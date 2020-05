Grant Thornton: Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους οι επιχειρήσεις στη "μετά lockdown" εποχή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα webcast του κύκλου διαδικτυακών συζητήσεων, που αποτελεί καίρια πρωτοβουλία της Grant Thornton, με τίτλο "Respond & Restore | Together, Covid-19 Web Series".

Συγκεκριμένα, το τρίτο κατά σειρά webcast με θέμα "Οι επιπτώσεις του Covid-19 σε θέματα ρευστότητας, αποτιμήσεων & χρηματοδοτικών εργαλείων των επιχειρήσεων" εστίασε σε ζητήματα, που άπτονται της ρευστότητας και των αποτιμήσεων των επιχειρήσεων, αλλά και των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, που θα έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις το προσεχές διάστημα.

Στο διαδικτυακό πάνελ συμμετείχαν τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Grant Thornton, κ. Γιώργος Δεληγιάννης, Head of Advisory, κ. Θύμιος Μπουλούτας, Head of Financial Services, κ. Δημήτρης Δουβρής, Head of Transactional Advisory Services και κ. Ελίνα Λίτσα, Principal, Transactional Advisory Services, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε η κ. Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner και Head of Marketing & Client Experience. Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν επιπλέον σε σειρά ερωτήσεων, που έθετε ταυτόχρονα το κοινό του webcast ενημερώνοντας.

Αναλυτικότερα, οι τοποθετήσεις όλων των εισηγητών αποτέλεσαν πεδίο εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων, σχετικά με εξειδικευμένα επιχειρηματικά ζητήματα, που πλέον απασχολούν τόσο το δημόσιο διάλογο, όσο και εν γένει τον ίδιο των επιχειρηματικό κόσμο.

Λαμβάνοντας τη σκυτάλη η κ Ελίνα Λίτσα ανέλυσε με δεδομένα και βάσει της κλαδικής μελέτης της Grant Thornton τις γενικότερες επιπτώσεις του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: "Το σύνολο σχεδόν των κλάδων που οδήγησαν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία 5ετία, πλήττεται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό από τον κορονοϊό. Η πλειοψηφία είναι μικρές, οικογενειακές εταιρείες, πολλές εκ των οποίων δεν πληρούν τα οικονομικά κριτήρια για να ενταχθούν σε ορισμένα από τα κρατικά μέτρα για την ενίσχυση".

Επίσης ανέφερε ότι "Η πανδημία του κορονοϊού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ουσιώδης δυσμενής μεταβολή στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Δεδομένης της κατάστασης, όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε αποτιμήσεις εταιρειών, θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τις επιμέρους παραμέτρους των αποτιμήσεων αυτών, και κυρίως τα επιχειρηματικά σχέδια και τα προεξοφλητικά επιτόκια."

Με τη σειρά του, ο κ. Δημήτρης Δουβρής επισήμανε την αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις ύπαρξης ενός βραχυπρόθεσμου πλάνου προσεγγίσεων αναφορικά με ενέργειες, που θα καταστούν αρωγοί για τις επιχειρήσεις τονίζοντας: "η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα του επιχειρείν θα εξαρτηθεί από την επιτυχημένη διαχείριση πέντε βασικών παραμέτρων: της διαχείρισης των ταμειακών διαθέσιμων, της διαμόρφωσης σχεδίου έκτακτης ανάγκης, της επικοινωνίας με τους stakeholders, της διατήρησης του ανθρωπίνου δυναμικού και της δημιουργίας ομάδας για τη διαχείριση κρίσεων".

Κατά την αρχική του τοποθέτηση ο κ. Γιώργος Δεληγιάννης τόνισε την ανάγκη των επιχειρήσεων για συνεχή και έγκριτη ενημέρωση την περίοδο της πανδημίας αναφερόμενος στη συμβολή της μεγάλης κλαδικής μελέτης, που πραγματοποίησε η Grant Thornton, προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια εστίασε σε τραπεζικά ζητήματα αναλύοντας την περίπτωση του factoring ως εργαλείου που διαθέτουν σήμερα οι τράπεζες για την επιπλέον χρηματοδότηση επιχειρήσεων και στις αλλαγές, που πρέπει να επέλθουν με σκοπό να καταστεί πιο προσβάσιμο και πιο φθηνό στις επιχειρήσεις αναφέροντας χαρακτηριστικά: "Το factoring είναι ένα σημαντικό εργαλείο κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την τιμολόγηση του factoring είναι γνωστό ότι έχει ένα διαχειριστικό κόστος επιπλέον του τραπεζικού επιτοκίου. Παρόλα αυτά το κόστος αυτό μπορεί να μειώνεται όσο πιο γρήγορα περάσουμε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και όσο οι εταιρείες εφαρμόζουν αξιόπιστες πολιτικές ελέγχου πιστώσεων και ασφάλειας πιστώσεων".

Εν συνεχεία ο κ. Θύμιος Μπουλούτας προχώρησε σε μία πιο εξειδικευμένη και λεπτομερή ανάλυση της αντίδρασης των διεθνών αγορών κεφαλαίου στην πανδημία και των συνακόλουθων συμπερασμάτων, αναφορικά με θέματα αποτιμήσεων και της κρίση ρευστότητας στην ελληνική αγορά διευκρινίζοντας ενδεικτικά: "Σε δύο μόλις εβδομάδες από την κήρυξη της πανδημίας από τον Π.Ο.Υ είδαμε τη μεγαλύτερη πτώση των παγκόσμιων αγορών στην πρόσφατη ιστορία. Η σταθεροποίηση του ρυθμού των νέων κρουσμάτων, η μείωση των θανάτων και η σταδιακή χαλάρωση των μέτρων έφερε μία απότομη άνοδο, με συνέπεια οι αγορές να κερδίσουν ένα μέρος των απωλειών αλλά να κινούνται ακόμα σε αρνητικά πρόσημα.

Συμπερασματικά, οι αγορές περιμένουν σημαντικά χαμηλότερη κερδοφορία το 2020 λόγω των περιοριστικών μέτρων και της ύφεσης που θα φέρει. Ακόμη τα μεσοπρόθεσμα πριμ κίνδυνου διευρυνθήκαν κατά τουλάχιστον 1.5% για την Αμερική και τουλάχιστον 2.5% για την Ευρώπη και παρόλο που η Αμερική έχει σαφώς περισσότερα κρούσματα και θύματα, φαίνεται να ξεπερνάει την οικονομική ύφεση με πιο γρήγορούς ρυθμούς λόγω της ακαριαίας αντίδρασης των αρχών με μέτρα οικονομικής αξίας σχεδόν το 25% του ΑΕΠ. Στην Ευρώπη όπως πάντα υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ βορρα-νοτου και μια πολυφωνία οργάνων που καθιστά την όποια αντίδραση αρκετά πιο περιορισμένη και πιθανώς καθυστερημένη".

Κλείνοντας ο κ. Γιώργος Δεληγιάννης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα νέου θεσμικού πλαισίου για κίνητρα συγχωνεύσεων εταιρειών σε συνδυασμό με επιδότηση συνεργασίας.