΩΗ του ανθρώπου –Υπογλυκαιμία και όταν 2.το ζάκχαρο>400 είναι επικίνδυνο για την ΥΓΕΙΑ-ΖΩΗ –Υπεργλυκαιμία. Το cloud diabetes sound notification ειδοποιεί με ήχο τους ασθενείς και τις στενές επαφές τους με όραμα τη συνέπεια, τη συνέχεια, την υποστήριξη τώρα αλλά και στο μέλλον στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.

3. Colombo – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Colombo είναι μία πλατφόρμα φιλοξενίας αγγελιών εύρεσης χώρων για επαγγελματική ή προσωπική χρήση. Σε αυτή, θα προσφέρεται δυνατότητα ψηφιακής περιήγησης, σε όλες τις διαστάσεις του χώρου και δυνατότητα σάρωσης της περιοχής, στην οποία βρίσκεται ο χρήστης, με την κάμερα του κινητού του. Όραμά μας η παροχή ευέλικτης, ολοκληρωμένης και αξιόπιστης ενημέρωσης για την κατάσταση των χώρων, με σκοπό τη διευκόλυνση αναζήτησης χώρων από τους χρήστες.

4. Crowdy - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η εφαρμογή είναι μια ολοκληρωμένη έξυπνη λύση εντοπισμού και αποφυγής του συνωστισμού, στηριζόμενη σε τεχνολογίες IoT. Αποτελείται από ένα δωρεάν mobile app για τους πολίτες και μια συνδρομητική πλατφόρμα για τις δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Μαζί με άλλες δυνατότητες, ο χρήστης θα βλέπει το πλήθος ατόμων σε λεωφορεία, σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες. Επιπλέον, θα ενημερώνεται για τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, ώστε να διαχειριστεί τον χρόνο του, αποφεύγοντας τον συνωστισμό.

5. Dr.IV – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Dr.IV είναι ένα ευφυές σύστημα διαχείρισης ορών σε μονάδες υγείας, όπως νοσοκομεία και κλινικές, με τη χρήση τεχνολογίας Internet of Things & Mobile εφαρμογής. Όραμα της Dr. IV είναι να προσφέρει ένα σύστημα που βοηθάει σε θέματα διαχείρισης χρόνου τις μονάδες που έχουν έλλειψη προσωπικού (κυρίως νοσοκόμους), που μάχονται για την υγεία μας καθημερινά, ειδικά στην περίοδο του COVID-19, και μειώνει σημαντικά τις επιπλοκές που προκύπτουν από σφάλματα ορών.

6. FUND.IT – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Η FUND.IT αποτελεί μια consulting εταιρεία που συγγράφει τις αιτήσεις χρηματοδότησης των Startups βιοτεχνολογίας, ερευνητών από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και Covid-19 evolving businesses. Οι σύμβουλοί μας είναι οικονομολόγοι και βιοεπιστήμονες που συνεργάζονται για την επίτευξη της ποιοτικότερης δυνατής αίτησης. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται μέσω μίας ψηφιακής πλατφόρμας διευκολύνοντας την επικοινωνία με την εταιρεία, εξυπηρετώντας κάθε τοποθεσία χωρίς περιορισμούς και προάγοντας την έρευνα και ανάπτυξη.

7. HomeGRown – Mediterranean College Aθήνα: Η HomeGRown είναι μια ψηφιακή εφαρμογή που εξυπηρετεί την εύκολη αναζήτηση και τον εντοπισμό ποιοτικών ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων φέρνοντας σε επαφή τους καταναλωτές με τους τοπικούς παραγωγούς τους. Η εφαρμογή μας είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε οι καταναλωτές μας να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τα τοπικά προϊόντα της αρεσκείας τους στην περιοχή που βρίσκονται.

8. ΜamaBear – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το MamaBear είναι ένα έξυπνο λούτρινο αρκουδάκι, που σχεδιάστηκε ως βοήθημα για τους εργαζόμενους γονείς, αλλά και για οργανισμούς, όπως κλινικές και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αποτελεί συντροφιά και παρέα για το μωρό, ενώ βοηθάει στην ψυχική υγεία και συναισθηματική ανάπτυξή του. Επιτρέπει στους γονείς και στους υπεύθυνους να ηχογραφούν μέσω της εφαρμογής του μηνύματα και τα αναπαράγει όταν το μωρό κλαίει ή γελάει. Ταυτόχρονα προσφέρει real-time ενημέρωση για την κατάσταση του.

9. Parkoptikon – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Parkopticon είναι ένα σύστημα smart parking βασισμένο σε τεχνολογία IoT. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, οι οποίοι εγκαθίστανται στις θέσεις στάθμευσης, "βλέπει" αν αυτές είναι ελεύθερες ή κατειλημμένες. Χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή σε τρίτες εφαρμογές, όπως μια εφαρμογή για smartphones που κατευθύνει τους οδηγούς σε ελεύθερες θέσεις. Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: την Parkopticon Roadside, ως γενικού σκοπού λύση, και την Parkopticon Cerberus, μια premium λύση με εφαρμογές στην προστασία υψηλής αξίας οχημάτων.

10. Reflectro - Mediterranean College of Thessaloniki/University of Derby: Σκοπός μας είναι ενός η δημιουργία καινοτόμου ζευγαριού γυαλιών οράσεως. Ο σκελετός τους θα διαθέτει ένα scanner για τον αμφιβληστροειδή, με τον οποίο θα επιτυγχάνεται ο εντοπισμός του προβλήματος όρασης του καταναλωτή. Το ζευγάρι γυαλιών διαθέτει ρυθμιζόμενους φακούς, που λειτουργούν με νανοτεχνολογία, και ρυθμίζονται αυτόματα, σύμφωνα με το πρόβλημα του καταναλωτή. Οι πληροφορίες του scanner, στέλνονται στον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη στην εφαρμογή μας, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές.

11. Reset - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Η ιδέα μας αφορά ένα online shop που θα περιλαμβάνει, θα προωθεί και θα διαθέτει μοναδικά και σύγχρονα προϊόντα ένδυσης και υπόδησης, τα οποία θα προέρχονται από brands που δεν καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και σέβονται απόλυτα το περιβάλλον. Το όραμα μας είναι να αφυπνίσουμε τον σύγχρονο καταναλωτή και να τον στρέψουμε στην ηθική μόδα, θέλουμε τα ρούχα μας να κατασκευάζονται χωρίς να βλάπτουν κανέναν.

12. Spotaki - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Spotaki είναι μια έξυπνη γλάστρα με ΙοΤ αισθητήρες που συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό του χρήστη για τον ειδοποιεί για τις ανάγκες του φυτού κάθε στιγμή, με αποτέλεσμα να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής του και ο χρήστης να μαθαίνει συμβουλές για εναλλακτικές χρήσεις. Υπάρχει gamified version για να φροντίζει το φυτό του με διασκεδαστικό τρόπο καθώς και STEM version που αφορά εκπαιδευτικούς φορείς και γονείς, καθώς έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

13. TransportWay - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Στόχος της TransportWay είναι η επίλυση προβλημάτων που αφορούν, τον κλάδο του εμπορίου σε συνδυασμό με αυτόν των μεταφορών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια καινοτόμα ιδέα με σκοπό την εύρεση οικονομικών πακέτων μεταφοράς για εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και την πλήρη κάλυψη, τυχόν κενών θέσεων στα μέσα των μεταφορικών εταιριών. Η διαδικασία αυτή θα γίνεται ταχύτατα χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία και άγχος μέσω της ιστοσελίδας – εφαρμογής μας.

14. UniverCity – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το προϊόν της UniverCity είναι το UniverCity app, το οποίο αποτελεί έναν πλήρη φοιτητικό οδηγό για την εξωπανεπιστημιακή ζωή και περιλαμβάνει ένα σύνολο εξατομικευμένων προτάσεων για τον φοιτητή, σχετικά με 6 κατηγορίες (Συνέδρια, Εστίαση, Εκπτώσεις, Εθελοντισμός, Αθλητισμός, Ταξίδια). Όραμα του UniverCity συνιστά, κάθε φοιτητής να ζήσει μια φοιτητική ζωή πλήρη και πολύπτυχη, μπορώντας, οποιαδήποτε στιγμή, να βρει εύκολα και γρήγορα πληροφορίες για εξωπανεπιστημιακές δραστηριότητες, αξιοποιώντας κάθε ευκαιρία που του παρουσιάζεται.

15. WheelYouHelp – Oικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το WheelYouHelp είναι ένα έξυπνο σύστημα ανίχνευσης πτώσης ΙΟΤ που ενσωματώνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο επιτρέποντας σε πραγματικό χρόνο την αναφορά περιστατικών έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες όπως την τοποθεσία ή τον τύπο της ανάγκης (ανίχνευση πτώσης μέσω σενσόρων ή κλήση για βοήθεια μέσω emergency buttons) στο smartphone του επιβλέποντα του χρήστη του αμαξιδίου. Όραμά μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα και συγχρόνως η ασφαλής μετακίνηση τους.