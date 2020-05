Ερρίκος Ντυνάν: Έκπτωση 50% σε όλα τα check up

Μετά τη δίμηνη καραντίνα για το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, το Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center κινείται πλέον με στόχο να αναδειχθεί δίπλα στο "Μένουμε ασφαλείς" και το "Μένουμε υγιείς".

Προς αυτή την κατεύθυνση, όλα τα "πακέτα" ιατρικού check up, υψηλής διαγνωστικής αξίας για άνδρες και γυναίκες, προσφέρονται με έκπτωση 50%, καθώς η επιστροφή στην κανονικότητα είναι αναγκαίο να επαναφέρει σε πρώτη προτεραιότητα και τον προληπτικό έλεγχο της υγείας όλων.

Η προσφορά καλύπτει, ειδικότερα, τα εξής "πακέτα" check up:

- Check-up Premium (για άνδρες και γυναίκες)

- Check-up Basic (για άνδρες και γυναίκες)

- Γυναικολογικό Check Up

- Check Up Καπνιστών

- Καρδιολογικό Checkup

- Check Up Αθλητών

- Check Up Οστεοπόρωσης

Επισημαίνεται ότι για την προσφορά των "πακέτων" ιατρικού check up σε προνομιακή τιμή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατοχυρώσουν το ραντεβού τους έως το τέλος Μαΐου.