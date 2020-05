"The Resilient Employee: Our response to Covid-19" το νέο webinar του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Με τίτλο "The Resilient Employee: Our response to Covid-19" πραγματοποιείται στις 20 Μαΐου και ώρα 17:00, το νέο webinar του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Πρόκειται για ένα ψηφιακό σεμινάριο που προσφέρεται, δωρεάν, αποκλειστικά στα μέλη του φορέα, υλοποιείται υπό την ομπρέλα του "ΑΗΚ Akademie” και διοργανώνεται κατόπιν πρωτοβουλίας της Κλαδικής Ομάδας Εργασίας Μελών "HR Talents” του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Εισηγήτρια του Webinar θα είναι η κα Ελένη Γκιρτζιμάνη, HR Business Partner της Bayer Hellas.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τους συμμετέχοντες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη δήλωση συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου: www.german-chamber.gr, ενότητα εκδηλώσεις καθώς και την ιστοσελίδα www.dual.com.gr, ενότητα AHK Akademie.