O αμερικανικός κολοσσός Applied Materials εξαγόρασε την ελληνική start up Think Silicon

Στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας Think Silicon που δραστηριοποιείται στο χώρο των ημιαγωγών προχώρησε ο αμερικανικός κολοσσός Applied Materials, εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Nasdaq.

Η Metavallon VC, του επενδυτικού σχήματος επιχειρηματικών κεφαλαίων που εξειδικεύεται σε χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων τεχνολογίας: "η εξαγορά από την Applied Materials έρχεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο εκκολαπτόμενο οικοσύστημα νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών και Venture Capital στην Ελλάδα. H Think Silicon αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα όπου ταλαντούχοι επιχειρηματίες κατάφεραν να αναπτύξουν καινοτόμα τεχνολογία για την παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών". Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αν και δεν έχει γίνει γνωστό το τίμημα της εξαγοράς, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιστορικά εξαγορά στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η Think Silicon, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στην σχεδίαση και υλοποίηση Μονάδων Επεξεργασίας Γραφικών (Graphics Processors Units ή GPUs) και Ελεγκτών Οθόνης (Display Processors/Controllers) για την αναδυόμενη αγορά του Internet of Thinks (IoT) και των συσκευών τύπου Wearable. Όπως γίνεται γνωστό μέσω της ανακοίνωσης, η διοίκηση και το στελεχιακό δυναμικό της Think Silicon θα παραμείνουν στην Πάτρα και την Αθήνα και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το διαρκώς αυξανόμενο διεθνές πελατολόγιό τους και να αναπτύσσουν το προϊοντικό και τεχνολογικό τους πλάνο ανάπτυξης στο χώρο των ηλεκτρονικών και ημιαγωγών.

Η Applied Materials, με έδρα στην Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, είναι παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία υλικών για την παραγωγή σχεδόν κάθε νέου chip υπολογιστή και προηγμένης οθόνης στον κόσμο. Διαθέτει παρουσία σε 18 χώρες και απασχολεί πάνω από 22.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, ενώ κατέχει πάνω από 13.300 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Το περασμένο έτος επένδυσε 2,1 δισ. δολάρια σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).

H συνιδρύτρια και partner της Metavallon VC, Μυρτώ Παπαθάνου δήλωσε σχετικά: "Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την εξαγορά, η οποία σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την εταιρεία. Πιστεύουμε ότι η επένδυση και η υποστήριξή μας συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτάχυνση των επιχειρηματικών σχεδίων της εταιρείας και στην τελική εξαγορά της. Η ψήφος εμπιστοσύνης από έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο των ημιαγωγών αποτελεί επιβεβαίωση της απαράμιλλης αξίας που μπορούν να δημιουργήσουν εταιρείες που αναπτύσσουν βαθιά καινοτομία στον χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσης επικύρωση της επενδυτικής μας στρατηγικής".