ΕΑΒ: Το ΑΦΝΣ Ρ-3Β Orion υπηρετεί τις υψηλές επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας

Το ΑΦΝΣ P-3B Orion "744" (αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης), το πρώτο από τα αεροσκάφη του προγράμματος αναβάθμισης μέσης ζωής (ΜLU), που παραδόθηκε τον περασμένο Μάιο στο Πολεμικό Ναυτικό, πέταξε την Τρίτη 28 Απριλίου από την Ελευσίνα στην Κύπρο στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στην Νατοϊκή Επιχείρηση "Sea Guardian".

Στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και το σημαντικό του ρόλο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έγιναν αναφορές με θετικά σχόλια.

Ο Πρέσβης των ΗΠΑ κ. Geoffrey Pyatt δημοσίευσε σχετική ανάρτηση στο λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Αντιπρόεδρος της Lockheed Martin κ. Ντένης Πλέσσας μετέφερε τις ευχαριστίες του προς τις ομάδες της ΕΑΒ και της Lockheed Martin, που εργάζονται στο εν εξελίξει πρόγραμμα.

Παράλληλα, όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα και την υποστήριξη των γραμμών παραγωγής του C-130J της Lockheed Martin, έγινε ιδιαίτερη αναφορά από εκπρόσωπο της LM, ο οποίος εξήρε τις προσπάθειες του προσωπικού της ΕΑΒ - των μηχανικών, των τεχνικών και γενικά όλων όσων υποστηρίζουν το κατασκευαστικό αυτό πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρει "…with the circumstances I am delighted [personally] that HAI is still striving to make the commitments for deliveries to protect your delivery and revenue and also to protect the Production Lines in both Marietta and Meridian...".

Στις δύσκολες για όλες τις επιχειρήσεις συνθήκες αυτής της περιόδου, η παραγωγική δραστηριότητα της ΕΑΒ παραμένει ενεργή, με στόχο να ανταποκριθεί στις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες της.

Και το πραγματοποιεί χάρις στις άοκνες προσπάθειες των εργαζομένων της, χωρίς τη συμβολή των οποίων τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί.